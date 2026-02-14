Nieve sorprendió la vía Murillo – Manizales y encendió alerta por riesgos en la carretera del Nevado del Ruiz

La vía Murillo – Manizales amaneció cubierta por una capa blanca tras la nevada registrada este 14 de febrero en inmediaciones del Volcán Nevado del Ruiz.- crédito X

La madrugada de este 14 de febrero dejó una postal poco habitual en la vía que conecta a Murillo, en Tolima, con Manizales, en Caldas. Un manto blanco cubrió la calzada y los paisajes de alta montaña que rodean el corredor, ubicado en inmediaciones del Volcán Nevado del Ruiz, dentro del área del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Videos y fotografías compartidos por conductores y habitantes del sector mostraron cómo la carretera amaneció cubierta por nieve o granizo acumulado, lo que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, más allá de la imagen, las autoridades insistieron en que este tipo de eventos implica riesgos importantes para la seguridad vial. El director Operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez, explicó en declaraciones recogidas por Caracol Radio que los vehículos que circulan en el país no están equipados con llantas diseñadas para condiciones de nieve o hielo.

El funcionario señaló que, aunque la escena pueda resultar atractiva, la superficie cambia por completo cuando se presenta una nevada o una fuerte granizada. La calzada se vuelve más lisa y disminuye la adherencia, lo que incrementa la probabilidad de deslizamientos y pérdida de control.

Autoridades de tránsito advirtieron que la calzada se vuelve más lisa cuando cae nieve o granizo, lo que aumenta el riesgo de accidentes en este corredor de alta montaña- crédito X

“A la gente le gusta ver en las noticias que cayó nieve, que cayó granizo, que se ve muy lindo, pero deben entender que nuestras llantas, que comercializamos en el territorio colombiano, no tienen condiciones para ese tipo de fenómenos naturales y creen que ir allá es lo mismo, y resulta que no: es un piso muy liso, la plataforma es diferente”, dijo.

Por eso, la recomendación principal es reducir la velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora, evitar estacionar a los costados de la vía y verificar previamente el estado tecnomecánico del vehículo. Además, Bermúdez indicó que, si se presentan precipitaciones de este tipo, lo más prudente es abstenerse de subir al sector y programar el viaje en horario diurno.

El corredor Murillo-Manizales alcanza puntos cercanos a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. A esa altitud, las temperaturas pueden descender fácilmente por debajo de los 0 grados Celsius, especialmente cuando confluyen humedad y frentes fríos en la Cordillera Central. En ese contexto, las nevadas no son imposibles, aunque tampoco se presenta todos los días.

Especialistas recuerdan que en estas zonas es común que las personas confundan nieve con granizo acumulado. Las granizadas intensas pueden cubrir rápidamente el terreno y dar la apariencia de una nevada. En ambos casos, el efecto sobre la vía es similar: reducción de visibilidad y pérdida de tracción.

El tramo, ubicado cerca del Parque Nacional Natural Los Nevados, alcanza alturas cercanas a los 4.000 metros sobre el nivel del mar.- crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Durante los últimos años, los sectores de Brisas y las áreas cercanas al Nevado del Ruiz han sido escenario de varios episodios que se han vuelto virales. En febrero de 2024, por ejemplo, también se registró un evento similar, incluso en medio de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Las autoridades han reiterado que el aumento del flujo vehicular hacia este punto obedece, en parte, a que la carretera mejoró sus condiciones y facilita el acceso a zonas de alta montaña que antes eran de difícil llegada. No obstante, el mayor número de visitantes también ha implicado nuevos desafíos en materia de control y prevención.

En noviembre de 2025, un motociclista murió y otro resultó herido en un siniestro vial ocurrido en este corredor. De acuerdo con los reportes, las condiciones climáticas adversas habrían incidido en el accidente, lo que llevó a reforzar los llamados a la prudencia.

Para este fin de semana, solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número impar, en el marco del pico y placa ambiental vigente- crédito Nuestra Colombia

Para este fin de semana de San Valentín se mantiene el esquema de pico y placa ambiental en la vía Murillo – Manizales. Solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Las autoridades insisten en que, antes de emprender el viaje, los conductores consulten el estado del tiempo y de la carretera, y prioricen la seguridad sobre cualquier interés turístico.