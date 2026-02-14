Colombia

Asesinan a mujer en Anorí; la acusaron de informar a autoridades y señalan al frente 36 de las disidencias

Ladys Elena Posada Morales, de 33 años, fue sacada de su vivienda en el barrio Los Ángeles y asesinada cerca de la medianoche. Fuentes indican que era señalada de entregar información a la fuerza pública sobre integrantes del frente 36

Una mujer fue asesinada cerca de la medianoche del jueves en la zona urbana del municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia. La víctima fue identificada como Ladys Elena Posada Morales, de 33 años, quien, según el reporte conocido, fue sacada de su vivienda por hombres armados en el barrio Los Ángeles y posteriormente atacada.

De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, el grupo que habría cometido el crimen estaría conformado por integrantes del frente 36 de las disidencias de alias “Calarcá”. El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes para establecer las circunstancias y responsabilidades en el homicidio.

El informe inicial señala que hombres armados ingresaron al sector donde residía la mujer y la obligaron a salir de su casa antes de causarle la muerte. La mujer fue sacada de su vivienda por hombres armados en el barrio Los Ángeles y asesinada en zona urbana de Anorí.

Las autoridades iniciaron las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar con precisión los móviles del crimen. El hecho se registró en el casco urbano del municipio, generando nuevas alertas sobre la situación de orden público en la zona.

En relación con las posibles motivaciones, Caracol Radio indicó que, según distintas fuentes consultadas, dentro del frente 36 la mujer era señalada de supuestamente suministrar información a la fuerza pública. Esa circunstancia sería, de acuerdo con esas versiones, la razón por la que fue asesinada.

Las mismas fuentes señalaron que la supuesta información entregada habría derivado en golpes contra esa estructura armada, con la muerte de algunos de sus integrantes en operativos adelantados por las autoridades. Entre los hechos mencionados se encuentra el abatimiento de alias “Guillermino”, ocurrido en un procedimiento de la Policía Nacional en el municipio de Campamento en septiembre de 2025.

Asimismo, se indicó que la información que presuntamente habría suministrado también estaría relacionada con la muerte de alias “Venezuela”, quien falleció en un operativo realizado por integrantes del Ejército y la Policía en Anorí. Esta persona estaba señalada de participar en el homicidio de 13 policías en agosto de 2025, según lo reportado.

De acuerdo con lo conocido por ese medio, las fuentes aseguraron que la mujer asesinada también le habría brindado información al mismo frente 36, aspecto que estaría siendo evaluado por las autoridades oficiales dentro de las líneas de investigación abiertas tras el homicidio.

Las autoridades investigan si la víctima era señalada de suministrar información tanto a la fuerza pública como al frente 36. Esta hipótesis forma parte de los elementos que están siendo analizados en el proceso para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

En paralelo, Caracol Radio informó que este viernes se realizó el sepelio de alias “Venezuela”. El cadáver fue trasladado en caravana hacia la vereda La Plancha, en jurisdicción de Anorí, donde fue sepultado.

Durante el traslado y las exequias se reportó la exhibición de banderas del grupo guerrillero, sin que se registraran novedades adicionales relacionadas con ese hecho. La información fue conocida por el mismo medio a través de fuentes consultadas en la región.

El homicidio de Ladys Elena Posada Morales se suma a los episodios de violencia registrados en el nordeste antioqueño y permanece bajo investigación para esclarecer los detalles del crimen, las circunstancias en que fue cometido y la eventual participación de integrantes del frente 36 en el ataque ocurrido en el barrio Los Ángeles de Anorí.

