Colombia

Turista fue hallado sin vida en hotel de Barranquilla: primera hipótesis señalan una posible intoxicación

Yann Victor Schule, de 36 años, fue encontrado muerto en el barrio Simón Bolívar mientras su acompañante, Dirk Schiemann, permanecía en estado de somnolencia

Policía indaga causas de la
muerte de alemán encontrado en hotel Casa Rueda

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano alemán en el interior de un hotel situado en el barrio Simón Bolívar, en el sur de la ciudad.

El hecho se registró el sábado 14 de febrero de 2026, coincidiendo con el inicio de los festejos de Carnavales en la capital del Atlántico.

Las autoridades identificaron al fallecido como Yann Victor Schule, de 36 años, quien se encontraba hospedado en el hotel Casa Rueda desde el 12 de febrero, acompañado por otro ciudadano alemán, Dirk Schiemann, de 55 años.

Según el reporte de las autoridades, el hallazgo se produjo alrededor de las 11:16 a. m., cuando el personal policial acudió al establecimiento tras recibir el aviso correspondiente.

Investigación en Barranquilla por fallecimiento
de ciudadano alemán en habitación de hotel

Al ingresar a la habitación, los uniformados encontraron a Schiemann en estado de somnolencia. Debido a su condición, fue trasladado de inmediato al Hospital Universidad del Norte, en el municipio de Soledad, para recibir atención médica y ser sometido a una valoración exhaustiva por parte del equipo de salud.

El procedimiento policial incluyó la revisión de las cámaras de videovigilancia, entrevistas a empleados del hotel y una inspección detallada de la escena.

Gracias a estos elementos, los investigadores lograron establecer que en la madrugada los dos extranjeros ingresaron al hotel en compañía de dos mujeres. De acuerdo con la reconstrucción inicial, ambas mujeres abandonaron el lugar aproximadamente hora y media después de su llegada.

Durante la inspección técnica realizada por los peritos, no se encontraron signos de violencia en el cuerpo de Yann Victor Schule. Por este motivo, la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a una posible intoxicación como causa del deceso.

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Barranquilla aclaró que la investigación continúa activa y que se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos y forenses para precisar las circunstancias exactas en que ocurrió el fallecimiento.

Las autoridades aseveraron que las
investigaciones sobre la muerte del ciudadano alemán todavía siguen activas

La presencia de las dos mujeres y el estado en que fue encontrado el acompañante de la víctima constituyen elementos clave en el proceso de esclarecimiento de los hechos.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la indagación para determinar si existió participación de terceros o si el desenlace responde únicamente a causas accidentales relacionadas con el consumo de sustancias o medicamentos.

Masacre en Barranquilla durante el Carnaval dejó tres muertos

Una nueva masacre sacudió a Barranquilla durante la tarde de este sábado 14 de febrero de 2026, en pleno desarrollo de las celebraciones de Carnaval.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:45 p. m. en el barrio Las Américas, en la localidad Metropolitana, donde tres ciudadanos perdieron la vida y varios más resultaron con heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Cesar Andrés Moya Meza, de 35 años, John Jairo Manzur Rodríguez, de 47, y Luis Gabriel Solano Villa, de 50.

Violencia en Barranquilla: asesinato de
tres personas en las celebraciones carnavaleras

Testigos relataron que los hombres compartían con un grupo de conocidos en una esquina del sector mencionado, cuando dos sujetos en motocicleta se aproximaron y, sin previo aviso, abrieron fuego contra los presentes.

Vecinos y allegados, consternados por el ataque, auxiliaron a los heridos y los trasladaron de inmediato a la Clínica San Ignacio, donde el personal médico confirmó que los tres hombres ingresaron sin signos vitales.

Las autoridades policiales acudieron al lugar poco después, aunque hasta el momento no han ofrecido información adicional sobre los responsables ni emitieron pronunciamiento oficial acerca del avance de las investigaciones.

Por su parte, Indepaz afirmó que la Defensoría del Pueblo incluyó a Barranquilla en la AT 013/25, solicitando intervención urgente ante el riesgo constante de violaciones de derechos humanos causado por la imposición de reglas y otras formas de autoridad ilegal ejercidas por grupos armados.

Además, la AT 022/23 alertó sobre el empeoramiento de la seguridad en la ciudad, documentando incrementos en homicidios, desplazamientos, extorsiones y amenazas. Estas situaciones elevan el nivel de temor y exposición de los habitantes.

La entidad urge a las autoridades a implementar acciones inmediatas para salvaguardar derechos fundamentales y contener el avance de la violencia.

