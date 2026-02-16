Álvaro Uribe acusó a Petro de “acabar con las posibilidades de empleo” en Colombia tras defensa del mandatario sobre el ‘salario vital’

El expresidente enfatizó que la función del Estado no debe ser acabar con la empresa privada ni derrochar recursos, sino fomentar el empleo y combatir la corrupción - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, reaccionó ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro —en la alusión del 15 de febrero— sobre las funciones del Gobierno y el debate por el salario mínimo de 2026.

En un video difundido a través de su cuenta de X, Uribe abordó diversos puntos expuestos por Petro durante su alocución presidencial; pues el mandatario, en su intervención, defendió el aumento del salario mínimo de 23,7% y lo ubicó en $2.000.000 (con auxilio de transporte) y resaltó la importancia de mantener un salario “vital y móvil” acorde con las condiciones económicas del país.

Uribe no tardó en mostrar su desacuerdo con las propuestas del mandatario: “La función de los gobiernos no es acabar el emprendimiento privado. La función de los gobiernos no es acabar con las posibilidades de empleo de calidad. La función de los gobiernos no es derrochar los recursos del Estado, tener un Estado gigante. La función de los gobiernos no es entregar el país al imperio de la corrupción y del narcoterrorismo”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió en alocución presidencial sobre el aumento del salario mínimo decretado por su Gobierno - crédito Presidencia

Álvaro Uribe hace un llamado a corregir la dirección del país

El líder del Centro Democrático, que es un férreo crítico del Gobierno actual, recordó que su partido siempre defendió lo que denomina una “economía fraterna”. Según Uribe, este modelo económico busca que tanto los trabajadores como los empresarios puedan prosperar.

En este sentido, agregó: “Nosotros, desde hace mucho tiempo, en el Centro Democrático, defendemos la economía fraterna, que le vaya bien al trabajador y al empresario. Por eso hemos dicho que apoyamos el salario, pero nuestra candidata Paloma (Valencia) dio hoy las cifras de un Estado gigante que hay que disminuir, de unos impuestos que acaban con la inversión".

La respuesta del ex jefe de Estado se produjo en medio de un debate sobre el aumento salarial impulsado por el Gobierno de Petro, el cual fue suspendido provisionalmente el 13 de febrero por el Consejo de Estado; este tribunal revisó el decreto que establecía un incremento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, por lo que le dio al Gobierno un plazo de ocho días para expedir un nuevo decreto que justifique la medida.

Álvaro Uribe defendió el rol de Paloma Valencia, al señalar que ella sí sabe lo que el sector trabajador necesita - crédito Paloma Valencia/Facebook

Uribe no dejó pasar la oportunidad para criticar lo que considera un exceso en el tamaño del Estado y en la carga tributaria. De acuerdo con su intervención, el país enfrenta una serie de problemas estructurales que requieren un cambio profundo en las políticas del gobierno.

Aseguró que los impuestos elevados están afectando la inversión en el país y señaló que el derroche y la corrupción son factores que deben ser combatidos con firmeza: “A eso súmele la corrupción, a eso súmele la violencia. El país tiene que corregir todo esto. Nosotros hemos invitado a los colombianos que puedan hacerlo a pagar este salario, que con la decisión del Consejo de Estado no es obligatorio".

A pesar de la postura crítica hacia las propuestas de Petro, Uribe también expresó que su partido está dispuesto a apoyar medidas que favorezcan tanto a los trabajadores como a los empresarios, pero destacó que esas políticas deben venir acompañadas de una reforma estructural en el Estado y la economía.

En un mensaje directo a Gustavo Petro, Álvaro Uribe resaltó que el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en generar condiciones para el empleo y la inversión - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

“La función de los gobiernos no es acabar el emprendimiento privado. La función de los gobiernos no es acabar con las posibilidades de empleo de calidad”, insistió Uribe en su mensaje. Además, resaltó que un Gsobierno debe estar enfocado en generar condiciones para el desarrollo económico sostenible y en frenar los procesos de corrupción y violencia que, según él, continúan marcando la realidad del país.

Por último, el exmandatario hizo un llamado a los colombianos a unirse para corregir los problemas que enfrenta la nación: “El país tiene que corregir todo esto. Nosotros hemos invitado a los colombianos que puedan hacerlo a pagar este salario, que con la decisión del Consejo de Estado no es obligatorio. Y aquello a lo cual, si está obligado el país, es también defender el empleo y defender la inversión”.

“Por eso hay que hacer todas estas reformas de reducir el tamaño del Estado, de reducir los impuestos, de acabar el derroche, acabar la corrupción y sacar el país de las manos del imperio del narcoterrorismo y del robo”, afirmó el exmandatario.