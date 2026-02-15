Colombia

Fuerte accidente en Sabaneta: Vehículo resultó dentro de un negocio dejando un muerto y dos heridos

La colisión, ocurrida en el sector Plebiscito de Calle Larga, provocó serias afectaciones a la infraestructura local y originó la movilización inmediata de residentes para auxiliar a los ocupantes del automóvil

El siniestro ocasionó graves daños
El siniestro ocasionó graves daños materiales e impactó a un establecimiento comercial del sector en Sabaneta - crédito Denuncias Antioquia

La comunidad en el municipio de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá, vivió momentos de tensión cuando un vehículo se estrelló contra un local comercial en el sector Plebiscito de Calle Larga.

El incidente, ocurrido el viernes 13 de febrero, dejó un saldo de una persona fallecida y dos heridas, generando alarma entre residentes y comerciantes.

La escena fue impactante: los testigos narraron que el conductor del carro Ford Fusion modelo 2011 perdió el control de manera repentina antes de colisionar contra el establecimiento comercial Tienda de LizPue, en medio de una jornada marcada por la lluvia en el área metropolitana.

En medio del desconcierto, la comunidad presente se movilizó para auxiliar a las víctimas, maniobrando el vehículo por sus propios medios con el fin de liberar a quienes habían quedado atrapados.

Las autoridades investigan si una
Las autoridades investigan si una falla mecánica, un microsueño u otra condición causaron la pérdida de control del vehículo - crédito Captura video

Videos difundidos en redes sociales dejaron ver el momento exacto cuando el vehículo de placas DJL 646, terminó invadiendo el espacio del comercio donde varias personas se encontraban reunidas.

Los primeros en responder fueron los propios habitantes y transeúntes del sector. La comunidad actuó con rapidez, según las fuentes, movilizando el automóvil para prestar los primeros auxilios a los heridos y notificando de inmediato a las autoridades locales.

El reporte preliminar de las autoridades señala que el conductor fue sometido a una prueba para detectar consumo de alcohol, la cual resultó negativa. Esta información descartó inicialmente una de las principales sospechas sobre el origen del accidente.

Sin embargo, las causas concretas del siniestro se mantienen bajo investigación. Las autoridades evalúan múltiples posibilidades, entre ellas una posible falla mecánica en el vehículo o un episodio de microsueño que habría provocado la pérdida de control.

El choque provocó pánico entre
El choque provocó pánico entre vecinos y transeúntes, quienes se movilizaron rápidamente tras el impacto - crédito Área Metropolitana

Uniformados de la Policía Metropolitana y el cuerpo de bomberos de Sabaneta acudieron al lugar. Tres personas con lesiones de distintas consideraciones fueron remitidas a centros asistenciales locales.

En medio del operativo, se confirmó el fallecimiento de Edgar Muñoz, un hombre de 65 años, que no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Multas del conductor

De acuerdo con información revelado por el diario El Tiempo, el conductor involucrado acumulaba cinco multas y dos comparendos activos, con un saldo superior a 3,5 millones de pesos. Bajo la matrícula del vehículo siniestrado, estos antecedentes configuran un historial de reincidencia que ha llamado la atención de las autoridades de tránsito.

Tras confirmar la identidad del responsable, se supo que Juan Pablo Ospina Gutiérrez, oriundo de Armenia y médico titulado por la Universidad del Quindío, era quien conducía el automóvil. Ospina, además, posee una especialización en Gerencia en Salud por la Universidad del Rosario y, según pudo averiguar este medio, cumple funciones como Analista Médico en el Grupo Sura.

Un muerto y dos heridos
Un muerto y dos heridos por grave accidente de tránsito en Sabaneta - crédito Redes sociales/X

Los registros oficiales asocian todas las infracciones vigentes con el nombre de Ospina Gutiérrez. Entre ellas destaca un comparendo ingresado justamente el 13 de febrero, fecha del accidente, aunque la ubicación consignada en la base de datos nacional no coincide con el sitio del siniestro en Calle Larga.

Ese día, según el informe de la Secretaría de Tránsito de Sabaneta, el conductor fue sancionado por manejar el vehículo sin licencia en la carrera 47D con calle 78c sur - 124, lo que ameritó la inmovilización del automóvil.

El historial de Ospina Gutiérrez no termina ahí. El segundo comparendo más reciente, fechado el 29 de noviembre de 2025, fue impuesto en Itagüí, específicamente en la carrera 42 con calle 85, alrededor de la 1:00 a. m.

En esa ocasión, un agente de tránsito le practicó una prueba de alcoholemia que arrojó resultado positivo. La infracción quedó registrada bajo la descripción: “Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas”.

