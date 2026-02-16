Colombia

Colpensiones aclaró qué pasará con el pago de las pensiones para millones de personas ante la suspensión del decreto del salario mínimo

La decisión judicial cambió el escenario de los pagos para jubilados, por lo que la entidad se prepara para ajustes conforme a nuevas disposiciones

Guardar
Colpensiones es la entidad encargada
Colpensiones es la entidad encargada de administrar el Régimen de Prima Media con prestación definida en Colombia - crédito Colpensiones/Colprensa

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que estableció un incremento del 23% al salario mínimo para 2026 en Colombia, decisión que afecta de inmediato a más de 1,1 millones de pensionados Colombia que reciben ese monto cada mes. El tribunal exigió al Gobierno nacional expedir en un plazo de ocho días un nuevo decreto que cumpla los criterios técnicos previstos por la ley y ordenó que, mientras tanto, los pagos se efectúen con base en el salario anterior.

La decisión judicial se fundamentó en que el Gobierno no justificó el aumento conforme a los parámetros tradicionales fijados por la Ley 278 de 1996, como la inflación, la productividad y el Producto Interno Bruto. En su lugar, el decreto suspendido utilizaba conceptos como “salario vital familiar” y “brecha de suficiencia material”, que carecen de respaldo legal dentro del marco nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que los magistrados remarcaron que las herramientas legales para determinar el salario mínimo 2026 son inalterables y no pueden sustituirse por estudios internacionales ni por variables no autorizadas. Para evitar vacíos legales que perjudiquen a trabajadores y jubilados, el Consejo de Estado ordenó mantener el salario anterior durante la semana que se demora el nuevo ajuste.

Son 1,1 millones de colombianos
Son 1,1 millones de colombianos los que reciben una pensión que equivale al salario mínimo - crédito Luisa González/Reuters

El impacto para quienes reciben pensiones fue inmediato. Antes del decreto ahora suspendido, 1.029.209 jubilados percibían una mesada igual al salario mínimo. Ante el incremento del 23,7%, la cifra aumentó hasta 1.138.378 personas, ya que muchos que antes recibían apenas más del mínimo se equipararon con el nuevo básico.

Aquellos afiliados que tenían pensiones mayores al mínimo experimentaron reajustes solo en función de la inflación, en torno al 5%, lo que hizo que numerosos jubilados pasaran a recibir la mesada básica.

Estabilidad de Colpensiones

Al respecto, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, dijo a Semana que “Colpensiones cuenta con la capacidad técnica y financiera para atender las obligaciones pensionales según los valores e incrementos definidos legalmente”. Afirmó que la estabilidad operativa está garantizada, sin importar cuál sea la decisión final que adopte la justicia.

Jaime Dussán es el presidente
Jaime Dussán es el presidente de Colpensiones - crédito Colprensa

Sobre el futuro inmediato, el funcionario insistió en que la medida judicial es transitoria y no alterará pagos ya hechos. “La medida del Consejo de Estado es provisional y no tiene efectos retroactivos. Lo técnica y jurídicamente correcto es determinar el alcance definitivo una vez se produzca la decisión de fondo”, explicó.

Protección jurídica

El presidente de Colpensiones reiteró la protección jurídica existente. “Los derechos pensionales son irrenunciables”, resaltó. Añadió que la misión de la entidad es acatar las normas que surjan conforme lo determine la justicia, y puntualizó que la estructura institucional ya está preparada para todos los posibles escenarios normativos.

Mientras se espera la emisión del nuevo decreto, la administración de pensiones se mantiene sin modificaciones. Las mesadas continúan pagándose bajo el esquema anterior y se ajustarán únicamente cuando el Gobierno precise el valor definitivo del salario mínimo, según lo confirme la autoridad judicial. Dussán indicó al medio que “nuestra responsabilidad es ajustar los procesos operativos a las normas que se vayan expidiendo”, con lo que aclaró que Colpensiones no define incrementos, sino que cumple y ejecuta los lineamientos oficiales.

El Consejo de Estado ordenó
El Consejo de Estado ordenó mantener el salario anterior durante la semana que se demora el nuevo ajuste - crédito Colprensa

Frente a la inquietud por posibles devoluciones de dinero o rebajas en los pagos, explicó que la disposición judicial vigente no obligará a descuentos en giros ya efectuados ni a retenciones hasta que exista una decisión definitiva. Para los afiliados, la seguridad jurídica y la continuidad en el servicio están plenamente protegidas.

Reforma pensional: porcentaje del aumento

En el plano legal, el proceso de la reforma pensional prosigue en la Corte Constitucional, que deberá armonizar su aplicación con el salario mínimo vigente una vez se apruebe. El porcentaje final del aumento lo determinará de manera exclusiva el Gobierno, conforme a lo que fijen la ley y las resoluciones judiciales. Los ajustes futuros en las mesadas se harán de manera ordenada a fin de evitar confusiones y garantizar los derechos adquiridos.

De cara a la expedición del nuevo decreto, la gestión interna en Colpensiones avanza y la fijación definitiva del salario mínimo 2026 dependerá de la decisión de fondo del Consejo de Estado, mientras se mantienen abiertos todos los mecanismos de consulta y comunicación con los beneficiarios.

Para más de un millón de jubilados, la prioridad será mantener la regularidad de los depósitos conforme indiquen las normas legales, hasta que en las próximas semanas se defina un marco estable, respaldado tanto por la ley como por la justicia, según remarcó Revista Semana.

Temas Relacionados

ColpensionesPensionesSalario MínimoSalario Mínimo de 2026Gustavo PetroAumento del Salario MínimoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Kevyn Rúa se refirió a la supuesta traición a Valkyria en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Se molestó”

Uno de los participantes más destacados de la temporada habló de la polémica que desataron sus decisiones

Kevyn Rúa se refirió a

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

El cuadro azucarero sigue en el borde de los puestos del descenso, pero con una ventaja importante ante Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó, clubes en el fondo de la clasificación

Deportivo Cali ganó ante Atlético

Madre del niño con hemofilia que murió por falta de medicamentos denunció retrasos para el traslado del cuerpo

Familiares del menor de 7 años insistieron en que fallos institucionales causaron demoras para lograr la sepultura del niño

Madre del niño con hemofilia

Petro desafió las proyecciones de inflación del Banco de la República: “Sería una estupidez nacional rebajar el salario vital”

El Emisor calculó un alza de costos del 6,4% para 2026, pero el presidente de Colombia se mantuvo firme en su decisión del aumento del salario mínimo del 23%

Petro desafió las proyecciones de

El récord de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona que amenazan Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise en Bayern Múnich

El equipo bávaro es líder en la Bundesliga con una ventaja de seis puntos frente al Borussia Dortmund, mientras Luis Díaz atraviesa su mejor temporada como profesional

El récord de Messi, Suárez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Kevyn Rúa se refirió a

Kevyn Rúa se refirió a la supuesta traición a Valkyria en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Se molestó”

Luis Díaz y su familia conquistaron las redes sociales al ritmo de “Chévere”: la estrella del Bayern de Múnich movió sus caderas

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

Zambrano y Miryam aclararon si seguirán juntos después del ‘Desafío Siglo XXI’

‘Bola 8′ anunció su cuenta de OnlyFans y respondió a las críticas tras su nueva faceta como creador de contenido para adultos

Deportes

Deportivo Cali ganó ante Atlético

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

El récord de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona que amenazan Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise en Bayern Múnich

Miguel Borja detalló su salida de Cruz Azul y no descarta regresar a Junior o Nacional

Gustavo Florentín regresaría al fútbol colombiano: este es el equipo que quiere al paraguayo

Deportivo Cali rompe invicto de Nacional y Gamero respira: triunfo azucarero con gol de Dinenno en Palmaseca