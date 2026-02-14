Colombia

El empresario que Petro usó de ejemplo luego de la suspensión provisional del decreto de salario mínimo para 2026 por parte del Consejo de Estado

El empresario salvadoreño Juan Carlos Calleja Hakker, nombrado presidente del Grupo Éxito, una de las multinacionales más reconocidas en Colombia desde marzo de 2024, afirmó en una entrevista que aplicó el aumento del 23,7% fijado por el Gobierno nacional a finales de diciembre de 2025, conforme a la ley

Petro compartió el testimonio de
Petro compartió el testimonio de Calleja Hakker la misma noche del viernes 13 de febrero de 2026, día en que se anunció la suspensión de manera provisional del decreto de aumento del salario mínimo, por parte del Consejo de Estado - créditos Grupo Éxito | Cristian Bayona / Colprensa

A pocos más de un mes de que se cumplan dos años en su cargo, el presidente del Grupo Éxito (uno de los más reconocidos en Colombia) Juan Carlos Calleja Hakker se volvió viral en redes sociales por culpa del presidente Gustavo Petro.

¿El motivo? La decisión que tomó en mañana del viernes 13 de febrero de 2026 el Consejo de Estado, y que dejó la suspensión de forma provisional del decreto del nuevo salario mínimo en el país para 2026, cuyo aumento se fijó en 23,7% y que anunció el propio Petro en una alocución presidencial a finales de diciembre de 2025.

Mientras que el Gobierno nacional cuenta con ocho días para la expedición de un nuevo decreto, el mandatario aprovechó un video que se compartió el mismo viernes en la red social X, y lo replicó: el protagonista era el empresario salvadoreño (Grupo Calleja) que asumió el cargo en el conglomerado económico desde el 21 de marzo de 2024.

La grabación en cuestión, Petro la acompañó con estas palabras: “Ni un despido le generó al propietario del (Grupo) ‘Éxito’ el aumento del salario mínimo, al contrario, puede vender más”.

Estas palabras generaron reacciones de apoyo y en contra por parte de los usuarios en la red social.

Petro puso como referente al
Petro puso como referente al empresario salvadoreño Juan Pablo Calleja Hakker para referirse a que el aumento del salario mínimo fijado en 23,7% para 2026 no provocó despidos en el Grupo Éxito - crédito @petrogustavo/X

Qué dijo el presidente del Grupo Éxito, Juan Carlos Calleja Hakker: Petro lo usó como ejemplo

El video se compartió esa misma noche de viernes por parte del representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, Alejandro Toro.

En concreto, Calleja Hakker respondió a la pregunta sobre cómo había impactado a su organización el aumento del salario mínimo.

“En el caso nuestro, que ya aplicamos el incremento y estamos trabajando como empresa para crecer, para vender más, para poder absorber eso”, explicó al principio de su declaración el presidente del Grupo Éxito.

Respecto a si había tenido que hacer despidos de empleados, Calleja Hakker señaló que “no se está haciendo un recorte”, y dejó claro: “No lo tenemos pensado ni en mente. Al contrario, lo que sí hemos hecho, porque el 23% es el remunerado, eso afecta los diferentes niveles”.

En su argumento, el empresario salvadoreño resaltó que dicho aumento “es una plata que le entra a nuestros compañeros y compañeras (miles de empleados que devengan un salario mínimo) y con eso lo que estamos hablando es que nos tenemos que comprometer todos juntos para seguir creciendo, que es la forma de poder absorber eso tranquilamente e ir para adelante”.

En la parte final de su declaración, Calleja Hakker detalló que “la empresa está enfocada en generar oportunidades, en ser el mejor primer empleador del país, en ser un empleador que también mueve la aguja en cuanto a empleabilidad, porque somos muchos, somos cerca de 33.000 (empleados)″.

En la parte final, y dando a entender que desde el grupo económico se ciñen a lo que determine el Gobierno nacional y la ley, el empresario agregó: “Nosotros aplicamos y nos comportamos al pie de la letra de la ley, de todo”.

“Y ahora lo que toca es crecer, vender más y todo para poder dinamizar la economía y que eso sea algo al final que genera crecimiento”, concluyó el presidente del Grupo Éxito.

El representante a la Cámara
El representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, Alejandro Toro, compartió el video que replicó el presidente Petro, y le dejó una sugerencia a la Corte Constitucional - crédito @AlejoToroAnt/X

A su vez, y desde su publicación en X, el congresista Toro expresó, en la misma tónica del mandatario colombiano, aprovechó y le dejó una sugerencia al alto tribunal.

“Gerente del grupo Éxito asegura que pagarle el aumento del salario mínimo a sus trabajadores NO le ha generado ningún despido de los mismos. Ojalá la Corte Constitucional viera este video-testimonio”, cerró el representante a la Cámara por Antioquia.

Cabe recordar que ese mismo día, pero horas antes, Gustavo Petro ratificó la vigencia del salario mínimo vital, pese a la suspensión temporal decretada por el Consejo de Estado, y advirtió que el Gobierno incrementará la vigilancia para asegurar su cumplimiento.

Según el mandatario, las empresas deben continuar pagando el salario mínimo establecido en el decreto mientras se resuelve la situación jurídica, y se prepara un nuevo decreto transitorio en tanto el alto tribunal define la validez del incremento.

Gustavo Petro ordenó a las
Gustavo Petro ordenó a las empresas que paguen completa la quincena de febrero, con cifra vigente del salario mínimo vital - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado insistió en que, para la primera quincena de febrero, todos los empleadores deben abonar el salario mínimo vital recientemente decretado.

Para que esto se cumpla, de paso advirtió que el Ministerio de Trabajo intensificará la recepción de quejas y las labores de inspección, con el objetivo de evitar que los trabajadores experimenten una reducción injustificada en sus ingresos.

“Cumplir la Constitución no es opcional: el salario vital es un imperativo del Estado Social de Derecho y una garantía de dignidad, seguridad jurídica y respeto por las y los trabajadores”, escribió el presidente colombiano desde su cuenta de X.

