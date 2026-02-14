Universidad se hizo viral por otorgar becas completas; así se puede inscribir

El acceso abierto a más de veinte cursos certificados responde al impulso regional por habilidades versátiles, revelando el papel estratégico de la educación autoinstruccional en la empleabilidad del futuro - crédito Universidad Espíritu Santo

La Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador presentó una convocatoria que ofrece becas del 100% para más de 20 cursos virtuales certificados, dirigidos tanto a nacionales como extranjeros interesados en potenciar su perfil profesional. El proceso de inscripción se realiza en línea y los participantes reciben acceso a la plataforma educativa en un plazo de 24 horas hábiles. Los cursos, de carácter autoinstruccional, estarán habilitados hasta el 27 de marzo de 2026, con flexibilidad para avanzar según el ritmo de cada estudiante.

La iniciativa de la UEES busca facilitar la actualización de conocimientos y el desarrollo de competencias en áreas clave para el mercado laboral actual. Entre las temáticas disponibles se encuentran liderazgo, inteligencia emocional, marketing, comunicación, branding, innovación, inteligencia artificial y transformación digital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, la oferta incluye cursos como “Coaching y la transformación digital en la cultura organizacional”, “Marketing de influencia”, “Introducción a la inteligencia artificial”, “Big data e internet de las cosas” y “Plan de negocio”, entre otros.

El proceso de inscripción se realiza en línea y permite a personas de distintas nacionalidades acceder a formación flexible y autoinstruccional, con certificados digitales al finalizar cada curso seleccionado por el estudiante - crédito Colprensa

El registro se encuentra disponible en la plataforma habilitada por la universidad, y una vez completado, los usuarios acceden a los materiales y contenidos de los cursos seleccionados. Al finalizar cualquier curso, los participantes obtienen un certificado digital de participación expedido por la UEES, que respalda la formación recibida.

De acuerdo con datos de Market Data Forecast, el mercado de aprendizaje en línea en América Latina proyecta un crecimiento anual compuesto del 16,78% entre 2025 y 2033, lo que refleja una tendencia regional hacia la capacitación flexible y accesible. Esta proyección se vincula con la creciente demanda de formación continua, motivada por los cambios en el entorno laboral y la necesidad de adaptarse a nuevas exigencias profesionales.

El catálogo abarca áreas estratégicas como inteligencia artificial, liderazgo e innovación, y está diseñado para atender la creciente demanda de aprendizaje continuo en América Latina, consolidando la educación en línea como alternativa de desarrollo profesional - crédito iStock

Yeisbys Arango, directora de Operaciones de UEES Online, explicó que cada vez más mujeres buscan alternativas educativas que se ajusten a sus horarios y responsabilidades. “Los modelos virtuales y autoinstruccionales permiten estudiar a su propio ritmo, integrar el aprendizaje a la vida personal y profesional, y seguir creciendo sin tener que renunciar a ninguno de esos espacios”, declaró.

La modalidad de los cursos permite que personas de distintas edades y ocupaciones accedan a contenidos alineados con las demandas actuales del entorno profesional. El carácter autoinstruccional brinda flexibilidad a quienes no pueden interrumpir sus actividades laborales o personales, facilitando el acceso a educación de calidad sin importar la ubicación geográfica.

La lista de cursos incluye opciones orientadas al desarrollo de habilidades directivas y empresariales, como “Liderazgo y poder en las organizaciones”, “Negociación y estrategia empresarial” e “Innovación y emprendimiento”. También se abordan áreas relacionadas con la comunicación y la publicidad, la inteligencia competitiva y los fundamentos de la investigación científica.

La Universidad Espíritu Santo señala que esta convocatoria está abierta a cualquier persona interesada, sin restricción de nacionalidad, y que el objetivo es promover el aprendizaje permanente como herramienta para el desarrollo profesional en un contexto de transformación del mundo laboral.

Desde la dirección operativa de UEES Online, se impulsa una propuesta que busca equilibrar el desarrollo profesional y las dinámicas personales. La inclusión de herramientas modernas redefine oportunidades formativas en la región - crédito Universidad Espíritu Santo

La educación en línea se consolida como alternativa frente a la demanda de formación continua y la necesidad de adquirir competencias para enfrentar los retos de la economía digital. El modelo ofrecido por la UEES está diseñado para que los participantes avancen a su propio ritmo, con acceso a contenidos actualizados y certificados digitales que avalan la capacitación recibida.

El conjunto de cursos disponibles incluye también “Introducción al marketing digital”, “Historia de la robótica y la automatización”, “Comunicación y liderazgo a distancia”, “Tipos de publicidad”, “Inteligencia competitiva” y “Fundamentos del emprendimiento y la gestión empresarial”. El enfoque temático cubre desde habilidades blandas hasta conocimientos técnicos especializados, lo que permite que los participantes seleccionen los contenidos más relevantes para su desarrollo profesional.

La convocatoria de la Universidad Espíritu Santo refuerza la tendencia regional hacia la autoformación y el acceso a la educación continua mediante plataformas virtuales, en un contexto donde la flexibilidad y la actualización constante se consideran factores decisivos para la competitividad en distintos mercados laborales.