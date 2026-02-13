Fajardo pidió a Petro hacer “las cosas bien” tras suspensión del aumento del salario mínimo: dijo que hay un “caos” en el Gobierno

Sergio Fajardo aseguró que el Gobierno Petro no tuvo en cuenta el impacto del aumento del salario mínimo en distintos sectores - crédito Jesús Avlies/Infobae

El Consejo de Estado puso freno de manera temporal al incremento del salario mínimo para 2026 que estableció el Gobierno nacional (Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025). El aumento fue del 23,7%, lo que deja el salario en $2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte.

Según el máximo juez de la administración pública, el Gobierno debe expedir un nuevo decreto en el que se aplique la totalidad de los criterios económicos y constitucionales que están establecidos en la Ley 278 de 1996 para la fijación de ese rubro.

“ORDENAR a las entidades demandadas que, dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”, se lee en la decisión del Consejo de Estado.

La postura de Sergio Fajardo: un llamado al Gobierno

El exgobernador de Antioquia y candidato presidencial Sergio Fajardo expuso su opinión al respecto, haciendo una crítica directa al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro. En conversación con Noticias Caracol, aseguró que la determinación del Consejo de Estado responde a la improvisación de la administración al momento de tomar decisiones de este tipo.

Indicó que la providencia insta al Gobierno a tener en cuenta los parámetros de ley para sustentar el incremento del salario mínimo. Es decir, que el cuerpo judicial colegiado pidió a la administración determinar el alza salarial correctamente.

“En este Gobierno hay un desorden, un caos. Y lo que está diciendo el Consejo de Estado es: ‘Hágalo bien, escriba las razones, presente las razones para que se pueda expedir de manera juiciosa’. Eso es lo que tiene que hacer, pero este Gobierno está improvisando”, indicó Fajardo al medio de comunicación citado.

El Consejo de Estado ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto en el que fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo, cumpliendo con ciertos parámetros económicos y constitucionales - crédito Banco de la República

De acuerdo con el aspirante a la Presidencia de la República, el error del Gobierno Petro estuvo en establecer un aumento del salario sin tener en cuenta las afectaciones que sufrirían otros sectores del país, solo se habría fijado en los trabajadores que ganan un mínimo y que, por ende, se benefician de la medida. Advirtió, por ejemplo, un impacto negativo en la población que trabaja de manera informal en Colombia y un posible incremento de la inflación que, al parecer, el presidente y su equipo de trabajo no consideraron.

En ese sentido, aclaró que este panorama económico puede ser discutido para dar cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado. Sin embargo, aseguró que la administración podría aprovechar este episodio para aumentar la polarización en el país, denunciando presuntas trabas para gobernar y aplicar ciertas políticas. “Y esto se va a convertir ahora, entonces, en otro capítulo de la polarización: ‘Es que no nos dejan’, ‘Es que no nos quieren’. (...). Respetemos la separación de poderes, llevemos el bienestar a la gente”, indicó.

En su cuenta de X, instó al primer mandatario a evaluar la situación y poner la lupa en otras problemáticas a nivel laboral y económico que requieren de atención: “No queremos más improvisaciones del Gobierno. En Colombia todos deben tener un salario digno, para tener una vida digna, no solo con el salario mínimo, también con oportunidades para los trabajadores informales y los emprendedores. Presidente, haga las cosas bien, no improvise más”, señaló.

El candidato Sergio Fajardo aseguró que el Gobierno nacional está tomando decisiones improvisadas - crédito @sergio_fajardo/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la decisión del máximo juez de la administración pública y anunció que el Gobierno presentará un recurso de reposición. Aclaró que el 28 de febrero, la población que gana el mínimo seguirá viendo reflejado en su pago ese aumento del 23,7%.