Colombia

Roy Barreras reconoció comentarios machistas hacia Vicky Dávila por pedir a Trump que invadiera Colombia: “Fue un mal chiste”

El candidato presidencial sostuvo que el episodio surgió en un contexto en el que la oposición estaba equiparando al presidente Petro con Nicolás Maduro

Roy Barreras reconoció comentarios machistas
Roy Barreras reconoció comentarios machistas en contra de Vicky Dávila por pedir a Trump que invada Colombia

Roy Barreras, exembajador de Colombia en Reino Unido y actual candidato presidencial, estuvo en el ojo de la polémica tras hacer comentarios machistas contra la también aspirante a la Casa de Nariño, Vicky Dávila.

El exsenador criticó la postura de la periodista sobre la captura del dictador Nicolás Maduro liderada por Estados Unidos. “Ustedes recuerdan a la experiodista diciéndole a Trump: ‘Ven, haz lo tuyo o hazme tuya’. Algo parecido dijo en una declaración”, dijo el exsenador en conversación con The Jheivan News, lo que generó molestia en el ámbito político. Por su parte, Dávila reaccionó de manera enfática al comentario: “Roy Barreras, usted es un asco y es un asco todo lo que usted representa”.

Barreras, en declaraciones posteriores, reconoció haber hecho un “mal chiste” de carácter machista dirigido a la integrante de la Gran Consulta por Colombia. “Tiene toda la razón, en ese comentario me pasé tres Doritos en el tono y no tengo ningún inconveniente en ofrecer disculpas. Es quizá la única vez que he hecho un mal chiste”, dijo en entrevista con Semana.

Vicky Dávila afirmó que Roy
Vicky Dávila afirmó que Roy Barreas es un asco de persona

A propósito, señaló que el episodio surgió en un contexto en el que la oposición estaba equiparando al presidente Petro con Nicolás Maduro, lo que, a su juicio, contribuye a la estigmatización nacional y perjudica la imagen de Colombia.

Y agregó: “Sí, es cierto, me pasé y fue un mal chiste. Lo que ella dijo fue: “Trump, ven, haz lo tuyo”. Es decir, que invadiera Colombia…“.

El exembajador también abordó el impacto de estos señalamientos en el debate público y defendió la imagen nacional: “Colombia no es un país enfermo. Colombia es un país maravilloso, lleno de potencial económico, cultural y de biodiversidad. El colombiano es trabajador, berraco, sale adelante; quiero una Colombia unida”.

El mensaje de Roy Barreras a la izquierda de cara a la consulta interpartidista

El mensaje de Roy Barreras
El mensaje de Roy Barreras a la izquierda de cara a la consulta interpartidista

El candidato presidencial Roy Barreras advirtió que la división política podría poner en peligro la gobernabilidad de Colombia de cara a las elecciones de 2026 e hizo un llamado urgente a la unidad entre el centro y la izquierda para evitar el ascenso de la extrema derecha. Barreras puntualizó que solo un gobierno que represente a ambas corrientes podrá “dar garantías a todos”, idea que marca el eje de su campaña, según declaró a Semana.

A la par, alertó que la polarización favorece a candidatos de posiciones extremas, apuntando especialmente a Abelardo de la Espriella. Previno sobre el peligro de un discurso que “ha ofrecido exterminar a la oposición, exterminarla y destriparla”, lo que, en sus palabras, “condenaría a Colombia a una fractura”.

Incluso, el exsenador defendió que, frente a escenarios tan excluyentes, “el país no está condenado a ese dilema trágico de los extremistas. Colombia tiene la oportunidad de unirse”. Barreras también remarcó la importancia de sumar apoyos diversos para poder llegar al gobierno.

En el diálogo con el medio citado, relató cómo recibió respaldo tanto de sectores campesinos como sindicales, citando el voto de confianza de agricultores en Ventaquemada (“Nosotros confiamos en que usted haga realidad la reforma agraria”) y destacó adhesiones gremiales: “Recibí el apoyo de la Asociación Nacional de Juntas de Acción Comunal… la mayoría de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Hay más de 13 sindicatos que están conmigo”.

Roy Barreras recordó sus logros
Roy Barreras recordó sus logros en el Senado de la República

Sobre su gestión, el aspirante presidencial destacó los aportes para impulsar varias de las medidas del Gobierno, que conduce Gustavo Petro, en el Congreso de la República.

“En el primer año del Gobierno Petro, conduje el Congreso con la coalición más grande que ha tenido cualquier presidente y se aprobaron todas las reformas de manera tranquila… respeto el Legislativo. No hay democracia sin Congreso”, precisó Barreras.

Temas Relacionados

Roy BarrerasVicky DávilaCometnario machistaElecciones 2026Candidatos electoralesVicky Dávila invasión ColombiaNicolás MaduroColombia-Noticias

