Niña de 7 años murió al ser impactada por una bala perdida: ofrecen millonaria recompensa por los responsables

El asesinato a tiros de un hombre de unos 60 años en el municipio de Versalles, en el norte del Valle del Cauca, terminó en una tragedia adicional, debido a que una bala perdida alcanzó a Violeta, una niña de 7 años que falleció horas después tras ser trasladada al hospital.

Ante la gravedad del caso, se pronunciaron las autoridades locales ofreciendo una millonaria recompensa para aquellos que aporten información que permita capturar a los responsables de este doble homicidio, cuyo impacto afectó a toda la comunidad de Versalles y desató el rechazo público de los líderes de la región.

El hecho ocurrió el 14 de febrero de 2026 en el sector de Las Olivas, donde hombres armados atacaron a un sujeto identificado como Mario Gómez García, según precisó la Alcaldía de Versalles. Tras recibir varios disparos, el hombre murió en el lugar a causa de la gravedad de las heridas.

En medio del atentado, uno de los disparos perdió su trayectoria e impactó a Violeta, que se hallaba en una vivienda, ubicada cerca del lugar del ataque. Personal médico la trasladó de urgencia a un centro asistencial, aunque se confirmó que, pese a los esfuerzos clínicos, la menor falleció horas después debido a la lesión por arma de fuego.

Debido a esta situación, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca, explicó los detalles inmediatos de la reacción policial: “Nos encontramos en el municipio de Versalles donde se realizó un consejo de seguridad por los hechos presentados en la noche anterior (del 14 de febrero), donde perdió por sicariato un hombre de 60 años. El hombre fue ultimado y bajo estas circunstancias hubo bala perdida que infortunadamente lesiona a una menor de 7 que fue trasladada al hospital y posteriormente falleció”.

Millonaria recompensa

La Policía del Valle del Cauca activó una persecución tras el atentado, registrándose un intercambio de disparos. De acuerdo con la general Rodríguez, los agresores abandonaron la motocicleta en la que se movilizaban.

La oficial indicó que “al parecer uno de estos delincuentes que huyó se encuentra herido”. En respuesta a la gravedad de los hechos, las autoridades locales y departamentales reforzaron su accionar en las zonas aledañas al lugar donde ocurrió la tragedia.

Incluso, se confirmó que se efectuó un consejo de seguridad con la participación de la Alcaldía de Versalles y de las fuerzas de seguridad, enfocado en coordinar acciones de búsqueda.

Por esta razón, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta $30 millones para aquellas personas que suministren información que conduzca a la identificación, captura y judicialización de quienes planearon y ejecutaron el atentado, de acuerdo con lo comunicado por la Policía.

Alba Marina Gómez, alcaldesa de Versalles, transmitió un mensaje institucional en consonancia con el dolor expresado por los habitantes: “Como alcaldesa del municipio de Versalles y en nombre de toda la comunidad, expreso mi más profundo rechazo al hecho acontecido el día de ayer. También expresamos nuestra sincera solidaridad a las familias de las víctimas y compartimos el profundo dolor que siente toda la comunidad de Versalles por la pérdida de Violeta, una niña de tan solo 7 años”.

A su vez, Jorge Hernán Gómez Ángel, exalcalde de Versalles y primo de uno de los fallecidos, manifestó a través de sus redes sociales el impacto y dolor que atraviesa tanto su familia como la población.

Y es que la pérdida de Violeta en un contexto de violencia armada puso sobre la mesa la urgencia de implementar medidas efectivas de seguridad y la prioridad de proteger a la infancia en zonas afectadas por el crimen.