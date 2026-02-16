Ministro de Salud advierte sobre compra de votos y llama a reflexionar el 8 de marzo: “¿Ustedes van a votar por los senadores que hundieron eso?"

La intervención del titular de la cartera en Tolima generó discusión política tras pedir a empleados del sector público reflexionar sobre su respaldo en comicios, sugiriendo considerar sus efectos sobre iniciativas legislativas en trámite - crédito Ecos del Combeima / YouTube

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud de Colombia, desató una controversia durante su visita al municipio de Ortega, en el departamento del Tolima, al pedir abiertamente a los trabajadores del Hospital San José que reflexionen sobre su voto en las elecciones legislativas del 8 de marzo.

El funcionario relacionó de manera directa la decisión electoral de los ciudadanos con el futuro de la reforma a la salud, iniciativa que generó divisiones en el Congreso y que el Gobierno busca aprobar desde hace meses.

En su intervención, Jaramillo señaló: “Sepan por quién votan el 8 de marzo; quiénes votan en contra de la reforma laboral, pensional, de salud y de educación”, enfatizando la importancia de identificar a los congresistas que han bloqueado proyectos clave impulsados por el Ejecutivo.

El ministro recordó que la propuesta de reforma a la salud fue aprobada dos veces en la Cámara de Representantes, pero se hundió en igual número de ocasiones en el Senado.

Llamado a no vender el voto y cuestionamiento a senadores

Durante el encuentro, Jaramillo advirtió a los asistentes sobre la compra de votos en las jornadas electorales. “100.000 pesitos se van en un almuercito, un par de tejas y un bulto de cemento. Ya comienza el TLC: Tejas, Lechona y Cemento”, comentó el ministro, aludiendo de forma crítica a las prácticas clientelistas que, según él, persisten en los procesos electorales.

En el mismo evento, el titular de la cartera de Salud lanzó una pregunta al auditorio: “¿Ustedes van a votar por los senadores que hundieron eso o van a votar por otros senadores?”, poniendo en cuestión el respaldo que algunos legisladores han recibido pese a su postura frente a la reforma.

Esta intervención fue interpretada por sectores políticos y sociales como una posible participación indebida en política, dado que el ministro, en ejercicio de sus funciones, sugirió de manera explícita no apoyar a quienes se opusieron al proyecto.

Reforma a la salud, transferencia de recursos y efectos locales

La visita de Jaramillo a Ortega tuvo como objetivo principal supervisar el funcionamiento del Hospital San José y anunciar inversiones para fortalecer la red de salud en la región.

El funcionario explicó que la aprobación de la reforma a la salud permitiría que una mayor cantidad de recursos llegara de manera directa a los territorios, lo que, en su opinión, beneficiaría especialmente a hospitales como el de Ortega al posibilitar la mejora de la infraestructura, el acceso a medicamentos y la contratación de especialistas.

El ministro afirmó: “Con ese modelo, el hospital podría contar con recursos suficientes para mejorar su infraestructura, contratar especialistas y garantizar medicamentos”. El jefe de la cartera aseguró que la defensa de la reforma responde a la necesidad de fortalecer la atención primaria y ampliar la cobertura de servicios especializados en zonas apartadas.

Suspensión del salario mínimo y pronunciamiento del ministro

En otro frente, la coyuntura política y social se vio agravada por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que fijó el salario mínimo legal para 2026 en $1.750.905. La medida, de carácter cautelar, deja en pausa el proceso hasta que el alto tribunal emita una sentencia definitiva sobre la legalidad del acto administrativo.

Frente a esta situación, Guillermo Alfonso Jaramillo subrayó la necesidad de que el Gobierno impulse un salario que permita a las familias cubrir sus necesidades básicas.

El ministro afirmó: “No se puede desconocer que millones de trabajadores sostienen la economía nacional y requieren ingresos suficientes para garantizar bienestar, alimentación, salud y educación para sus hogares”.

Jaramillo sostuvo que lo que está en juego es la calidad de vida de la población trabajadora, y expresó la expectativa de que el proceso judicial permita retomar el debate sobre el salario mínimo.