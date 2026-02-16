Colombia

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

El cantante reveló cómo afronta la pérdida de su amigo y colega tras un mes de su partida

El cantante de música popular aún se ve bastante afectado por la muerte de su amigo y colega - crédito jonathan_salgadosg / TikTok

La muerte de Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026 provocó un profundo impacto entre los referentes de la música popular colombiana. En entrevista, desde México, Luis Alfonso se refirió al duelo que está pasando por esta dolorosa pérdida, teniendo en cuenta que el cantante fallecido era uno de sus mejores amigos.

Eso es un shock del que todavía yo creo que no hemos salido del todo”, dijo el Señorazo a los medios mexicanos durante un encuentro de prensa. Del mismo modo, confesó que las presentaciones en vivo se vieron marcadas por el luto: “Ha sido algo muy triste incluso para cantarlo en mis conciertos, pero... pero viéndola por el lado bueno, es un legado que nos dejó el aventurero y queremos seguirla trabajando, seguirla haciendo más grande lo que él se la soñaba”.

Así, expuso su interés en mantener viva la obra de Yeison Jiménez durante sus giras en México, un país que definió como clave para la carrera del fallecido cantante.

La relación estrecha entre ambos artistas, según el testimonio de Luis Alfonso, trascendió los escenarios: “Siempre nos encontrábamos, no solamente grabando, nos encontramos en las tarimas, nos encontramos en la vida cotidiana, en un pueblo, en una ciudad. Siempre era un abrazo, nos tomamos cualquier guarito, una cervecita, cantamos juntos”.

El Señorazo recuerda con mucho
El Señorazo recuerda con mucho cariño al fallecido artista - crédito Luis Alfonso / Instagram

El cantante aseguró que la tragedia no solo golpeó a sus familiares, sino a la rutina de miles de músicos que comparten la misma agenda de viajes y riesgos: “Para nadie es un secreto que estamos muy afectados. Estamos muy afectados porque se nos fue un colega, un amigo, tenemos dolor de patria, dolor de personas, dolor humano y para nadie es un secreto que nos identificamos mucho con lo que le pasó al hombre, porque nosotros todos los días hacemos lo mismo. Todos los días mantenemos en un avión, todos los días mantenemos en un carro, trabajando para llevar el sustento a la casa y es algo que nos impresionó y que, sinceramente, nos tiene un poquito achicopalaos”, puntualizó el colombiano.

¿Cómo se enteró Luis Alfonso de la muerte de Yeison Jiménez?

La confirmación de la tragedia llegó por vía telefónica mientras Luis Alfonso se encontraba en la capital colombiana: “Yo estaba en un hotel por allá en Bogotá. Tenía ese día, creo que era Duitama, si no estoy mal. Y me llamaron como a las 3, 4 de la tarde. No sé a qué hora me llamaron. Eso ya era en la tardecita. Me dijeron: Yeison, se accidentó en el avión y se mató con los muchachos. Yo no creía. Yo ya vine a asimilar por ahí a la hora que ya empecé a ver los noticieros, que todo el mundo empezó a publicar”.

Yeison Jiménez y Luis Alfonso
Yeison Jiménez y Luis Alfonso cantaron juntos Destino Final - crédito Luis Alfonso/Instagram

Luis Alfonso aprovechó su paso por el país de América del Norte para hablar sobre el vínculo entre la música colombiana y las raíces mexicanas: “México siempre ha sido hermano de nosotros. Amamos México. En México, en Colombia ha sido pionero en la música. Amamos mucho las, las raíces mexicanas, las costumbres”, explicó.

Del mismo modo, se refirió al acercamiento con el Grupo Firme: “También están interesados en que seamos nosotros parte de la nómina de la gira que van a hacer en Colombia. Entonces, ya pues nuestro equipo de trabajo y el de ellos están en negociaciones y todo, porque la idea es acompañar a los muchachos y darles todo el apoyo en Colombia y hacerlo sentir como en la casa, como siempre”.

Las palabras demostraron el dolor
Las palabras demostraron el dolor que siente el artista por la muerte de su amigo - crédito Instagram

El artista cerró la entrevista con un apunte sobre el ambiente de hermandad en la industria, adelantando su asistencia a celebraciones con artistas mexicanos y enfatizando la reciprocidad que caracteriza la relación: “Gracias a Dios que venimos siempre acá también nos abren las puertas de su casa y de su corazón”.

