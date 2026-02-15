Colombia

Expresidente del Senado señaló los dos puntos caóticos de la campaña de Iván Cepeda: “No promete futuro”

Ernesto Macías Tovar criticó de manera contundente la candidatura del líder del Pacto Histórico, al advertir que su plan de gobierno no representa un avance para el país, sino que perpetuaría las mismas políticas de la gestión de Gustavo Petro

Guardar
Ernesto Macías cuestionó fuertemente la
Ernesto Macías cuestionó fuertemente la candidatura de Iván Cepeda, señalando que su propuesta no ofrece futuro para Colombia - crédito @CeDemocratico/X - Iván Cepeda/Facebook

La campaña presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, continúa generando divisiones y tensiones en la política colombiana; mientras algunos lo ven como la opción para continuar con el legado de Gustavo Petro, otros, incluidos algunos miembros de la oposición, comenzaron a señalar los aspectos que consideran peligrosos para el futuro del país.

Uno de los más críticos es Ernesto Macías Tovar, exsenador del Centro Democrático, que apuntó contra la candidatura de la coalición del Gobierno, especialmente por lo que él considera dos puntos caóticos en su propuesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta en la red social X, Macías expresó su preocupación por lo que, en su opinión, representa un “continuismo” peligroso para Colombia. En su mensaje, afirmó que el candidato Iván Cepeda no ofrece un futuro claro ni mejoras para el bienestar de los colombianos, sino que se enfoca en perpetuar las políticas del actual gobierno, las cuales, según él, condujeron a la crisis económica y social del país.

Según Ernesto Macías Tovar, Iván
Según Ernesto Macías Tovar, Iván Cepeda no está buscando soluciones a los problemas del país, sino simplemente perpetuar un sistema que ya ha demostrado ser insostenible - crédito @CeDemocratico/X

“El discurso –ojo, siempre leído– de @IvanCepedaCast no promete futuro, sino continuismo: derroche, corrupción, clientelismo y ruptura del equilibrio institucional. Colombia no resiste un Petro 2, con las FARC moviendo los hilos (sic)”, escribió Macías, al dejar en claro su postura en contra de lo que considera una amenaza para la estabilidad de la nación.

Las palabras de Macías reflejan una profunda desconfianza en las propuestas de Cepeda, aludiendo directamente a lo que él percibe como una continuación de las políticas impulsadas por Petro durante su mandato. Según Macías, la gestión del actual presidente está marcada por la crisis económica, la inestabilidad social y la falta de una estrategia efectiva para enfrentar los desafíos del país.

En su análisis, el excongresista mencionó específicamente dos elementos que considera cruciales para entender el riesgo de un gobierno liderado por Cepeda. Él se refirió a lo que considera una vinculación preocupante entre el candidato del Pacto Histórico y ciertos grupos armados ilegales que, según algunas voces de la oposición, seguirían ejerciendo influencia en el panorama político del país.

Ernesto Macías no dudó en
Ernesto Macías no dudó en señalar que el discurso de Iván Cepeda, aunque cuidadosamente preparado, está lleno de promesas de derroche y clientelismo - crédito @ernestomaciast/X

La relación entre Iván Cepeda y las Farc, un tema que la oposición saca a la luz

La relación entre Iván Cepeda y las extintas Farc (ahora partido Comunes) —que también se transformó en disidencias— es uno de los temas más debatidos en la política colombiana en los últimos años. La oposición, principalmente encabezada por sectores de derecha como el Centro Democrático, señala al candidato del Pacto Histórico como un aliado cercano de la guerrilla, acusándolo de ser un “brazo civil” que facilita los intereses de ese grupo armado.

Y es que Iván Cepeda es un ferviente defensor de los procesos de paz y tuvo contacto directo con los líderes de las Farc en diversas instancias, incluidas negociaciones en Cuba y reuniones en cárceles colombianas, en lo que terminó en el firmado Acuerdo de Paz en 2016. Sin embargo, para sus detractores, esos contactos sobrepasaron el rol de mediador y lo sitúan como un “embajador” de la guerrilla en lugar de un facilitador neutral de la paz.

Otro punto álgido es su confrontación judicial con el expresidente Álvaro Uribe, que comenzó con una denuncia de Cepeda sobre presuntos fraudes procesales y sobornos a testigos. La oposición sostiene que el senador estuvo detrás de una estrategia para desprestigiar al exmandatario mediante el uso de exparamilitares y exguerrilleros, en un intento por fortalecer la narrativa contra el expresidente, que fue uno de los principales opositores al proceso de paz con las Farc.

Los abrazos de Iván Cepeda
Los abrazos de Iván Cepeda con guerrilleros de las Farc son uno de los puntos que más es criticado en su contra - crédito @BGLuisMartinez/X

Desde el punto de vista de la oposición, las propuestas de Cepeda (como la reforma agraria, cambios en la doctrina militar y justicia transicional) se alinean estrechamente con las exigencias históricas de las Farc. Al ser una figura central del Pacto Histórico, coalición apoyada por el partido Comunes, la oposición argumenta que Cepeda y las Farc comparten un proyecto político común.

Además, a lo largo de los años, la oposición cita los correos electrónicos encontrados en los computadores de Raúl Reyes, líder de las Farc abatido en 2008, donde se menciona a un “Iván” en contacto con la guerrilla. Aunque la Corte Suprema de Justicia desestimó estos documentos debido a irregularidades en su cadena de custodia, la oposición sigue considerándolos una prueba clave de los vínculos entre el congresista y el grupo armado.

Temas Relacionados

Ernesto Macías TovarExpresidente del SenadoSenadoIván CepedaPacto HistóricoElecciones ColombiaElecciones 2026FarcGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico de Verdes en la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026

El partido que se jugará en el estadio Deportivo Cali está programado para las 6:30 de la tarde y podría sentenciar el futuro de Alberto Gamero en el banquillo del Azucarero

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Este es el valor del trofeo del Mundial de la FIFA 2026: se exhibirá en Bogotá

La Copa del campeonato de selecciones más importante del mundo está de gira por varios países de Suramérica antes de llegar a México, en donde se establecerá hasta el inicio del torneo

Este es el valor del

Habrá dos decretos del aumento del salario mínimo vigentes: así se definirá cuál será el que se utilice para el pago de nóminas

La orden judicial del Consejo de Estado impone una revisión urgente y condiciona el futuro legal de las remuneraciones mensuales en el país

Habrá dos decretos del aumento

Katherine Miranda cuestionó la salida de altos oficiales tras operativos contra alias Calarcá y señaló represalias en el Gobierno Petro

El apartamiento de altos mandos en la fuerza pública ha desatado fuertes cuestionamientos en los sectores opositores, que argumentan que la medida se basaría en pruebas anónimas y falta de procesos judiciales previos contra los uniformados

Katherine Miranda cuestionó la salida

Deportivo Cali suma a un histórico de Boca Juniors a la lista de opciones para reemplazar a Alberto Gamero

El encuentro ante Atlético Nacional se presenta como una auténtica prueba de carácter para el banquillo local, con la permanencia del cuerpo técnico en juego

Deportivo Cali suma a un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

ENTRETENIMIENTO

Zambrano y Miryam aclararon si

Zambrano y Miryam aclararon si seguirán juntos después del ‘Desafío Siglo XXI’

‘Bola 8′ anunció su cuenta de OnlyFans y respondió a las críticas tras su nueva faceta como creador de contenido para adultos

Blessd habría respondido a las acusaciones de infidelidad a su pareja Manuela QM: “No crean en chismes, ni en mentiras”

Karol G y Sofía Vergara tuvieron un emocionante reencuentro en la celebración de cumpleaños de la Bichota

Ryan Castro encantó a los barranquilleros en La Troja junto a Aria Vega con una presentación que puso a miles a bailar

Deportes

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico de Verdes en la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026

Este es el valor del trofeo del Mundial de la FIFA 2026: se exhibirá en Bogotá

Deportivo Cali suma a un histórico de Boca Juniors a la lista de opciones para reemplazar a Alberto Gamero

Jhon Arias reveló cómo Richard Ríos fue determinante para su llegada a Palmeiras

Brandon Rivera fue protagonista en Francia: terminó en el podio del Tour de la Provenza