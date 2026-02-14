Colombia

Ganadores de la lotería de Risaralda: estos fueron los resultados del último sorteo

En el eje cafetero, esta actividad se destaca por su compromiso con el bienestar social

Guardar
La Lotería de Risaralda es
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)

La última jornada de la Lotería de Risaralda dejó nuevos ganadores en uno de los sorteos más esperados del año. Creada en 1981 para apoyar proyectos de desarrollo en Risaralda, esta lotería no solo representa una oportunidad para quienes participan, sino que también es un motor de progreso social, cultural y educativo en el corazón del Eje Cafetero.

Los números ganadores del sorteo más reciente ya están disponibles para consulta. Desde sus inicios, la Lotería de Risaralda ha mantenido viva la tradición del azar en Colombia, a la vez que trabaja en favor de las comunidades locales, destinando los fondos recaudados a iniciativas clave para el bienestar del departamento.

Los números ganadores del sorteo 2938

Fecha: 13 de Febrero de 2025Los afortunados: 4197Serie: 280Premio Mayor $1.400 MillonesNúmeros que más salen: 156Números que menos salen: 559

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda?

Para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda, debes presentar los siguientes documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete o billete original premiado, que debe estar en buen estado.Documento de identidad original válido (cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello reciente o cédula de extranjería si aplica).Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad, para premios iguales o superiores a $100.000 pesos.Diligenciar en el reverso del formulario ganador los datos personales: nombres completos, dirección, teléfono y correo electrónico (opcional).Para premios iguales o superiores a $500.000 pesos, es necesario completar un formulario específico para el pago de premios.Presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) y autorización para el pago del premio, especialmente para premios mayores (según PDF de procedimiento interno).Ten presente que se aplican retenciones legales, como la del 20% por ganancia ocasional para premios superiores a 48 UVT.

El ganador tiene un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

Conoce los detalles de la Lotería de Risaralda

Bajo el lema “Sentimiento de Todos”, la Lotería de Risaralda realiza sus sorteos todos los viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), excepto en días festivos, cuando la jornada se traslada al siguiente día hábil. Transmitida por Telecafé, esta lotería se ha convertido en una tradición en el departamento y en todo el país, ofreciendo premios de gran impacto.

El atractivo premio mayor de $1.400 millones de pesos colombianos encabeza su plan de premios, que también incluye:

1 Premio Mayor: $1.400.000.000

1 Premio Especial La Escalera Millonaria: $45.000.000

1 Seco Compra Auto: $45.000.000

2 Secos Pal Negocio: $40.000.000

3 Secos Cafetero: $35.000.000

4 Secos Para La Beca: $30.000.000

5 Secos de Lujo: $25.000.000

12 Secos de Paseo: $20.000.000

Con esta diversidad de premios y una transmisión que conecta a millones, la Lotería de Risaralda sigue siendo un referente de suerte y oportunidad para los colombianos.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería de Risaralda resultados

Más Noticias

Lotería de Medellín resultados 13 de febrero: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Lotería de Medellín resultados 13

¿Quién compró La Manuela?, el secreto a voces y la incógnita sobre el nuevo dueño de la finca de Pablo Escobar en El Peñol

Además de hablar del doble criterio que se manejó con la venta, los locales piden que el dinero de la propiedad se invierta en el bienestar de la región

¿Quién compró La Manuela?, el

A pocos metros de la alcaldía, la SAE intervino propiedad del cartel de Cali en Soacha

Durante décadas, el lugar fue subarrendado de manera ilegal por personas que se apropiaron del inmueble

A pocos metros de la

Resultados de La Caribeña Noche del 13 de febrero

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultados de La Caribeña Noche

Universidad se hizo viral por otorgar becas completas; así se puede inscribir

La iniciativa brinda acceso gratuito a formación en innovación, comunicación y desarrollo profesional, con registro en línea y certificación al finalizar cada curso

Universidad se hizo viral por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

Morat reaccionó a sus canciones

Morat reaccionó a sus canciones reinterpretadas con IA entre la sorpresa y la risa: “Quedan bien”

Elsa y Elmar celebra sus 12 años de trayectoria con una sesión audiovisual de Spotify que reimagina su universo musical

Hija de Daddy Yankee anunció su embarazo: espera un “bebé arcoiris” junto a Carlos Olmo

The Hives reaccionó a canciones colombianas y dio un sorprendente concepto sobre Diomedes Díaz

Nicky Jam anunció el primer show de su carrera en El Campín: “El concierto que la gente estaba esperando”

Deportes

América de Cali celebró su

América de Cali celebró su cumpleaños 99 con una victoria: superó a Santa Fe por 1-0 en la Liga BetPlay

David Alonso piensa en grande para 2026: este es su objetivo en la nueva temporada de Moto2

Referente de Galatasaray cuestiona a Dávinson Sánchez: “Carece de las características para ser el líder defensivo”

Así quedó el calendario de partidos de Colombia en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Giro inesperado en la lesión de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa: esto se sabe del goleador