Efraín Cepeda denunció amenazas en contra del vicepresidente del Partido Conservador

Efraín Cepeda presidente del partido Consevador - crédito Colprensa

Las recientes amenazas contra Juan Camilo Cárdenas han encendido las alarmas dentro del Partido Conservador Colombiano.

Para el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, estos hechos constituyen acciones que ponen en riesgo las ejecución de la democracia a nivel nacional. En vista de su preocupación, lo llevó a solicitar públicamente mayores garantías institucionales para el desarrollo de las elecciones.

Al referirse a la situación, Cepeda resaltó el papel fundamental de las autoridades: “Exigimos a la Unidad Nacional de Protección reforzar su seguridad, al igual que a la Fiscalía General de la Nación perseguir a los responsables”, señaló.

El dirigente hizo particular hincapié en la importancia de la protección a Cárdenas, que aspira a una curul en la Cámara de Representantes por el departamento del Quindío.

Reafirmando la solidez de las instituciones electorales, el dirigente conservador sostuvo que “esta, la colombiana, es una de las democracias más sólidas de América”, y exigió “todo el respeto para este proceso que se está adelantando y que culmina la primera etapa en el Congreso el 8 de marzo”.

Campaña de Abelardo de La Espriella denunció amenazas del ELN

La reciente amenaza contra Abelardo De La Espriella y las sedes del movimiento Defensores de la Patria ha forzado un refuerzo inmediato de la seguridad en varias ciudades colombianas. La campaña confirmó que la advertencia, recibida por el equipo de protección del candidato, fue puesta en conocimiento de las autoridades y activó los protocolos correspondientes.

El comunicado oficial detalló que la alerta llegó el 10 de febrero de 2026 mediante una llamada anónima, en la cual se advirtió sobre una posible “escalada terrorista atribuida al ELN”. Esta información implicó tanto al candidato como a las sedes políticas ubicadas en ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta.

Campaña de Abelardo de la Espriella - crédito campaña de Abelardo de la Espriella

La organización política precisó: “La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella informa al país que, a través de su esquema de seguridad, fue recibida y puesta en conocimiento de las autoridades una amenaza directa y específica en contra del candidato y de las sedes oficiales del movimiento Defensores de la Patria en distintas ciudades del territorio nacional”.

El equipo de seguridad no tardó en remitir la situación a la Seccional de Protección y Servicios Especiales. Según el comunicado, “la información fue remitida de inmediato... para la activación de los protocolos de verificación, evaluación de riesgo y fortalecimiento de medidas de seguridad, conforme a la normatividad vigente”.

La solicitud incluyó un refuerzo integral del esquema de protección y la intervención urgente de los organismos de inteligencia estatales.

El propósito, señalaron, es establecer la credibilidad, el alcance y el origen de la amenaza. “La campaña ha solicitado el refuerzo integral del esquema de protección y la intervención urgente de los organismos de inteligencia del Estado para establecer la credibilidad, alcance y origen de la amenaza”, reafirmó el movimiento.

Abelardo de la Espriella se pronunció tras conocerse la denuncia de su equipo de campaña - crédito X

A través de su cuenta oficial de X, el propio candidato informó: “El ELN me declara objetivo militar. Este hecho confirma lo que el país ya sabe: en Colombia, los criminales y terroristas se sienten fortalecidos por un gobierno débil, permisivo y cómplice con la violencia”, expresó De La Espriella.

El aspirante presidencial hizo hincapié en que no abandonará su recorrido proselitista: “Seguiré recorriendo el país, defendiendo a Colombia y enfrentando a los enemigos de la libertad con determinación y sin miedo”.

En el panorama electoral, De La Espriella compite cabeza a cabeza con Iván Cepeda. Según la encuesta de AtlasIntel publicada por Semana, el primero cuenta con 32,1% de intención de voto y el segundo con 31,4%. El estudio anticipa que, en una eventual segunda vuelta, De La Espriella tendría una leve ventaja con 36,8% frente al 34,6% de Cepeda.