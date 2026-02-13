Colombia propone alianza inédita con Europa para enfrentar el crimen organizado

La intención del país sudamericano es trabajar con las autoridades europeas de manera constante - crédito Vectezy/Reuters

Durante su visita por varios países europeos, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha protagonizado varias reuniones estratégicas con la intención de fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado.

El objetivo de los encuentros es garantizar que Colombia luchará en conjunto con autoridades internacionales para buscar a capos invisibles, puesto que la mayoría de estos no viven en el país, en donde comienza el ciclo de traslado de gran parte de los narcóticos que son vendidos ilegalmente en el Viejo Continente.

El 13 de febrero, el encuentro del ministro Sánchez fue en Francia junto con el embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, que participaron en sesiones de trabajo con autoridades francesas de alto rango, entre ellas la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin; la ministra de Acción y Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin; el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y directivos de organismos especializados como Viginum, la Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos.

Aún no se ha confirmado si la propuesta de Colombia será aceptada - crédito Ministerio de Defensa

Durante la reunión, los voceros del Gobierno colombiano propusieron la inclusión del país cafetero como aliado estratégico de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Grave y Organizado.

Actualmente, esta alianza está integrada por Bélgica, España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Suecia. La propuesta busca permitir el intercambio permanente de información, experiencias y capacidades entre naciones, con el objetivo de desmantelar redes transnacionales dedicadas a delitos como el narcotráfico y el lavado de capitales.

Uno de los acuerdos alcanzados contempla el fortalecimiento de los canales para el flujo de información de inteligencia estratégica. Según el ministro, la celeridad y la precisión en el intercambio de datos resultan esenciales para contener y desarticular organizaciones criminales que operan de manera simultánea en ambos continentes.

Además, el funcionario colombiano subrayó la importancia de los esfuerzos multinacionales para identificar y neutralizar la infiltración ilícita en las economías legales, lo que contribuiría a debilitar las estructuras financieras de los grupos al margen de la ley.

El objetivo de la alianza es trabajar en conjunto en la lucha contra el crimen organizado - crédito Ministerio de Defensa

En la reunión se firmó un acuerdo técnico entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la cartera de Acción y Cuentas Públicas de Francia. Este documento establece la designación de un oficial de la Policía Nacional que trabajará en territorio francés como enlace directo ante las autoridades aduaneras. El objetivo es optimizar recursos y coordinar esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas entre ambos países.

Durante el encuentro con los directivos de Viginum, agencia francesa responsable de la vigilancia y protección frente a las injerencias digitales, el ministro Pedro Sánchez conoció los procedimientos y capacidades operativas de la entidad.

Al finalizar la reunión, los representantes de Colombia mencionaron que buscarán replicar modelos de protección frente a amenazas de desinformación digital y aspiran a contar con un “escudo digital” que permita detectar el origen de campañas que puedan afectar la estabilidad institucional del país. La cooperación en materia de ciberseguridad se perfila como uno de los ejes del acuerdo global.

El ministro Pedro Sánchez se reunió con varios funcionarios y líderes en París - crédito Ministerio de Defensa

De la misma forma, Colombia ofreció a las autoridades francesas la experiencia y capacidades acumuladas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, áreas en las que el país suramericano ha desarrollado técnicas de investigación, inteligencia y operaciones especiales.

El ministro de Defensa destacó la disposición de su gobierno para compartir conocimientos, entrenar a personal extranjero y participar en intercambios técnicos que contribuyan al fortalecimiento mutuo en materia de seguridad.

Como balance de la misión, el ministro Pedro Sánchez resaltó que la cooperación internacional y la actualización de herramientas tecnológicas son clave para enfrentar los desafíos contemporáneos del crimen organizado, reiterando la voluntad de Colombia de participar activamente en los esfuerzos multilaterales y de consolidar su posición como referente en la lucha global contra la criminalidad.