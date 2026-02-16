Colombia

Cali: Pico y Placa para este lunes 16 de febrero

Esto le interesa si va a manejar por las calles de ciudad este lunes

Guardar
El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Estos son los vehículos que no podrán circular en Cali hoy 16 de febrero, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de vehículo y la terminación de la placa son los factores que determinan qué automóviles no transitan este lunes.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 1, 2,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 2, 3,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y finaliza hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito se cancela los los sábados y domingos, así como los días de descanso obligatorio establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali renueva por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para el segundo semestre del 2025, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Esta rotación aplicará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿Cuál es la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Cali hoyÚltimas actualizacionesPico y Placa en ColombiaPico y Placa en Cali

Más Noticias

Estos son los cortes de la luz del lunes 16 de febrero en Santander

Conoce con antelación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este lunes 16 de febrero

Cuáles son los vehículos que que no pueden transitar este lunes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cartagena:

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este 16 de febrero

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Tenga en cuenta: Así regirá

Fallece en Bogotá Antonio Samudio a los 91 años, maestro del grabado y referente del arte colombiano

El artista capitalino, reconocido por su exploración del buril, el linograbado y la xilografía, desarrolló una obra marcada por la representación de la figura femenina, el uso expresivo del color y una mirada crítica sobre la condición humana

Fallece en Bogotá Antonio Samudio

“No hacemos apología del crimen”: el museo de la familia Escobar que busca corregir mitos y rechaza el delito

El sobrino nieto del líder del cartel de Medellín pidió a los turistas la oportunidad de conocer la historia de lo que vivieron los familiares del capo

“No hacemos apología del crimen”:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Jay Torres es el nuevo

Jay Torres es el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 3′ con solo el 6,55% de apoyo de sus fans

Jhonny Rivera y Jenny López confirman detalles exclusivos de su boda y luna de miel

Kevyn Rúa se refirió a la supuesta traición a Valkyria en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Se molestó”

Luis Díaz y su familia conquistaron las redes sociales al ritmo de “Chévere”: la estrella del Bayern de Múnich movió sus caderas

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

Deportes

Deportivo Cali ganó ante Atlético

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

El récord de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona que amenazan Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise en Bayern Múnich

Miguel Borja detalló su salida de Cruz Azul y no descarta regresar a Junior o Nacional

Gustavo Florentín regresaría al fútbol colombiano: este es el equipo que quiere al paraguayo

Deportivo Cali rompe invicto de Nacional y Gamero respira: triunfo azucarero con gol de Dinenno en Palmaseca