Accidente laboral en Bucaramanga: trabajador murió al quedar atrapado bajo compuerta de una volqueta

Investigaciones tras muerte de Henry Suárez Luna por colapso de estructura metálica en vía pública - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Un accidente laboral ocurrido este sábado 14 de febrero de 2026 en Bucaramanga cobró la vida de Henry Suárez Luna, un trabajador de 55 años que realizaba tareas de carga en el barrio Antonia Santos.

El hecho sucedió alrededor de las 2:30 p. m., cuando Suárez Luna manipulaba escombros con una pala junto a una volqueta estacionada en la vía pública.

Según los primeros reportes, la tragedia se desató cuando el soporte de la compuerta metálica del vehículo cedió inesperadamente. La pesada lámina cayó de forma abrupta sobre Suárez Luna, atrapándolo bajo su peso y causándole heridas de gravedad.

Personas presentes en el lugar y compañeros intentaron liberarlo rápidamente, pero la magnitud del elemento metálico y la falta de herramientas adecuadas complicaron las labores de auxilio.

Las autoridades llegaron al sitio para acordonar la zona - crédito Policía Nacional

Testigos relataron que la víctima permaneció bajo la estructura aproximadamente 15 minutos, a la espera de ayuda médica que, según algunos, tardó en llegar pese a los repetidos llamados realizados a la línea de emergencias 123.

El incidente generó consternación entre trabajadores, vecinos y transeúntes que presenciaron el angustiante episodio.

Una vez alertadas las autoridades, unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga llegaron al sitio para acordonar el área y permitir el trabajo de los peritos judiciales.

Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) efectuaron el levantamiento del cuerpo, además de recolectar pruebas y testimonios que permitan esclarecer los detalles del accidente.

La investigación, ahora en manos de las autoridades competentes, busca determinar si en la obra existían condiciones adecuadas de seguridad industrial, incluyendo el correcto mantenimiento de la volqueta y la adecuada manipulación de elementos pesados.

Se revisarán los procedimientos implementados por la empresa responsable, así como el cumplimiento de los protocolos exigidos por la normativa vigente para prevenir riesgos laborales en actividades de carga y manejo de estructuras metálicas.

CTI recolecta pruebas para determinar responsabilidades y evaluar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales en el sitio - crédito CTI

El fallecimiento de Henry Suárez Luna revivió la preocupación sobre la seguridad en entornos laborales en Bucaramanga.

Familiares, compañeros y comunidad lamentan un hecho que pudo evitarse con mejores medidas preventivas y respuesta oportuna, mientras organismos de control y autoridades locales avanzan en la investigación para definir responsabilidades y evitar nuevos siniestros.

Tragedia laboral en hotel de Bucaramanga: joven mesera sufrió quemaduras graves

Una emergencia en el centro de Bucaramanga puso en evidencia los riesgos y carencias laborales que afrontan empleados del sector hotelero.

María Fernanda Vargas Díaz, de veintidós años, sufrió quemaduras graves mientras cumplía funciones como mesera, luego de un accidente con alcohol etílico el pasado 30 de enero de 2026.

El incidente, registrado en un establecimiento de hospedaje, dejó a la joven con lesiones en rostro, cuello, torso y extremidades, y la mantiene intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Santander.

De acuerdo con testimonios recopilados por familiares y reportados por medios locales, Vargas Díaz manipulaba una cocina cuando se produjo una deflagración.

La joven, víctima de quemaduras severas, no tenía aseguramiento ni respaldo institucional - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Inicialmente, las quemaduras afectaron sus manos, pero la situación se agravó cuando las llamas se expandieron y, ante la falta de extintores, quienes se encontraban en el lugar intentaron sofocar el fuego usando limonada.

“Desde la cabeza a los pies está quemada. No había con qué apagar el fuego”, relató Jennifer Pico, prima de la madre de la víctima.

El traslado de la paciente al hospital se realizó en estado crítico. El equipo médico advirtió sobre la gravedad de las heridas y anticipó un proceso largo de recuperación, con múltiples cirugías reconstructivas. Mientras tanto, la familia solicitó donaciones de sangre y plasma, y la comunidad respondió con muestras de solidaridad.

La situación se complicó aún más al revelarse que Vargas Díaz no estaba afiliada a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) ni contaba con cobertura de seguridad social activa, pese a llevar tres meses trabajando en el hotel.

“Mi hija tuvo un accidente laboral. Ella estaba trabajando, no era una huésped”, declaró Liliana Díaz, madre de la joven, quien denunció que intentaron registrarla como huésped para gestionar la atención médica a través de un seguro distinto.

La familia interpuso una tutela para garantizar atención integral y dejar constancia de lo ocurrido. El abogado del hotel afirmó que la administración está dispuesta a colaborar con las investigaciones, aunque reconoció que no han logrado contactar a la madre de la afectada, situación que generó inconformidad y presión social.