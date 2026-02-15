Colombia

Gustavo Bolívar se despachó contra Roy Barreras y Daniel Quintero por lo que serían críticas a Gustavo Petro: “Empieza a parecer traición”

El exprecandidato presidencial del Pacto Histórico y uno de los exfuncionarios más leales al jefe de Estado, volvió a poner el “dedo en la llaga” frente a lo que serían pronunciamientos contrarios a la unidad del progresismo y no dudó en acusar a sus contradictores de utilizar al mandatario para sus intereses y, posteriormente, apartarse

El exdirector del DPS y
El exdirector del DPS y exsenador Gustavo Bolívar ha salido a cuestionar la presencia de Roy Barreras y Daniel Quintero en la consulta del Frente Amplio por la Vida - crédito Colprensa - EFE

Con un fuerte mensaje en sus redes sociales, el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, que se apartó de la campaña presidencial, lanzó nuevos cuestionamientos a lo que serían las posiciones de Roy Barreras y Daniel Quintero sobre la administración de Gustavo Petro: pues a su parecer estarían tratando de desmarcarse del líder de izquierda, cuando en el pasado, según sus señalamientos, eran dos de sus defensores.

En su perfil de X, el exprecandidato del Pacto Histórico advirtió sobre lo que sería, en su parecer, una deslealtad disfrazada de estrategia política de parte del exembajador de Colombia en Reino Unido y exsenador y del acusado exalcalde de Medellín: que, contrario al congresista Iván Cepeda, que fue excluido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la consulta del Frente por la Vida, sí estarán en este proceso de escogencia convocado para el 8 de marzo.

Con una especie de mefátora, Bolívar describió su malestar ante los virajes discursivos en plena coyuntura electoral. “El camaleón de la selva cambia de color para sobrevivir y no convoca ruedas de prensa para explicar por qué cambia de color. El camaleón político cambia de color por interés”, sentenció Bolívar, que quiso retratar de esta manera el contraste entre lo que sería la capacidad de este animal de adaptarse a su entorno y los intereses personales en la contienda.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el excongresista y exfuncionario Gustavo Bolívar arreció en sus críticas contra Roy Barreras y Daniel Quintero - crédito @GustavoBolivar/X

A su vez, el exsenador enfatizó que la crítica al poder es legítima, pero denunció su sincronía con los tiempos en los que se harán contar en las urnas. “Lo curioso es cuando la crítica coincide con el calendario electoral”, dijo Bolívar, que está convencido de que ese oportunismo resta credibilidad. “La coherencia no debería depender de la dirección hacia la que sopla el viento porque terminas convertido en veleta”, argumentó el exfuncionario del Gobierno central.

El giro, en su opinión, adquiere otro carácter cuando está determinado por situaciones especialmente particulares. “En política no todo cambio es deslealtad, pero cuando el giro coincide con ambiciones personales deja de ser evolución y empieza a parecer traición”, declaró Bolívar en su mensaje, con el que detalló dos recientes pronunciamientos de Barreras y Quintero: que buscan hacer diferencia en las urnas y causar, si se quiere, un cismo en la izquierda.

Roy Barreras y Daniel Quintero
Roy Barreras y Daniel Quintero sí quedaron formalizados en el tarjetón de la consulta del Frente por la Vida, prevista para el 8 de marzo - crédito Colprensa

Las afirmaciones de Roy Barreras y Daniel Quintero que desataron la furia de Gustavo Bolívar

En el caso del exembajador, tal parece que tomó distancia del presidente y expuso sus reparos al diseño e implementación de la política insignia del Gobierno: la Paz Total, al hablar de un “exceso de ingenuidad” del jefe de Estado, pues “abrió 20 mesas de diálogo al tiempo con un cese al fuego que no lo cumplió nadie y que permitió que crecieran unos ejércitos mafiosos que han abusado y que siguen matando, extorsionando y ametrallando”.

De acuerdo con el expresidente del Senado, que ante la salida de Cepeda de la consulta no dudó en reafirmar su presencia en este proceso, la falta de resultados efectivos se refleja cotidianamente en las regiones más afectadas por la violencia: “Hace poco ametrallaron a dos muchachos, a un policía y a un escolta de la UNP en Arauca, de manera salvaje, sin ninguna piedad. Esas personas tienen que ser sometidas por la fuerza legítima del Estado”, reiteró.

Al Gobierno de Gustavo Petro
Al Gobierno de Gustavo Petro le quedan 174 días, pues por mandato constitucional finalizará el 7 de agosto de 2026 - crédito Kylie Cooper/REUTERS

A su juicio, cualquier estrategia de negociación requiere instituciones robustas. “Cualquier proceso de diálogo, lo digo con toda claridad, que permita la paz en los territorios y el sometimiento a la justicia y al Estado de derecho, requiere un Estado fuerte, inclusive para ser generosos en ese sometimiento. El Estado tiene que ser fuerte. Si es débil, los delincuentes toman ventaja en la negociación, que es lo que ha pasado en estos años”, sostuvo.

Por otro lado, Quintero -hace tres meses- ya había expresado sus cuestionamientos al Ejecutivo, en diálogo con Blu Radio, pues para el exalcalde, la gestión del jefe de Estado ha sido insuficiente. “Creo que es un presidente de una visión tremenda, que ha tenido un Gobierno muy flojo, que no ha estado a la altura (…) Ha tenido malos cálculos en los tiempos para impulsar los cambios y ministros que no estuvieron a la altura", afirmó el exmandatario al medio.

Aunque aclaró que su relación con Petro es de respeto, reconoció que no existe una unidad de proyecto. “Soy amigo del presidente, pero hemos sido gobiernos distintos (…) Lo que el país necesita no es reelegir al mismo Gobierno ni a los mismos ministros, sino un cambio real”, rescató el exalcalde sobre el particular y fue claro en expresar que “el presidente no tiene candidatos, y si tiene uno, es Iván Cepeda”, y que en su caso era el “aspirante de la gente”, sin jefes ni caciques.

