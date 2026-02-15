Video|Hasta los pasillos de los hospitales están de carnaval en Barranquilla: médicos, enfermeros y pacientes bailaron el Garabato

El espíritu del carnaval invade los pasillos de un hospital, llevando música y baile a pacientes y personal médico - crédito @karinavalenciapac / TikTok

En medio de la efervescencia que caracteriza al Carnaval de Barranquilla 2026, un episodio singular ocurrido en un hospital local se ha convertido en reflejo de la manera en que esta celebración impregna la vida cotidiana de la ciudad.

Un video difundido por la usuaria de TikTok @karinavalenciapac documenta cómo la alegría de la fiesta trasciende cualquier circunstancia, incluso la de una hospitalización. “Mi cuñado es mucho ambiente para estar hospitalizado un viernes de carnaval”, comentó la autora del video, dando pie a una escena inesperada y festiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las imágenes, el paciente, aún conectado a su suero, se anima a bailar acompañado de una marimonda, un rey Momo y una reina del Carnaval. La escena no tardó en contagiar a las enfermeras y doctoras presentes, que se sumaron con entusiasmo al ritmo del Garabato.

Durante unos minutos el pasillo del lugar se transformó en pista de baile y punto de encuentro para la espontaneidad colectiva. Al poco tiempo, el hombre regresó a su cama, pero dejó una estampa que ha resonado más allá de los muros del hospital.

El hombre llevó su bolsa de suero a la rueda de baile - crédito composición fotográfica

El efecto del video en redes sociales fue inmediato. Los comentarios revelan el sentido de pertenencia, el humor y la complicidad que definen a los barranquilleros durante estas fechas.

Mientras algunos usuarios aportaron frases como “Que dice el jefe que ya lo ve bien y que lo espera mañana en la oficina”, otros optaron por la cercanía: “Soy la enfermera”. La creatividad se desbordó con mensajes como “El que baile lo mandan pa’ la casa” u “Otra bolsa e sueroooooo yo pagooooo”.

La convivencia entre los personajes del Carnaval y el personal de salud desató una cadena de mensajes que refuerzan la idiosincrasia local.

“Solo los barranquilleros entendemos la vibra”, escribió uno de los espectadores. Otro evocó la tradición familiar: “Así era una tía, le dolía todo, pero el carnaval no se lo perdía”. La frase más repetida, sin embargo, remite al lema popular: “Ese es el literal: ‘Quien lo vive es quien lo goza’”. Quedó claro que, para muchos, el baile tuvo un efecto terapéutico: “Al paciente le sirvió mucho ese baile y le han gustado sus comentarios!”.

El Carnaval 2026 va hasta el 17 de febrero - crédito Alcaldía de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla, que este año se celebra del 12 al 17 de febrero, es mucho más que un evento multitudinario. Su origen se remonta a tradiciones traídas desde España, y su historia local abarca más de tres siglos. La ciudad, que alguna vez fue apenas una pequeña población, ha visto cómo este festejo se ha adaptado, transmitido y transformado a lo largo de las generaciones.

No se trata solo de los desfiles oficiales. El Carnaval se vive en etapas y en diversos espacios, comenzando semanas antes de la fecha central. La música, los rituales sociales y las reuniones familiares anticipan el ambiente festivo. Así, tanto en bares como en hospitales, la dinámica de la ciudad se ve alterada por la energía colectiva.

El video del hospital se ha convertido en testimonio de esa autenticidad. Entre los comentarios, surgieron bromas sobre la supuesta intención del paciente: “Él fue por una incapacidad para carnavalear y lo dejaron hospitalizado”.

Otros, con tono nostálgico, señalaron: “Él está llorando. Por el dolor… el dolor de perderse esa pachanga”. Incluso hubo espacio para la ironía: “Sírvanle un trago de Tramadol docto’”.

Durante el Carnaval toda la ciudad se pone en ambiente festivo - crédito Alcaldía de Barranquilla

No faltaron observaciones sobre la singularidad del momento: “Todo eso es muy divertido hasta que se muere alguien en la habitación de al lado”, o reflexiones sobre la salud colectiva: “En los días de fiestas casi nadie se enferma”. A través de estos mensajes, se percibe la manera en que el Carnaval redefine la experiencia hospitalaria y la transforma en un motivo de unión y celebración.