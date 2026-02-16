Actriz fue víctima de un fraude con su tarjeta de crédito: casi le toca responder por 34 millones y contó cómo logró la devolución de su dinero

La denunciante aseguró que existen fallas de seguridad en los sistemas financieros - crédito camiduranactriz / TikTok

La actriz Camila Durán y su familia recibieron una noticia que los dejó muy preocupados, pues les llegó la notificación sobre el pago de una deuda de más de $34 millones tras una compra fraudulenta realizada con la tarjeta de crédito de su esposo.

Los ciudadanos expusieron el caso ante el Banco Davivienda y tras varios días de incertidumbre les llegó una resolución favorable, que les costó múltiples gestiones legales y una activa denuncia pública sobre fallas graves en la seguridad bancaria.

De acuerdo con lo informado, fueron 11 días de espera en los que Davivienda inicialmente rechazó la solicitud de reversar la compra. Sin embargo, ellos iniciaron un proceso que lograron ganar tras días de preocupación por la millonaria suma que les habían retirado.

Ante la situación, Camila Durán compartió con sus seguidores recomendaciones prácticas para enfrentar estos robos: “La reacción de mi esposo fue clave, rápida. A los tres minutos de haber recibido la notificación de la compra que no realizó, inmediatamente llamó al banco a reportar el caso. Así que si a usted le sucede, no se demore. Haga la reclamación inmediatamente porque esto le puede favorecer…”, expresó la actriz a través de sus plataformas digitales.

Sugirió, además, no descartar la vía legal si el banco no responde favorablemente: tras agotar el protocolo bancario, acudieron a la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia Financiera. Durán recomendó documentar el caso con precisión y, en situaciones complejas, considerar la asesoría de abogados especialistas, aunque explicó que en su caso lograron resolver el proceso por cuenta propia.

Las fallas en los sistemas de seguridad

La experiencia vivida por la familia demostró la vulnerabilidad en los controles de seguridad tanto de Davivienda como del establecimiento donde se efectuó la compra, Carulla Fresh. La actriz criticó duramente la ausencia de mecanismos efectivos para detectar transacciones atípicas: “¿Cómo es posible que alguien compre por más de $34 millones y no le pidan la cédula? ¿Por qué el comercio no verificó la identidad? ¿Por qué el banco no ha investigado al establecimiento ni nos ha mostrado videos que prueben quién hizo la compra?”, cuestionó.

El monto involucrado tampoco activó alertas por parte del banco ni del comercio. Nunca recibieron una llamada ni un mensaje de confirmación, herramientas consideradas estándares de seguridad ante movimientos de esta magnitud. Durán subrayó que el sistema no reconoció los hábitos de consumo de la familia: “Nosotros compramos en Tiendas D1 y nunca por montos exagerados. Esto debía ser una alerta automática para el sistema, pero no se prendió ninguna alarma, ni de Davivienda ni del establecimiento”.

Cabe mencionar que no se trata de un hecho aislado. Otras personas han reportado operaciones fraudulentas en el mismo banco y otras entidades financieras, lo que pone en alerta a los usuarios.

Ante el desenlace de su caso, Durán advirtió que “esto le puede pasar a cualquiera”, instando a los usuarios a revisar con frecuencia sus movimientos y activar límites o bloqueos preventivos en tarjetas de crédito. Añadió que, por seguridad, la familia decidió reducir los cupos y mantener apagadas las tarjetas.

El testimonio de la actriz sirvió para visibilizar riesgos en la protección de datos personales y la necesidad de mejoras urgentes en la protección de los clientes bancarios.

¿Cómo terminó el caso?

A lo largo de los 11 días, la familia Durán siguió todas las instancias de reclamación y denuncia mientras compartía su experiencia en redes sociales, lo que motivó el apoyo de otros usuarios y permitió reunir consejos adicionales.

El caso concluyó con la reversión del cobro y la exoneración de la deuda, pero levantó preguntas de fondo sobre la capacidad de Banco Davivienda y de establecimientos similares para prevenir fraudes de alto valor.