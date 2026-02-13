Asesinaron a tiros a una mujer cerca de una estación del MIO, en Cali: es el segundo caso en una semana

La mujer fue asesinada en las cercanías de la estación San Pascual, en Cali - crédito Google Maps y Panorama Informativo Cali/Facebook

Una mujer de 45 años, identificada como Ana Milena Mina Riascos, fue asesinada durante la noche del jueves 12 de febrero, cerca de la estación San Pascual del sistema MÍO, en el centro de Cali.

El asesinato ocurrió en una de las zonas más concurridas de la ciudad, cuando la ciudadana fue embestida por sujetos armados que le dispararon al menos cinco veces mientras caminaba por el lugar.

Ana Milena Mina Riascos falleció en el sitio. La Policía Metropolitana de Cali informó que apenas la derribaron, los agresores huyeron corriendo.

El coronel Víctor Melo, subcomandante de la Policía de la capital vallecaucana, afirmó que se trató de “un caso desafortunado que está siendo atendido por las patrullas de la Policía y el CTI asumió los actos urgentes”.

La investigación permanece en manos de las autoridades, que ya tienen en su poder imágenes de cámaras de seguridad del sector. También están en búsqueda de la versión de testigos para reconstruir los hechos y esclarecer el caso, con el fin de ubicar a los responsables.

La información que suministró la Policía Metropolitana de Cali indicó que la víctima tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes y violencia.

Aún así, el asesinato que causó una fuerte impresión en la población caleña. La Personería de Cali emitió una declaración con la que condenó el ataque armado y pidió a los caleños no permitir que la violencia contra las mujeres se vuelva “paisaje”.

Además expresaron que “lo ocurrido en el centro de Cali nos duele y nos indigna. Rechazamos el feminicidio y exigimos decisiones firmes que garanticen protección real. La seguridad también es proteger la vida de las mujeres. No podemos acostumbrarnos a la violencia. No podemos guardar silencio”, se leyó en la cuenta de X de la institución distrital.

Y es que el asesinato de Mina Riascos es el tercero contra mujeres en Cali, en lo que va de febrero. Los dos casos anteriores ocurrieron en la Galería Santa Helena y en el barrio Sucre; este último ocurrió el 9 de febrero. La víctima fue una mujer con un nombre similar: Ana Velasco Riascos.

Duelo en el centro de Cali por el feminicidio de Ana Velasco: su pareja le disparó y luego intentó suicidarse

En la noche del lunes 9 de febrero, Ana Velasco Riascos, de 30 años, falleció a manos de su pareja sentimental en un establecimiento comercial del barrio Sucre, en pleno centro de Cali.

Los informes de la Policía revelaron que la pareja ya llevaba dos días, desde el domingo 7 de febrero, compartiendo en ese establecimiento, e ingiriendo bebidas alcohólicas.

Testigos confirmaron a las autoridades que fue una discusión la que derivó en el fatal desenlace. Luego de subir de tono, el hombre desenvainó un arma de fuego y le disparó a Velasco Riascos. Tras asesinarla, se apuntó a sí mismo y abrió fuego. Fue trasladado a un centro asistencial, donde su estado sigue siendo grave.

La Policía Metropolitana de Cali también reportó que el victimario, cuya identidad no fue revelada, se encuentra bajo custodia policial en el centro asistencial en el que lo atienden.

El personero Gerardo Mendoza Castrillón calificó el asesinato como “una grave vulneración de los derechos humanos y una expresión inaceptable de la violencia basada en género, frente a la cual el Estado debe actuar de manera inmediata y efectiva”.

La Personería de Cali también hizo un llamado urgente a las autoridades con el que exigió que la investigación avance con rapidez, de manera que se garantice justicia para la víctima y la judicialización del victimario.

“Desde esta entidad rechazamos de manera categórica el asesinato de una mujer de 30 años. La violencia contra la mujer no puede ser normalizada ni justificada bajo ninguna circunstancia y constituye una grave vulneración de los derechos humanos. Reiteramos el llamado a fortalecer las medidas de prevención, protección y atención integral para las mujeres”, se leyó en las redes sociales de la Personería.