“Por tierra, mar y aire”: Comandante de las FF. MM. dio detalles de operación de 72 horas que frustró el envío de cocaína a Centroamérica

Fuerzas Militares de Colombia impiden envío de cinco toneladas de cocaína desde el Caribe hacia Honduras tras operación de 72 horas - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

A través de la red social X, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, destacó: “En operación conjunta y sostenida durante más de 72 horas, nuestras Fuerzas Militares, por tierra, mar y aire, impidieron que un cargamento de cocaína saliera del Caribe colombiano con destino a Centroamérica”.

En el mismo mensaje, el general subrayó la efectividad de la presión operacional y la coordinación entre las ramas militares para frustrar el intento de tráfico. “Colombia se mantiene firme y decidida en la lucha contra el narcotráfico. Nuestra acción conjunta y coordinada seguirá siendo contundente para cerrarles el paso a estas economías ilícitas y proteger la seguridad regional”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El general Hugo Alejandro López Barreto resalta la efectividad y coordinación de las Fuerzas Militares en la lucha contra el narcotráfico - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

La Armada de Colombia enfatizó que la acción conjunta con el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial responde a una estrategia de presión constante sobre grupos armados organizados vinculados al narcotráfico, especialmente en la región caribeña.

“Nuestra acción conjunta y coordinada seguirá siendo contundente para cerrarles el paso a estas economías ilícitas y proteger la seguridad regional”, puntualizó la autoridad militar.

Así se desarrolló la operación

La acción conjunta de las Fuerzas Militares de Colombia logró impedir que un cargamento de cocaína saliera del país con destino a Centroamérica, según información oficial divulgada por la Fuerza Naval del Caribe.

La acción, que se extendió durante más de 72 horas, se activó tras la detección de una embarcación sospechosa en el Mar Caribe, lo que llevó a la movilización coordinada de unidades navales, aéreas y terrestres en la región.

El reporte detalló que la motonave, una lancha tipo Go Fast equipada con cuatro motores de 300 caballos de potencia y capacidad para trasladar hasta cinco toneladas de alcaloides, fue localizada abandonada en un estero del Golfo de Urabá, departamento de Antioquia. Las autoridades establecieron que la embarcación había zarpado desde las costas de Córdoba, con rumbo a Honduras.

La Armada de Colombia localiza lancha tipo Go Fast abandonada en manglares del Golfo de Urabá tras intensa persecución antidrogas - @COMANDANTE_FFMM / X

Tras la alerta del Centro de Operaciones de la Fuerza Naval del Caribe, se desplegó una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para rastrear el trayecto de la lancha y orientar a las Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas de Cartagena y Urabá. De acuerdo con la información oficial, los tripulantes modificaron el rumbo al percatarse de la presencia de las autoridades, intentando refugiarse en la zona costera del Golfo de Urabá.

Elementos del Batallón de Infantería de Marina No. 14 interceptaron por tierra el avance de los ocupantes, que abandonaron la embarcación de 60 pies de eslora en una zona de manglares tras arrojar presuntamente el cargamento al mar. El bote, hallado con 30 canecas de gasolina, fue inspeccionado y judicializado por tropas del Batallón de Infantería N.º 47 Francisco de Paula Vélez del Ejército Nacional, en coordinación con autoridades competentes.

Actualmente, unidades del Comando Aéreo de Combate No. 3 y buques de la Fuerza Naval del Caribe realizan operaciones de búsqueda y registro para intentar recuperar la droga lanzada al agua durante la persecución.

El cargamento de cocaína fue arrojado al mar mientras los tripulantes intentaban escapar de la persecución militar en el Caribe colombiano - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Contundencia operacional contra el narcotráfico

Es preciso mencionar que el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó que desde agosto de 2022 a enero de 2026, la fuerza pública incautó más de 2.840 toneladas de cocaína, la cifra más alta registrada en la historia del país, evitando la circulación de cerca de 47.000 millones de dosis en los mercados internacionales y generando una afectación económica superior a 91 billones de dólares a las estructuras criminales.

“La estrategia de nosotros siempre ha estado enfocada en erradicar completamente el narcotráfico y la estrategia tiene el oxígeno para dar oportunidades a los que viven de los cultivos de coca – porque también se analiza como un problema que tiene trascendencia social, económica – pero también una determinación muy fuerte en aplicar toda la fuerza para afectar el narcotráfico de manera contundente”, manifestó el funcionario.