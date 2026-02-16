Colombia

Dimar emitió alerta preventiva por riesgo de inundaciones en el Pacífico colombiano entre el 16 y el 23 de febrero

Los habitantes de comunidades costeras enfrentarán una semana crucial por el fenómeno de puja, con recomendaciones claras para prevenir daños por inundaciones en zonas bajas

La respuesta en el Pacífico
La respuesta en el Pacífico colombiano incluye distribución de 5.000 kits de ayuda y 26 toneladas de insumos por la Gobernación del Cauca - crédito Ungrd

La Dirección General Marítima (Dimar) emitió una alerta preventiva para las comunidades costeras del Pacífico colombiano, advirtiendo sobre el riesgo de inundaciones entre el 16 y el 23 de febrero por el incremento del nivel del mar asociado al fenómeno de marea alta conocido como “puja”.

La condición, identificada técnicamente como marea de sizigia, coincide con la fase de Luna Nueva y se caracteriza por el ascenso y descenso pronunciado del nivel del mar, lo que, sumado al aumento en la intensidad de las corrientes marinas, podría generar afectaciones en zonas bajas de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

La Dimar hizo especial énfasis en la vigilancia de áreas como Bahía Solano en Chocó, Guapi en Cauca, Juanchaco (Buenaventura) en Valle del Cauca y Tumaco en Nariño. Según los pronósticos oficiales, el viernes 20 de febrero se prevé la mayor incidencia del fenómeno, con registros esperados de hasta 3,86 metros en Bahía Solano (5:58 p. m.), 4,63 metros en Buenaventura (6:27 p. m.) y 3,77 metros en Tumaco (6:07 p. m.).

Comunidad costera y pescadores deben
Comunidad costera y pescadores deben prevenir inundaciones, asegurar embarcaciones y evitar actividades marítimas durante las mareas altas - crédito Dimar Colombia/X

En estos puntos, las comunidades asentadas cerca a la línea de costa o en zonas bajas deben mantener especial atención y adoptar medidas de prevención para mitigar los riesgos asociados a posibles inundaciones.

La autoridad marítima recomienda a pescadores, operadores turísticos y habitantes de las zonas costeras asegurar embarcaciones, evitar actividades marítimas durante los picos de marea alta y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Igualmente, la autoridad insiste en extremar precauciones especialmente durante la marea descendente, momento en que la velocidad y fuerza de las aguas pueden aumentar el riesgo de afectaciones. El llamado es a seguir las indicaciones de las autoridades locales y marítimas, y a reportar cualquier eventualidad para facilitar la respuesta oportuna de los organismos de emergencia.

Bahía Solano, Guapi, Juanchaco y
Bahía Solano, Guapi, Juanchaco y Tumaco entran en alerta preventiva por registrarse los picos más altos de marea entre el 16 y 23 de febrero - crédito Fontur

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por su parte, reforzó la gestión de emergencias en la región Caribe mediante la activación de dos servicios internacionales de observación satelital.

Desde el 7 de febrero, se puso en marcha el mecanismo International Charter: Space and Major Disasters, el cual ha entregado hasta la fecha 152 productos satelitales, incluyendo imágenes ópticas y de radar con resoluciones que oscilan entre 50 centímetros y 100 metros. Los insumos han permitido delimitar con alta precisión la mancha de inundación, facilitando el monitoreo y análisis técnico de las áreas afectadas.

En el departamento de Córdoba, uno de los más impactados por las recientes inundaciones, se ha identificado una afectación aproximada de 113.641 hectáreas, dentro de un total de 236.442 hectáreas en la región Caribe al corte del 9 de febrero.

La información recolectada es crucial para dimensionar el alcance de la emergencia y orientar la distribución de recursos y asistencia a las comunidades impactadas.

Más de 113.000 hectáreas se
Más de 113.000 hectáreas se vieron afectadas por inundaciones en Córdoba, sumando 236.000 en toda la región Caribe según análisis satelital - crédito Ungrd

Complementariamente, la Ungrd solicitó la activación del servicio de mapeo de emergencias Copernicus, herramienta que respalda la evaluación de daños y fortalece la respuesta operativa en terreno.

De acuerdo con la entidad, gracias a esa gestión, se comenzaron a publicar mapas temáticos que aportan datos clave para las labores de planificación y priorización de acciones en los territorios afectados. La Subdirección para el Conocimiento del Riesgo lidera la consolidación de esta información, con el objetivo de caracterizar escenarios de riesgo y brindar soporte técnico a los procesos de toma de decisiones.

Finalmente, las autoridades enfatizan la importancia de que las comunidades, especialmente en las zonas bajas del litoral Pacífico y la región Caribe, permanezcan atentas a las actualizaciones, sigan los protocolos de seguridad y reporten cualquier situación anómala a los organismos competentes para una respuesta rápida y efectiva.

