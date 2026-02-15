Colombia

Sara Uribe aseguró que su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’ fue injusta: “Me ha dolido un poco”

La presentadora compartió con sus fans lo difícil que fue dejar el 'reality', admitiendo que lo que más pesó en su ánimo fue la ausencia de su hijo Jacobo, además de confesar que aún tenía mucho por mostrar

Guardar
La presentadora compartió con sus seguidores las opiniones que tenía de la comptencia como de su eliminación - crédito @rechismes/IG

La reciente salida de Sara Uribe de La casa de los famosos Colombia despertó preguntas entre sus seguidores sobre sus emociones y las circunstancias de su eliminación.

En un encuentro digital, la presentadora compartió: “Tengo que confesarles que me ha dolido un poco. Me ha dolido un poco porque, pues en realidad no, no hubo cosas como negativas, no hubo una placa de denominación por parte de la casa”, y agregó que sentía que aún quedaban muchas oportunidades por explorar dentro del programa.

Para Uribe, la experiencia incluyó la oportunidad de exhibir su estilo: “Me hubiera gustado más estar en el morning, darles mi looks y mis atuendos, pero bueno”, aunque admitió que la ausencia de su hijo Jacobo pesaba en su ánimo.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

La nominación de Sara hecha
La nominación de Sara hecha por Johanna desató una nueva tensión en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

Durante la dinámica, la exparticipante abordó cómo el aislamiento influía en la percepción del tiempo: “La verdad es que uno allá no sabe ni qué hora es, entonces, pues yo no sé a qué hora nos levantaban ni a qué hora nos acostaban. Yo sé que trabajamos muchas horas, muchas, pero no, no, no estaba consciente de eso”, expresó.

Reconoció que la adaptación fue un reto, aunque en su vida cotidiana también madruga: “Créame que acá me levanto como a las cinco y media de la mañana para poder despachar a mi hijo al cole, entonces no es mucha la diferencia, pero yo me acuesto muy temprano”.

El respaldo a Manuela Gómez también ocupó espacio en la conversación.

Sara Uribe y Manuela Gómez
Sara Uribe y Manuela Gómez se respaldaron mutuamente en la competencia - crédito Buen día Colombia

Uribe fue enfática al compartir su apoyo: “Obvio, voy con mis poderosas hasta el final. Voy con esas mujeres que se respetan, que se cuidan entre ellas, que se aman, que, que son unas mamás poderosas. Voy con ella hasta el final. O sea, hoy empiezo campaña porque ella merece estar allá”.

Y profundizó sobre el merecimiento de su amiga: “Esta vez es una mujer nueva, es una mujer renovada, es una mujer llena de amor, es una mujer diferente, eh, merece estar allá. Ella es mi amiga y yo la quiero y la voy a defender siempre”.

Acerca de su posible reintegro a la competencia, la presentadora dejó la decisión en manos del público: “Yo creo que ahí sí les tocaría votar a ustedes, ayudarme, ir a escribirle al Jefe y ahí miraríamos. Pero, sin embargo, no sé si mi contenido les genera rating. Entonces, mmm, no sé”.

Sara Uribe y Marilyn Patiño
Sara Uribe y Marilyn Patiño responden a las críticas por su actitud en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

El mensaje de Sara Uribe a Manuela Gómez

La eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia generó gran sorpresa entre los seguidores del programa. Uribe, que ya había participado y ganado en 2012 otro reality, comparó ambas experiencias y señaló las diferencias: “Totalmente diferente. Esto pasa hace 14 años. Yo tenía 22 años, no tenía nada que perder, estaba por apostarle todo a la vida”.

La presentadora reflexionó sobre cómo han cambiado los realities con la irrupción de las redes sociales y la exigencia de crear contenido personal: “Esto de generar contenido y hacerlo de manera personal no existía para los jóvenes”. Además, reconoció que la percepción del público se ha transformado y que ahora se exige confrontación o polémica para “dar contenido”.

Las recién eliminadas de 'La casa de los famosos' expresaron su apoyo por su amiga que aún queda en concurso - crédito Infobae Colombia

En cuanto a su amistad con Manuela Gómez, que sigue en concurso, Uribe expresó: “Uno a veces sí necesita una persona que le toque el hombrito a uno y le recuerde lo valiosa y lo magnífica que uno es”. Agregó que este reality puede ser una oportunidad de crecimiento para Gómez: “Para mí, en lo personal, a Manuela le va a servir muchísimo este reality para reencontrarse con ella misma, para verse sexy, para sentirse amada, para sentirse viva”.

Finalmente, Sara Uribe defendió su actitud serena durante el programa: “Así me digan mueble que me faltó, que no sé qué... Perfecto, porque yo soy una mujer tranquila, soy una mujer que ya no me desgasto con muchas cosas y que estoy en otra sintonía de mi vida y creo que eso se notó también, la calma del alma”.

Temas Relacionados

Sara UribeLa Casa de los Famosos ColombiaManuela GómezEliminación de La casa de los famosos ColombiaColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Mujer es señalada de asesinar a su esposo durante una discusión en celebración de San Valentín, en Boyacá

El arresto de la mujer se produjo tras un incidente durante un encuentro privado, donde un hombre perdió la vida por una herida en el tórax, mientras los familiares intentaban prestarle los primeros auxilios

Mujer es señalada de asesinar

El pleito que se vive en la JEP por el llamado al general (r) Óscar Naranjo a versión libre: fue llamado a declarar y después anularon la decisión

El tribunal especial dejó sin efecto la citación tras detectar irregularidades en el procedimiento y cuestionamientos sobre la motivación de la decisión, mientras las víctimas solicitaron el derecho a apelar la medida

El pleito que se vive

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico de Verdes en la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026

El partido que se jugará en el estadio Deportivo Cali está programado para las 6:30 de la tarde y podría sentenciar el futuro de Alberto Gamero en el banquillo del Azucarero

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

La campaña Quiero Ser Grande 2026 impulsa la detección temprana del cáncer en menores

Acciones de apoyo, formación y sensibilización fortalecen la protección de la infancia frente a enfermedades graves en Colombia

La campaña Quiero Ser Grande

Integrantes de disidencias de las Farc se desmovilizan tras operación en Valle del Cauca, según ministro de Defensa

La decisión de los dos integrantes de la estructura criminal, según Pedro Sánchez, responde a las limitadas oportunidades de la organización

Integrantes de disidencias de las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio rescató a un

Yeferson Cossio rescató a un perro que estaba a punto de ahogarse y lanzó una advertencia: “Me quedo con él”

Karol G compartió la sorpresa que recibió por su cumpleaños: “Hoy me despertaron así”

Video|Marilyn Patiño y Renzo Meneses se besaron en pleno Carnaval de Barranquilla: las redes sociales ya opinaron

Marilyn Patiño aseguró que hubo besos en el confesionario de ‘La casa de los famosos Colombia’: uno de los involucrados sería “un hombre casado”

Yeison Jiménez, TIMØ, Sebastián Yatra, Charli XCX y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico de Verdes en la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026

Hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: el Verdolaga visita a un Azucarero necesitado

Técnico de Millonarios se pronunció por las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras: esto dijo

Las lesiones amenazan la preparación de Colombia para la Copa Mundial: estos son los jugadores afectados

James Rodríguez no se guardó nada y envió duro mensaje a sus críticos: “Piensan que me lastimarán”