Colombia

Actriz fue víctima de un fraude con su tarjeta de crédito: casi le toca responder por 34 millones y contó cómo logró la devolución de su dinero

El caso evidenció vacíos en la protección de datos y en los procedimientos de alerta en la banca

Guardar
La denunciante aseguró que existen fallas de seguridad en los sistemas financieros - crédito camiduranactriz / TikTok

La actriz Camila Durán y su familia recibieron una noticia que los dejó muy preocupados, pues les llegó la notificación sobre el pago de una deuda de más de $34 millones tras una compra fraudulenta realizada con la tarjeta de crédito de su esposo.

Los ciudadanos expusieron el caso ante el Banco Davivienda y tras varios días de incertidumbre les llegó una resolución favorable, que les costó múltiples gestiones legales y una activa denuncia pública sobre fallas graves en la seguridad bancaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo informado, fueron 11 días de espera en los que Davivienda inicialmente rechazó la solicitud de reversar la compra. Sin embargo, ellos iniciaron un proceso que lograron ganar tras días de preocupación por la millonaria suma que les habían retirado.

Afortunadamente, el caso logró solucionarse porque la actriz y su esposo reaccionaron a tiempo - crédito camiduranactriz / TikTok

Ante la situación, Camila Durán compartió con sus seguidores recomendaciones prácticas para enfrentar estos robos: “La reacción de mi esposo fue clave, rápida. A los tres minutos de haber recibido la notificación de la compra que no realizó, inmediatamente llamó al banco a reportar el caso. Así que si a usted le sucede, no se demore. Haga la reclamación inmediatamente porque esto le puede favorecer…”, expresó la actriz a través de sus plataformas digitales.

Sugirió, además, no descartar la vía legal si el banco no responde favorablemente: tras agotar el protocolo bancario, acudieron a la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia Financiera. Durán recomendó documentar el caso con precisión y, en situaciones complejas, considerar la asesoría de abogados especialistas, aunque explicó que en su caso lograron resolver el proceso por cuenta propia.

Las fallas en los sistemas de seguridad

La experiencia vivida por la familia demostró la vulnerabilidad en los controles de seguridad tanto de Davivienda como del establecimiento donde se efectuó la compra, Carulla Fresh. La actriz criticó duramente la ausencia de mecanismos efectivos para detectar transacciones atípicas: “¿Cómo es posible que alguien compre por más de $34 millones y no le pidan la cédula? ¿Por qué el comercio no verificó la identidad? ¿Por qué el banco no ha investigado al establecimiento ni nos ha mostrado videos que prueben quién hizo la compra?”, cuestionó.

El monto involucrado tampoco activó alertas por parte del banco ni del comercio. Nunca recibieron una llamada ni un mensaje de confirmación, herramientas consideradas estándares de seguridad ante movimientos de esta magnitud. Durán subrayó que el sistema no reconoció los hábitos de consumo de la familia: “Nosotros compramos en Tiendas D1 y nunca por montos exagerados. Esto debía ser una alerta automática para el sistema, pero no se prendió ninguna alarma, ni de Davivienda ni del establecimiento”.

La agilidad al reportar robos
La agilidad al reportar robos puede definir el desenlace en fraudes bancarios, según la actriz - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que no se trata de un hecho aislado. Otras personas han reportado operaciones fraudulentas en el mismo banco y otras entidades financieras, lo que pone en alerta a los usuarios.

Ante el desenlace de su caso, Durán advirtió que “esto le puede pasar a cualquiera”, instando a los usuarios a revisar con frecuencia sus movimientos y activar límites o bloqueos preventivos en tarjetas de crédito. Añadió que, por seguridad, la familia decidió reducir los cupos y mantener apagadas las tarjetas.

El testimonio de la actriz sirvió para visibilizar riesgos en la protección de datos personales y la necesidad de mejoras urgentes en la protección de los clientes bancarios.

Tenga cuidado con cada uno
Tenga cuidado con cada uno de los movimientos que realiza y esté atento a las notificaciones bancarias - crédito Imagen ilustrativa Infobae

¿Cómo terminó el caso?

A lo largo de los 11 días, la familia Durán siguió todas las instancias de reclamación y denuncia mientras compartía su experiencia en redes sociales, lo que motivó el apoyo de otros usuarios y permitió reunir consejos adicionales.

El caso concluyó con la reversión del cobro y la exoneración de la deuda, pero levantó preguntas de fondo sobre la capacidad de Banco Davivienda y de establecimientos similares para prevenir fraudes de alto valor.

Temas Relacionados

FraudeRoboDaviviendaDenunciaCompra fraudulentaVideo viralTikTokColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico de Verdes en la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026

El partido que se jugará en el estadio Deportivo Cali está programado para las 6:30 de la tarde y podría sentenciar el futuro de Alberto Gamero en el banquillo del Azucarero

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

El cantante reveló cómo afronta la pérdida de su amigo y colega tras un mes de su partida

Luis Alfonso promete honrar el

James Rodríguez tendría que seguir entrenando individualmente: estos son los problemas para unirse a sus compañeros en el Minnesota United FC

El colombiano ha tenido que recurrir a los entrenamientos personalizados ante la demora para que se expida su visa de trabajo, que le permita entrenarse con el resto del plantel

James Rodríguez tendría que seguir

Salario mínimo de 2026: Gustavo Petro anunció que se incluirá un nuevo concepto para defender el aumento ante el Consejo de Estado

El mandatario defendió la subida decretada en diciembre de 2025 y apuntó que es necesario seguir mejorando el poder adquisitivo de los empleados

Salario mínimo de 2026: Gustavo

Nariño activa plan para poner fin a la declaratoria de desastre por el volcán Galeras tras 21 años: decreto habilita el desarrollo en la zona

El respaldo financiero y la elaboración de obras para comunidades afectadas se complementarán con medidas normativas, abriendo la posibilidad de superar condiciones extraordinarias y restablecer programas sociales

Nariño activa plan para poner
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Zambrano y Miryam aclararon si

Zambrano y Miryam aclararon si seguirán juntos después del ‘Desafío Siglo XXI’

‘Bola 8′ anunció su cuenta de OnlyFans y respondió a las críticas tras su nueva faceta como creador de contenido para adultos

Blessd habría respondido a las acusaciones de infidelidad a su pareja Manuela QM: “No crean en chismes, ni en mentiras”

Karol G y Sofía Vergara tuvieron un emocionante reencuentro en la celebración de cumpleaños de la Bichota

Ryan Castro encantó a los barranquilleros en La Troja junto a Aria Vega con una presentación que puso a miles a bailar

Deportes

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico de Verdes en la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026

James Rodríguez tendría que seguir entrenando individualmente: estos son los problemas para unirse a sus compañeros en el Minnesota United FC

Este es el valor del trofeo del Mundial de la FIFA 2026: se exhibirá en Bogotá

Deportivo Cali suma a un histórico de Boca Juniors a la lista de opciones para reemplazar a Alberto Gamero

Jhon Arias reveló cómo Richard Ríos fue determinante para su llegada a Palmeiras