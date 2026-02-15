Colombia

Video|Marilyn Patiño y Renzo Meneses se besaron en pleno Carnaval de Barranquilla: las redes sociales ya opinaron

Los exparticipantes de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ sorprendieron a todos durante las celebraciones con la química que mostraron durante la Batalla de Flores, desatando rumores sobre un posible romance

Los dos exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia' estuvieron juntos durante la Batalla de Flores y dieron de qué hablar con la química que mostraron

A una semana de su salida de La casa de los famosos Colombia, Marilyn Patiño parece mostrarse aliviada de terminar su experiencia en el formato del Canal RCN. La vallecaucana abandonó el programa luego de ser junto a Sara Uribe las participantes con menos votaciones en la eliminación doble de la cuarta semana.

Pese a que la vallecaucana dio de qué hablar en el formato con los conflictos que venía desarrollando con Johanna Fadul y, sobre todo, Mariana Zapata; su salida del programa no resultó en indignación de su parte. De hecho, la actriz afirmó sentirse aliviada de terminar su etapa allí luego de cuatro semanas.

“Ya estaba cansadita, ya me quería ir y sentía que ya se iba a poner pesada la casa con lo que venía, más comentarios fuertes, más agresiones, más hambre. Cada vez las emociones van jugando un papel muy fuerte y no quería verme involucrada ahí...”, afirmó en declaraciones recogidas por Publimetro.

De hecho, aprovechó su eliminación para irse al Carnaval de Barranquilla junto a Renzo Meneses, uno de los primeros eliminados de la tercera temporada actualmente en curso, en calidad de invitados a la Batalla de Flores.

Allí, la faceta más descomplicada de Marilyn emergió con fuerza y se robó las miradas, al punto que protagonizó un beso con su excompañero. Esto sucedió luego de ser incitados a compartir un beso, algo a lo que ambos accedieron para sorpresa de todos en redes sociales.

No conforme con el beso compartido, Marilyn sorprendió al subir en sus historias de Instagram un momento en el que hizo una imitación de Karola, participante que ingresó a la casa estudio justo después de su eliminación. La vallecaucana incluso sumó a Renzo durante el proceso, llevándose la atención de los presentes, así como de los usuarios en redes sociales.

La actriz, acompañada de Renzo, hizo su personificación de una de las nuevas incorporaciones de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @marilynpatino1/Instagram

Tanto el beso como las interacciones cercanas entre ambos hicieron que la pareja se volviese viral en redes sociales y generara preguntas acerca de la posibilidad de un noviazgo entre ambos.

Cabe recordar que la actriz se encuentra soltera desde 2023, año en el que su esposo, Héctor Fabián Bonilla, fue asesinado en Caloto, Cauca, provocando su salida de Colombia junto a sus hijos, temiendo por su vida.

En 2025 dio a luz a su hija Milagros, fruto de un encuentro con otro hombre del que la actriz se negó a dar detalles hasta la fecha.

Marilyn Patiño aseguró que hubo besos en el confesionario de ‘La casa de los famosos Colombia’, e involucrarían a un hombre casado

La actriz afirmó que un hombre casado que participa en el 'reality show' estaría siendo infiel dentro de la casa estudio junto a otra participante - crédito @Chismesito1.0/TikTok

Horas antes, la actriz se hizo notar cuando reveló durante una transmisión en vivo desde TikTok que había dos personas dentro de la casa estudio que usaban el confesionario para besarse, alejados de las cámaras.

Sin revelar nombres concretos, la actriz invitó a los televidentes a prestar atención a los detalles en pantalla, para deducir la identidad de los involucrados. De hecho, dejó en el aire una pista: “Cuando se sienta en el sofá se sienta siempre al lado, ustedes analicen. Se sienta en el sofá al lado de un hombre casado, y que tiene una hija. Eso no se hace”, afirmó.

Marilyn se mostró indignada por el uso que se le había dado a dicho espacio. “Yo no soy la santa, pero yo allá no fui a menearme ni a tocarme ni a toquetearme con hombres casados ni comprometidos. Así de sencillo”, declaró.

Estos comentarios no tardaron en generar un revuelo total en las plataformas digitales. Incluso con la reserva en la identidad de los involucrados, los usuarios en redes sociales se aventuraron a especular y apuntaron rápidamente hacia dos nombres concretos: Juanda Caribe y Mariana Zapata, algo que quedó reflejado en los comentarios de los usuarios en la grabación, una vez que fue difundida en distintos espacios.

