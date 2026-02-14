Abren investigación por caso de maltrato animal en Cali: hombre puso a correr a un perrito amarrado a un vehículo

En redes sociales está circulando un video protagonizado por un hombre que sacó “a pasear” a su mascota amarrada con una cuerda a su vehículo, mientras conducía en un barrio del norte de Cali, Valle del Cauca.

Los hechos ocurrieron el 12 de febrero de 2026 y fueron registrados por la denunciante identificada @merlirh31 en la red social Instagram, que según parece, también confrontó al cuidador de la mascota.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las imágenes no solo quedó captada la agresión contra el canino, sino que se registró la respuesta del señalado, que aseguró que él “pasea su mascota como quiere”. La mujer agregó que cuando reclamó al conductor del vehículo, este se portó “grosero”.

Como respuesta, la Alcaldía de Cali informó que inició un proceso policivo para esclarecer el caso.

Las autoridades aseguraron que la mascota no tenía signos de violencia - crédito Alcaldía de Cali

Según comunicó la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa), adscrita a la Alcaldía, la Policía Ambiental respondió al llamado de la ciudadana, en compañía de la Inspección de Policía y acudieron al domicilio del propietario del animal.

Durante la intervención, los funcionarios revisaron el estado físico de la mascota y no hallaron lesiones visibles. No obstante, las autoridades aclararon que el perro permanece bajo la custodia del presunto propietario mientras avanza la investigación.

“La atención fue realizada por la Policía Ambiental, con apoyo de la Inspección de Policía, donde se verificó el estado de salud del canino. En este momento no se ha hecho la aprehensión del animal, pero se adelantan investigaciones para establecer posibles responsabilidades y sanciones, conforme con la Ley 84 de 1989. Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la protección animal e invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando este tipo de casos”, afirmó Carmen Elena Domínguez Murillo, directora técnica de la Uaepa.

La funcionaria justificó que la visita al domicilio del ciudadano se fundamentó en la Ley 84 de 1989, que regula la protección animal en Colombia.

La mujer denunció que el hombre se portó "grosero" cuando fue confrontado - crédito @melirh31/Instagram

Las autoridades caleñas reiteraron que el maltrato animal constituye un delito y recordó a los ciudadanos la línea de denuncia 3182750101, donde se garantiza absoluta reserva.

Además, hicieron un llamado a fortalecer la colaboración entre la comunidad y las instituciones para prevenir hechos de violencia, crueldad o abandono hacia los animales en coordinación con el Distrito, con el compromiso de la defensa de los animales como seres sintientes.

El caso se encuentra en etapa de investigación para determinar si existen responsabilidades penales o administrativas.

Indagación en Ciudad Bolívar tras el envenenamiento de seis perros en un colegio

Los vecinos del colegio Antonio García, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, pusieron el grito en el cielo por el envenenamiento de seis perros que convivían en el plantel educativo.

El hecho provocó rechazo entre estudiantes, docentes y familias. Durante la jornada del 12 de febrero de 2026, un grupo de personas se reunió en las inmediaciones de la institución educativa para demandar acciones y exigir el esclarecimiento de lo sucedido con los animales.

La indignación se hizo visible a través de un plantón y de mensajes de estudiantes y profesores, que pidieron justicia. Los estudiantes plasmaron en cartas y dibujos su despedida y su demanda de justicia.

Las instituciones distritales activaron protocolos de respuesta ante la crisis provocada por un presunto caso de maltrato animal, mientras se continúa con la recolección de pruebas y el traslado de cuatro perros para su atención veterinaria - crédito prensa Idpyba

Dos de los animales murieron y cuatro permanecen bajo observación veterinaria. Uno de ellos permanece en estado crítico y los otros tres están estables bajo observación médica, confirmó el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba).

Los perros que murieron fueron identificados como Negrita y Dorado, y habían sido rescatados por la comunidad educativa años atrás. Ambos fallecieron durante la madrugada del 23 de febrero.

La presencia de los perros en el colegio no solo respondía a una labor de rescate animal. Eran considerados un apoyo emocional para los estudiantes, en especial para los niños. Docentes y padres de familia señalaron que la presencia de los caninos ayudaba a fortalecer lazos afectivos y el sentido de pertenencia en la institución.

Sobre las causas, la investigación preliminar apunta a posibles amenazas previas por parte de un vecino, que habría manifestado su inconformidad con la presencia de los animales. La Fiscalía General de la Nación y el grupo Gelma participan en la investigación junto a la Alcaldía local de Ciudad Bolívar