María Claudia Tarazona no acompañará la campaña de su suegro Miguel Uribe Londoño y no descarta ser fórmula vicepresidencial: “Lo pensaría para estas elecciones”

María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto de 2025 víctima de un ataque sicarial en el occidente de Bogotá, se refirió a la posibilidad de su entrada como figura política, en un momento donde el país está a la expectativa de las elecciones al Congreso y de Presidencia en 2026.

En una entrevista concedida a El Tiempo, la mujer reiteró que, aunque en la actualidad solo está pensando en su relación familiar, no descarta estar presente en la escena nacional acompañando a un aspirante a la Presidencia.

“Desde un lugar humilde y sin ninguna pretensión distinta a que al país le vaya bien, si hay alguna posibilidad de que mi nombre pueda ayudar a salvar a Colombia y recuperar la democracia, lo pensaría. Yo creo que represento a las víctimas, una tragedia que le dolió a todo el país”, declaró Tarazona al citado medio de comunicación.

Además, subrayó su preocupación por el entorno crítico que enfrenta el país durante la campaña electoral, por lo que puso sus condiciones para acceder a esta petición.

“Me duele profundamente lo que está pasando hoy en la situación política. Si hay algo que yo pueda hacer para recuperar el rumbo de Colombia, probablemente lo pensaría, pero tendría que ser una situación no hipotética, sino específica, dependiendo con quién y cómo. Creo que es muy pretencioso pensar que yo podría hacer eso, pero más o menos por ahí estaría esa línea (...) incluso para estas elecciones”, expresó.

Candidatura de Miguel Uribe Londoño

De otro lado, la viuda del exsenador del Centro Democrático se refirió a su relación con su suegro Miguel Uribe Londoño, que recientemente impulso nuevamente su candidatura presidencial avalada por el partido Demócrata Colombiano; pese a manifestar su compromiso con su entorno familiar, declaró que no acompañará su campaña presidencial.

“Miguel y yo tenemos una relación linda, construida hace muchos años. Es un hombre absolutamente generoso y amoroso conmigo, con mis hijas y con Alejandro, quien es el amor de su vida y lo que le quedó de Miguel. Yo respeto profundamente esa decisión, pero no lo voy a acompañar”, indicó al diario bogotano.

Así mismo, Tarazona mencionó que Uribe Londoño “tiene todo el derecho de tomar la decisión política que quiera; el muerto lo puso él, y si encontró ese camino porque siente que va a seguir honrando las banderas de Miguel, lo respeto”, pero enfatizó que no lo respalda en las elecciones presidenciales.

“No lo acompaño políticamente por la misma razón que no estoy haciendo política, y es porque debo estar dedicada a mis hijos”, agregó.

Del mismo modo, explicó el motivo por el que no acompañaría otras candidaturas como las de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y del abogado Abelardo de la Espriella.

“Lo que representa Iván Cepeda es, obviamente, el populismo en su máxima expresión, y lo que representa Abelardo de la Espriella es el populismo de derecha. Pero no son solo ellos; hay otros candidatos que se parecen y que sin recorrer el país ni conocerlo, aterrizan con afán de ser presidentes”, declaró.

En cuanto a la posibilidad de que el partido que militó su esposo, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, confirme su acompañamiento a la campaña de De la Espriella, María Claudia Tarazona aseguró: “sería muy osado de mi parte ponerme a juzgar las decisiones del presidente Uribe (...) pero, desafortunadamente, tendría que decirte que quisiera ver a Colombia en otras manos, dirigida por otro tipo de persona”.

Investigación del crimen

Por último, hizo referencia a los avances que ha tenido la investigación del crimen contra su esposo Miguel Uribe Turbay, destacando la labor de la Fiscalía y de las autoridades para la captura de los autores materiales del hecho.

“Siento que la Fiscalía ha hecho una buena labor y ha habido celeridad en el proceso porque se han dado siete capturas de los autores materiales de la banda de sicarios que operaba en Bogotá. En este momento, el último capturado es el eslabón para empezar a entender de dónde vino la orden. Eso da tranquilidad, se ve el compromiso de la Fiscalía por esclarecer los hechos alrededor del asesinato de Miguel”, expresó.

Sin embargo, aprovechó para cuestionar al presidente Gustavo Petro, pues lo responsabilizó de querer desviar la atención del caso para identificar al autor intelectual del magnicidio. “Por ejemplo, dijo que los autores están en un lugar en Europa o en Oriente, y claro, la Fiscalía trata de hacer su tarea, pero si tenemos un presidente que está desviando la atención de la investigación, pues es complejo. Sin embargo, tengo fe y tengo esperanza de que esto se vaya a saber muy pronto”, mencionó.

Finalmente, relató cómo han tratado de afrontar su situación, al cumplirse seis meses del fallecimiento de Uribe Turbay. “Ha sido resetear mi vida, arrancar de cero y volver a encontrarme con quien soy, con preguntas como: ¿cuál es mi propósito?, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida?, ¿cómo voy a plantear una vida que me soñé con él y ya no está? Han sido momentos duros y tristes, pero estoy de la mano de Dios, enfocándome en mis hijos”, concluyó.