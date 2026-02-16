Colombia

Ministro de Salud advierte sobre compra de votos y llama a reflexionar el 8 de marzo: “¿Ustedes van a votar por los senadores que hundieron eso?"

Esta intervención fue interpretada por sectores políticos y sociales como una posible participación indebida en política, dado que el ministro, en ejercicio de sus funciones, sugirió de manera explícita no apoyar a quienes se opusieron al proyecto

Guardar
La intervención del titular de la cartera en Tolima generó discusión política tras pedir a empleados del sector público reflexionar sobre su respaldo en comicios, sugiriendo considerar sus efectos sobre iniciativas legislativas en trámite - crédito Ecos del Combeima / YouTube

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud de Colombia, desató una controversia durante su visita al municipio de Ortega, en el departamento del Tolima, al pedir abiertamente a los trabajadores del Hospital San José que reflexionen sobre su voto en las elecciones legislativas del 8 de marzo.

El funcionario relacionó de manera directa la decisión electoral de los ciudadanos con el futuro de la reforma a la salud, iniciativa que generó divisiones en el Congreso y que el Gobierno busca aprobar desde hace meses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su intervención, Jaramillo señaló: “Sepan por quién votan el 8 de marzo; quiénes votan en contra de la reforma laboral, pensional, de salud y de educación”, enfatizando la importancia de identificar a los congresistas que han bloqueado proyectos clave impulsados por el Ejecutivo.

El ministro recordó que la propuesta de reforma a la salud fue aprobada dos veces en la Cámara de Representantes, pero se hundió en igual número de ocasiones en el Senado.

Guillermo Alfonso Jaramillo pidió a
Guillermo Alfonso Jaramillo pidió a los trabajadores del Hospital San José reflexionar sobre su voto en las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia - crédito Ministerio de Salud

Llamado a no vender el voto y cuestionamiento a senadores

Durante el encuentro, Jaramillo advirtió a los asistentes sobre la compra de votos en las jornadas electorales. “100.000 pesitos se van en un almuercito, un par de tejas y un bulto de cemento. Ya comienza el TLC: Tejas, Lechona y Cemento”, comentó el ministro, aludiendo de forma crítica a las prácticas clientelistas que, según él, persisten en los procesos electorales.

En el mismo evento, el titular de la cartera de Salud lanzó una pregunta al auditorio: “¿Ustedes van a votar por los senadores que hundieron eso o van a votar por otros senadores?”, poniendo en cuestión el respaldo que algunos legisladores han recibido pese a su postura frente a la reforma.

Esta intervención fue interpretada por sectores políticos y sociales como una posible participación indebida en política, dado que el ministro, en ejercicio de sus funciones, sugirió de manera explícita no apoyar a quienes se opusieron al proyecto.

Reforma a la salud, transferencia de recursos y efectos locales

El ministro de Salud vinculó
El ministro de Salud vinculó el voto ciudadano con el destino de la reforma a la salud, actualmente bloqueada en el Congreso - crédito Colprensa

La visita de Jaramillo a Ortega tuvo como objetivo principal supervisar el funcionamiento del Hospital San José y anunciar inversiones para fortalecer la red de salud en la región.

El funcionario explicó que la aprobación de la reforma a la salud permitiría que una mayor cantidad de recursos llegara de manera directa a los territorios, lo que, en su opinión, beneficiaría especialmente a hospitales como el de Ortega al posibilitar la mejora de la infraestructura, el acceso a medicamentos y la contratación de especialistas.

El ministro afirmó: “Con ese modelo, el hospital podría contar con recursos suficientes para mejorar su infraestructura, contratar especialistas y garantizar medicamentos”. El jefe de la cartera aseguró que la defensa de la reforma responde a la necesidad de fortalecer la atención primaria y ampliar la cobertura de servicios especializados en zonas apartadas.

Suspensión del salario mínimo y pronunciamiento del ministro

La suspensión provisional del salario
La suspensión provisional del salario mínimo legal para 2026 por parte del Consejo de Estado genera incertidumbre para trabajadores y autoridades - crédito Colprensa

En otro frente, la coyuntura política y social se vio agravada por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que fijó el salario mínimo legal para 2026 en $1.750.905. La medida, de carácter cautelar, deja en pausa el proceso hasta que el alto tribunal emita una sentencia definitiva sobre la legalidad del acto administrativo.

Frente a esta situación, Guillermo Alfonso Jaramillo subrayó la necesidad de que el Gobierno impulse un salario que permita a las familias cubrir sus necesidades básicas.

El ministro afirmó: “No se puede desconocer que millones de trabajadores sostienen la economía nacional y requieren ingresos suficientes para garantizar bienestar, alimentación, salud y educación para sus hogares”.

Jaramillo sostuvo que lo que está en juego es la calidad de vida de la población trabajadora, y expresó la expectativa de que el proceso judicial permita retomar el debate sobre el salario mínimo.

Temas Relacionados

Guillermo Alfonso JaramilloMinisterio de SaludElecciones 2026Congreso de ColombiaReforma a la SaludSalario MínimoColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá abrió subasta para el uso temporal de 21 predios demolidos en la carrera Séptima, entre calles 24 y 99

Un proceso público permite la utilización de los lotes por tres años, prorrogables, con actividades acordes al sector, lo que garantiza el mejoramiento urbano y nuevos recursos para la ciudad

Bogotá abrió subasta para el

Miguel Borja detalló su salida de Cruz Azul y no descarta regresar a Junior o Nacional

El delantero colombiano, que levantó el máximo trofeo continental con Atlético Nacional en 2016, dejó en claro que no descarta volver a vestir la camiseta de dos de los grandes del fútbol colombiano en el futuro

Miguel Borja detalló su salida

Gustavo Florentín regresaría al fútbol colombiano: este es el equipo que quiere al paraguayo

Este sería el cuarto club del entrenador con pasado en Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto y Águilas Doradas en el fútbol profesional colombiano

Gustavo Florentín regresaría al fútbol

Super Astro Luna, resultados ganadores del último sorteo de hoy domingo 15 de febrero

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Super Astro Luna, resultados ganadores

Luis Díaz y su familia conquistaron las redes sociales al ritmo de “Chévere”: la estrella del Bayern de Múnich movió sus caderas

Geraldine Ponce, que está embarazada, compartió un momento de alegría junto a sus hijas y el futbolista mientras bailaban al ritmo de la canción que inauguró el primer día del Carnaval de Barranquilla

Luis Díaz y su familia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Luis Díaz y su familia

Luis Díaz y su familia conquistaron las redes sociales al ritmo de “Chévere”: la estrella del Bayern de Múnich movió sus caderas

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

Zambrano y Miryam aclararon si seguirán juntos después del ‘Desafío Siglo XXI’

‘Bola 8′ anunció su cuenta de OnlyFans y respondió a las críticas tras su nueva faceta como creador de contenido para adultos

Blessd habría respondido a las acusaciones de infidelidad a su pareja Manuela QM: “No crean en chismes, ni en mentiras”

Deportes

Miguel Borja detalló su salida

Miguel Borja detalló su salida de Cruz Azul y no descarta regresar a Junior o Nacional

Gustavo Florentín regresaría al fútbol colombiano: este es el equipo que quiere al paraguayo

Deportivo Cali rompe invicto de Nacional y Gamero respira: triunfo azucarero con gol de Dinenno en Palmaseca

Hora y dónde ver el primer partido de la selección Colombia, contra Ecuador, en la ronda final del Sudamericano Femenino Sub20

América de Cali mueve fichas en Brasil por un posible fichaje: tiene pasado en la selección Colombia