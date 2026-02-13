Colombia

Con polémico término se despachó el candidato Juan Carlos Pinzón contra el jefe de Estado: “El presidente Petro es todo un HP”

La polémica no quedó ahí, pues el exministro de Defensa acusó directamente al mandatario de afectar las finanzas del país y a la ciudadanía

Juan Carlos Pinzón, aspirante a
Juan Carlos Pinzón, aspirante a las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Infobae Colombia

Durante una visita a Ibagué, departamento de Tolima, el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón no ocultó su descontento con la gestión del presidente Gustavo Petro en relación a la emergencia económica, en medio de las emergencias que han generados las fuertes lluvias en el páis.

En un encuentro con los medios de comunicación, emarcando con ironía: “El honorable presidente es todo un HP, como dicen por ahí. (risas) Es un honorable presidente, honorable presidente. Yo por eso reitero lo que estoy diciendo”.

En ese contexto, Pinzón criticó que se declare una emergencia económica de manera improvisada, manifestando su preocupación por el trasfondo de esta medida: “A mí me duele mucho que se invente una emergencia económica de último momento, que la pregunta es si realmente responde a unas soluciones o al desgreñe administrativo y gerencial que hemos tenido en estos años”.

La polémica no quedó ahí, pues el exministro de Defensa acusó directamente al mandatario de afectar las finanzas del país y a la ciudadanía: “Vive metiendo la mano al bolsillo de los colombianos. Firmó en el mes de enero catorce billones de pesos, cuenta la Contraloría, para hacer política, no para ayudar a Colombia. Y cuando se presenta una tragedia como esta, entonces no tiene con qué, solo rabia y solo cuentos”.

Además, el aspirante a la Casa de Nariño, señaló la falta de experiencia de algunos aspirantes a la presidencia al advertir: “Incluso me aterra que aún hoy hay candidatos que en su vida han manejado siquiera la cuenta corriente de su casa y van a querer manejar el país. Olvídenlo. El país no se puede dar el lujo de improvisar”.

El exfuncionario concluyó que la manera en que se están gestionando los recursos públicos es deficiente, asegurando: “El país no puede seguir manejado de esta manera. Esto es manejar las finanzas públicas a las patadas, a través de la ignorancia”.

El aspirante a la Casa
El aspirante a la Casa de Nariño, señaló la falta de experiencia de algunos aspirantes a la presidencia - crédito uan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

Ingrid Betancourt denunció ataques a la campaña de Juan Carlos Pinzón

El reciente aumento de la violencia en la región del Catatumbo y los ataques dirigidos a figuras políticas han encendido las alarmas en el escenario electoral colombiano. En medio de esta coyuntura, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, al frente del partido Oxígeno, hizo públicas sus preocupaciones a través de un video difundido en sus redes sociales.

Betancourt, que aspira a una curul en el Senado de la República, volviendo a la arena política tras años de secuestro a manos de las extintas Farc, centró su denuncia en la influencia de grupos armados ilegales sobre las campañas y la seguridad de los candidatos.

Al referirse a los recientes ataques, la dirigente afirmó: “Lo que está pasando en el Catatumbo no es casualidad. Es premeditado”.

El candidato presidencial Juan Carlos
El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón recibió de Ingrid Betancourt, directora del partido Verde Oxígeno, la batuta para que sea el aspirante por esta colectividad en los comicios del 2026 - crédito @PinzonBueno/X

Ingrid Betancourt y la violencia política

En su mensaje, la política colombo-francesa se refirió la gravedad de los hechos que afectan a aspirantes como Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial de su partido y exministro de Defensa, que ha sufrido amenazas, asesinatos de escoltas y la quema de vallas electorales. Betancourt advirtió: “Así hacen política quienes negocian y acuerdan con criminales encubiertos en supuestos diálogos de paz”.

La excongresista, víctima de las organizaciones criminales que habitan algunos de los departamentos del territorio nacional, vinculó los ataques a una estrategia de intimidación para condicionar la participación política de sectores que han dejado ver sus posturas críticas con respecto a los grupos armados.

Betancourt envió un mensaje directo a Pinzón: “A Juan Carlos Pinzón, candidato de nuestro partido, le envío un mensaje de solidaridad. Es claro que le tienen miedo y responden escalándole al miedo”.

