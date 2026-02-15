Sara Uribe aseguró que su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’ fue injusta: “Me ha dolido un poco”

La presentadora compartió con sus seguidores las opiniones que tenía de la comptencia como de su eliminación - crédito @rechismes/IG

La reciente salida de Sara Uribe de La casa de los famosos Colombia despertó preguntas entre sus seguidores sobre sus emociones y las circunstancias de su eliminación.

En un encuentro digital, la presentadora compartió: “Tengo que confesarles que me ha dolido un poco. Me ha dolido un poco porque, pues en realidad no, no hubo cosas como negativas, no hubo una placa de denominación por parte de la casa”, y agregó que sentía que aún quedaban muchas oportunidades por explorar dentro del programa.

Para Uribe, la experiencia incluyó la oportunidad de exhibir su estilo: “Me hubiera gustado más estar en el morning, darles mi looks y mis atuendos, pero bueno”, aunque admitió que la ausencia de su hijo Jacobo pesaba en su ánimo.

La nominación de Sara hecha por Johanna desató una nueva tensión en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

Durante la dinámica, la exparticipante abordó cómo el aislamiento influía en la percepción del tiempo: “La verdad es que uno allá no sabe ni qué hora es, entonces, pues yo no sé a qué hora nos levantaban ni a qué hora nos acostaban. Yo sé que trabajamos muchas horas, muchas, pero no, no, no estaba consciente de eso”, expresó.

Reconoció que la adaptación fue un reto, aunque en su vida cotidiana también madruga: “Créame que acá me levanto como a las cinco y media de la mañana para poder despachar a mi hijo al cole, entonces no es mucha la diferencia, pero yo me acuesto muy temprano”.

El respaldo a Manuela Gómez también ocupó espacio en la conversación.

Sara Uribe y Manuela Gómez se respaldaron mutuamente en la competencia - crédito Buen día Colombia

Uribe fue enfática al compartir su apoyo: “Obvio, voy con mis poderosas hasta el final. Voy con esas mujeres que se respetan, que se cuidan entre ellas, que se aman, que, que son unas mamás poderosas. Voy con ella hasta el final. O sea, hoy empiezo campaña porque ella merece estar allá”.

Y profundizó sobre el merecimiento de su amiga: “Esta vez es una mujer nueva, es una mujer renovada, es una mujer llena de amor, es una mujer diferente, eh, merece estar allá. Ella es mi amiga y yo la quiero y la voy a defender siempre”.

Acerca de su posible reintegro a la competencia, la presentadora dejó la decisión en manos del público: “Yo creo que ahí sí les tocaría votar a ustedes, ayudarme, ir a escribirle al Jefe y ahí miraríamos. Pero, sin embargo, no sé si mi contenido les genera rating. Entonces, mmm, no sé”.

Sara Uribe y Marilyn Patiño responden a las críticas por su actitud en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

El mensaje de Sara Uribe a Manuela Gómez

La eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia generó gran sorpresa entre los seguidores del programa. Uribe, que ya había participado y ganado en 2012 otro reality, comparó ambas experiencias y señaló las diferencias: “Totalmente diferente. Esto pasa hace 14 años. Yo tenía 22 años, no tenía nada que perder, estaba por apostarle todo a la vida”.

La presentadora reflexionó sobre cómo han cambiado los realities con la irrupción de las redes sociales y la exigencia de crear contenido personal: “Esto de generar contenido y hacerlo de manera personal no existía para los jóvenes”. Además, reconoció que la percepción del público se ha transformado y que ahora se exige confrontación o polémica para “dar contenido”.

Las recién eliminadas de 'La casa de los famosos' expresaron su apoyo por su amiga que aún queda en concurso - crédito Infobae Colombia

En cuanto a su amistad con Manuela Gómez, que sigue en concurso, Uribe expresó: “Uno a veces sí necesita una persona que le toque el hombrito a uno y le recuerde lo valiosa y lo magnífica que uno es”. Agregó que este reality puede ser una oportunidad de crecimiento para Gómez: “Para mí, en lo personal, a Manuela le va a servir muchísimo este reality para reencontrarse con ella misma, para verse sexy, para sentirse amada, para sentirse viva”.

Finalmente, Sara Uribe defendió su actitud serena durante el programa: “Así me digan mueble que me faltó, que no sé qué... Perfecto, porque yo soy una mujer tranquila, soy una mujer que ya no me desgasto con muchas cosas y que estoy en otra sintonía de mi vida y creo que eso se notó también, la calma del alma”.