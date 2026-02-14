Tensión en jornada solidaria: el incómodo momento que vivió Andrea Valdiri durante entrega de ayudas en Córdoba

Andrea Valdiri vivió un momento tenso durante jornada de entrega de ayudas en Córdoba: así reaccionó la creadora de contenido - crédito @andreavaldirisos/IG

La creadora de contenido y empresaria Andrea Valdiri vivió un momento de evidente tensión durante una jornada de entrega de ayudas humanitarias en el corregimiento de Chuchurubí, en el municipio de Cereté, una de las zonas afectadas por las inundaciones que golpean al departamento de Córdoba.

La barranquillera llegó al sector con mercados y elementos de primera necesidad para apoyar a varias familias damnificadas por la emergencia invernal. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de solidaridad terminó convirtiéndose en una escena incómoda, marcada por gestos de molestia y palabras de decepción por parte de la influenciadora, debido al comportamiento de algunas personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con testigos, aunque la entrega de ayudas se realizó, el ambiente no fue el esperado, ya que en medio de la actividad, se habrían presentado desórdenes y falta de colaboración por parte de algunos asistentes, situación que alteró el desarrollo normal de la jornada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Algunas de las personas grabaron a Valdiri y compartieron las imágenes en las que se le ve inconforme, haciendo gestos de frustración mientras intentaba poner orden y continuar con la entrega de los mercados.

El gesto de frustración de Andrea Valdiri en Chuchurubí se vuelve viral tras desorden en entrega de mercados - crédito redes sociales

En uno de los momentos más comentados, se escucha a Andrea dirigirse a una de las personas que la acompañaban, con un tono serio y directo, dejando clara su incomodidad por lo que estaba ocurriendo.

“Mira flaco, flaco, mira, ven, yo te dejo los 12 que hacen falta y me voy porque es que si la gente no va a colaborar, se está haciendo es un favor”, se escucha decir a la creadora de contenido en un momento, según lo publicado por Córdoba en línea, mientras señalaba la situación que se estaba presentando.

Posteriormente, insistió en que las ayudas fueran entregadas de manera organizada y respetando la lista previamente establecida:

“Yo te lo dejo a ti y tú se los das a los de la lista. Por favor, colaboren”, añadió, evidenciando su intención de que los mercados llegaran efectivamente a quienes estaban priorizados.

Andrea Valdiri deja clara su postura tras caos en entrega de donaciones: "Si la gente no va a colaborar..." - crédito @cordoba_en_linea/tiktok

Uno de los acompañantes de Valdiri también intervino para tratar de calmar el ambiente y hacer un llamado a la equidad entre los beneficiarios: “Eso se lo reparten, sean equitativos, hay para todos”, se escucha decir, en un intento por evitar mayores inconvenientes y continuar con la actividad solidaria.

Al finalizar la jornada, Andrea Valdiri decidió retirarse del lugar sin ocultar su inconformidad, dejando un mensaje implícito sobre la importancia del respeto, el orden y la colaboración durante este tipo de iniciativas humanitarias.

El episodio, que rápidamente se difundió en redes sociales, generó todo tipo de reacciones entre quienes respaldaron su postura y quienes cuestionaron la manera en la que se desarrolló el momento, en medio de una situación tan sensible como la emergencia que vive Córdoba.

La decisión de Andrea Valdiri de cancelar su participación en el Carnaval de Barranquilla para dedicarse a la ayuda humanitaria en Córdoba desde el momento de su anuncio desató reacciones encontradas en redes sociales.

Al priorizar la recolección y entrega de apoyos a damnificados por las recientes inundaciones, la influencer transformó la atención festiva en una movilización solidaria, recurriendo a su presencia digital para llamar a la acción colectiva y responder de forma directa a las críticas.

Andrea Valdiri cambió el Carnaval de Barranquilla por una cruzada solidaria tras las inundaciones de Córdoba - crédito @andreavaldirisos/IG

En uno de los mensajes más comentados, Valdiri confrontó abiertamente a quienes cuestionaron su iniciativa: “Así como tiene para mamar ron, métete la mano en el bolsillo y ayuda, así sea para un granito de arroz, ¿oíste, cabeza?”.

La frase, que rápidamente se viralizó, expuso el giro en el enfoque de la creadora de contenido, que enfatizó el valor de convertir la exposición mediática en respaldo tangible para quienes atraviesan una situación de emergencia.

El eco de su decisión no tardó en dividir la opinión pública. Algunos usuarios la señalaron por aprovechar la coyuntura para figurar en redes, mientras otros destacaron su vocación de servicio. En respuesta a los comentarios adversos, Valdiri aclaró que no monetizaría la información sobre la entrega de apoyos e instó a que la ayuda se traduzca en acciones reales y no solo en exposiciones virtuales.