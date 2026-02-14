Colombia

Denuncian millonarias irregularidades en Torre Barcelona y apuntan a español cercano a Verónica Alcocer por fallas en la administración y bajas utilidades

Copropietarios del edificio en el centro de Bogotá anuncian acciones penales tras denunciar incumplimientos en la rentabilidad prometida y presuntas irregularidades en el manejo fiduciario del proyecto

Guardar
Verónica Alcocer junto con el
Verónica Alcocer junto con el empresario catalán colombiano Manuel Grau Pujadas - crédito Captura de Pantalla Expressen

La crisis administrativa de la Torre Barcelona, uno de los complejos de vivienda estudiantil más representativos del centro de Bogotá, entró en una nueva fase de tensión que podría desembocar en denuncias penales contra el empresario Manuel Grau Pujadas y la firma operadora Smart Rooms.

El conflicto, que enfrenta a copropietarios e inversionistas con antiguos operadores del inmueble, se concentra en presuntos incumplimientos financieros, posibles irregularidades en el manejo de recursos y un esquema contractual que, según los reclamantes, habría limitado sus derechos de control.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Torre Barcelona, edificio de 28 pisos y cerca de 28.000 metros cuadrados, alberga actualmente a 143 estudiantes.

El 8 de enero de 2026 se produjo el punto más álgido de la disputa, cuando la empresa The Spot denunció que fue retirada del inmueble mediante lo que calificó como una “toma forzosa”, tras una votación adversa de los copropietarios, de acuerdo con el medio Semana.

Según esa versión, el personal fue desalojado y se desconocieron propuestas de negociación que buscaban garantizar una transición ordenada en la administración.

La Torre Barcelona, ubicada en
La Torre Barcelona, ubicada en el centro de Bogotá, es un edificio de 28 pisos destinado a vivienda estudiantil que actualmente enfrenta una disputa administrativa entre copropietarios y antiguos operadores - crédito Grupo Solarium

En contraste, los copropietarios –representados por la firma Defensa Inmobiliaria– sostienen que se trató de una “recuperación pacífica” de la administración. Argumentan que la decisión respondió a reiterados incumplimientos contractuales y financieros por parte del operador saliente, y aseguran que la prioridad fue proteger el patrimonio de los inversionistas y la estabilidad de los residentes.

De acuerdo con el medio citado, el núcleo del conflicto radica en la rentabilidad prometida al momento de la comercialización del proyecto. De acuerdo con los voceros de los copropietarios, se ofreció un retorno anual del 7,92% durante 10 años.

Sin embargo, afirman que los rendimientos reales apenas alcanzaron cerca del 3%, pese a que el edificio habría generado ventas aproximadas de 10.000 millones de pesos anuales. Esta brecha entre lo proyectado y lo recibido encendió las alarmas y motivó que en mayo de 2025 el 82% de los propietarios votara por denunciar una supuesta vulneración de su derecho de inspección.

Los inversionistas cuestionan además la estructura fiduciaria mediante la cual se administraban los recursos. Señalan que los ingresos eran canalizados a través de un fideicomiso que, según su versión, restringía la participación directa de los propietarios y concentraba el control financiero.

Torre Barcelona, complejo de aproximadamente
Torre Barcelona, complejo de aproximadamente 28.000 metros cuadrados que alberga a más de 140 estudiantes y se encuentra en el centro del debate - crédito Grupo Solarium

En ese contexto, han solicitado a las autoridades investigar posibles delitos como estafa, administración desleal, abuso de confianza y fraude procesal. También se menciona la necesidad de revisar la actuación de Credicorp Capital Fiduciaria ante la Superintendencia Financiera.

Por su parte, la defensa de The Spot Centro S.A.S. ha rechazado las acusaciones y afirma contar con documentación que demostraría que en determinados meses sí se alcanzaron rendimientos cercanos al 7%. Además, sostiene que Manuel Grau no tiene vínculo actual con la gestión operativa del inmueble en Bogotá y que su nombre ha sido incluido de manera indebida en la controversia.

No obstante, la figura de Grau ha permanecido en el centro del debate. El empresario colombo-catalán ha sido relacionado en distintos reportes con el diseño inicial del modelo de negocio del proyecto a través de Smart Rooms. Aunque su defensa insiste en que no participa en la administración vigente, los copropietarios consideran que su rol histórico debe ser escrutinado.

La controversia tomó mayor visibilidad pública en noviembre de 2025, cuando el diario sueco Expressen publicó imágenes de Grau junto a Verónica Alcocer durante una salida en Estocolmo.

La primera dama de la
La primera dama de la nación, Verónica Alcocer fue captada junto al catalán Manuel Grau y su hija, Antonella, en Estocolmo - crédito Expressen

El episodio generó preguntas sobre la cercanía del empresario con figuras de alto perfil del Gobierno colombiano, entre ellas el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, más allá del impacto político, el foco jurídico de la disputa en Bogotá se mantiene en los presuntos incumplimientos contractuales y en la gestión de los recursos de la Torre Barcelona.

Mientras tanto, la administración actual trabaja en un plan de transición para garantizar la continuidad del servicio a los estudiantes y evitar afectaciones académicas o contractuales. La prioridad, según los representantes de los copropietarios, es normalizar la operación y transparentar los estados financieros.

Temas Relacionados

Manuel GrauTorre BarcelonaVerónica AlcocerGustavo petroProyecto BogotáIncumplimiento Torre BarcelonaColombia-Noticias

Más Noticias

Werder Bremen vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 22 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Los “Gigantes de Baviera” continúan su camino al campeonato 35 en la historia, y con Luis Díaz en racha tras la clasificación a las semifinales de la Copa de Alemania

Werder Bremen vs. Bayern Múnich

Dorado Mañana, números ganadores sorteo de hoy 14 de febrero

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana, números ganadores sorteo

Gobernadora de Tolima que hizo desplante a Petro envió mensaje sobre marchas por suspensión del salario mínimo: “El país no necesita más odio”

Adriana Magali Matiz cuestionó la gestión de la actual administración e hizo un llamado a priorizar la búsqueda de soluciones técnicas y el equilibrio entre lo social y lo económico

Gobernadora de Tolima que hizo

Colombia implementará drones con glifosato para erradicación de cultivos ilícitos de coca con apoyo de Estados Unidos

La nueva estrategia con aeronaves no tripuladas cuenta con respaldo de Estados Unidos y busca revertir el aumento de sembradíos de coca, a la vez que reduce riesgos para agentes involucrados en zonas de conflicto

Colombia implementará drones con glifosato

El empresario que Petro usó de ejemplo luego de la suspensión provisional del decreto de salario mínimo para 2026 por parte del Consejo de Estado

El empresario salvadoreño Juan Carlos Calleja Hakker, nombrado presidente del Grupo Éxito, una de las multinacionales más reconocidas en Colombia desde marzo de 2024, afirmó en una entrevista que aplicó el aumento del 23,7% fijado por el Gobierno nacional a finales de diciembre de 2025, conforme a la ley

El empresario que Petro usó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

Altafulla habló de qué es

Altafulla habló de qué es lo que cree que le hizo ganar ‘La casa de los famoso’ y de su relación con los otros finalistas

Feid habría revelado detalles de su ruptura con Karol con el estreno de su nueva canción: “Me la hiciste”

Morat reaccionó a sus canciones reinterpretadas con IA entre la sorpresa y la risa: “Quedan bien”

Elsa y Elmar celebra sus 12 años de trayectoria con una sesión audiovisual de Spotify que reimagina su universo musical

Hija de Daddy Yankee anunció su embarazo: espera un “bebé arcoiris” junto a Carlos Olmo

Deportes

Werder Bremen vs. Bayern Múnich

Werder Bremen vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 22 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: América de Cali se hizo fuerte y derrotó a Santa Fe

América de Cali celebró su cumpleaños 99 con una victoria: superó a Santa Fe por 1-0 en la Liga BetPlay

David Alonso piensa en grande para 2026: este es su objetivo en la nueva temporada de Moto2

Referente de Galatasaray cuestiona a Dávinson Sánchez: “Carece de las características para ser el líder defensivo”