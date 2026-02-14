Altafulla habló de qué es lo que cree que le hizo ganar ‘La casa de los famoso’ y de su relación con los otros finalistas

Altafulla revela el secreto de su triunfo en La casa de los famosos Colombia: autenticidad y cabeza fría - crédito cortesía Canal RCN

En medio del ambiente festivo que se vive en Barranquilla por el Carnaval, el cantante Altafulla fue uno de los invitados al programa Tamo en vivo, del creador de contenido Dímelo King, el cual aprovechó su visita a la ciudad natal del artista para llevarlo al formato y preguntarle sin filtros sobre los temas que más ruido han generado en redes sociales tras su victoria en La casa de los famosos Colombia.

Durante la entrevista, Altafulla habló abiertamente sobre qué considera que fue determinante para ganar el reality y cómo manejó los constantes conflictos dentro de la casa. Según explicó, su estrategia nunca fue la confrontación gratuita, aunque sí dejó claro que no se quedaba callado cuando sentía y podía poner límites.

“Yo nunca discutía con nadie, pero cuando iba el juez (en la actividad del juicio) o me tocaba decirle las cosas a la gente, yo sí la miraba a los ojos y le decía: ‘Ey, sí, no me gusta esto de ti porque eres irrespetuosa, porque te crees la verga, porque no… aquí todos valemos lo mismo’”, relató, asegurando que siempre habló de frente cuando fue necesario y el programa lo permitía.

El cantante aseguró que su postura tranquila, en contraste con la intensidad de otros participantes, terminó jugándole a favor e indicó que cree que podría repetirse la misma historia con Karola Alcendra en la temporada actual.

Altafulla confiesa que su victoria en La casa de los famosos Colombia fue una sorpresa hasta para él - crédito @dimelo.king/tiktok

Esto después de que Dímelo King expresó que ha visto en los últimos días que está ocurriendo una situación similar con la creadora de contenido dentro de la casa estudio y lo ha hecho pensar que la podría beneficiar, tal como pasó con Altafulla en la segunda temporada.

“Puede pasar. Yo creo que eso me pasó a mí. Yo nunca me metí con nadie, y como se seguían metiendo y había mucha sevicia en meterse conmigo, yo creo que ahí fue donde se pelaron”, afirmó Altafulla, sugiriendo que los ataques constantes hacia él terminaron cansando al público y podría ser una escena como la que está viviendo Karola en la actualidad.

Altafulla también sorprendió al revelar que, incluso antes de ingresar al programa, tenía claro quién era la favorita para ganar y estaba seguro de que ella podía ser la ganadora, por lo que su victoria fue toda una grata sorpresa.

“Porque pa’ mí la ganadora… yo vi la foto antes de entrar al programa y Melissa tenía el ochenta y cinco por ciento de la casa... Yina el tres, Emiro el cuatro, La Liendra el dos… todo el mundo era 0,3 o 0,4. Ahí nadie valía verga. Ahí ganaba Melissa”, aseguró el cantante.

Altafulla habla con humor sobre su relación actual con Melissa Gate y otros excompañeros del reality - crédito @dimelo.king/tiktok

Otro de los temas que abordó fue su relación actual con algunos de sus excompañeros del reality, especialmente tras la viralización del video en el que aparecen bailando Emiro Navarro, La Toxicosteña y Melissa Gate una de sus canciones, como si sostuvieran una buena comunicación o amistad meses después de los pleitos que surgieron en el programa.

“Me tomó súper por sorpresa.... Me enviaron el video y yo repost y ya... Es más, Yina también lo montó un día y yo también repost, me vale verga, o sea, yo no tengo problema”, explicó, agregando que no tiene problema con que ellos compartan su contenido.

Sin embargo, dejó claro que no ha retomado contacto directo con ninguno de sus tres excompañeros y ante la pregunta de si hablaron después de esas publicaciones e interacciones en las redes sociales, Altafulla fue tajante: “Cero, marica. Yo con ellos nada”.

Aun así, reconoció que ve algunos mensajes en redes sociales, especialmente de Melissa Gate, que suele mencionarlo en X, pero es una situación que se toma con gracia.

“Melissa me mama gallo por Twitter, me pone dizque ‘no sé qué cosa, papi Alti’ y todo el mundo me manda eso. Yo digo: ‘¿será ella o alguien que le maneja la cuenta?’”, comentó entre risas.

Altafulla revela cómo está su relación con Melissa Gate - crédito cortesía del Canal RCN

Pese a la distancia actual, Altafulla no cerró la puerta a un eventual reencuentro, pues cuando le preguntaron si algún día se reunirían todos, respondió sin problema: “Sí, no, el día que nos veamos todos, bien, a todos les hablo. Ey, yo nunca me monté en la película con ninguno”, dejando claro que no guarda rencores personales.

Finalmente, el artista resumió lo que, para él, fue la clave de su victoria en el reality y lo que cree que es el dilema entre él y sus excompañeros de formato.

“Yo nunca me monté en la película con ninguno. Aquí todo el mundo quiere ganar y cada quien saca sus cartas. La carta de ellos era esa (tirarle a él). La mía fue cabeza fría, ser lo que soy y gané esa mondá”, concluyó, reafirmando que su autenticidad y calma fueron las armas que lo llevaron a quedarse con el título.