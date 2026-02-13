Colombia

Artistas vallenatas invitadas a cantar con Alejandro Sanz aseguran que las bajaron del show sin aviso: “Me confirmaron”

La decisión de excluir a las cantantes se hizo pública tras la revelación del periodista Javier Ceriani, generando polémica y cuestionamientos sobre la comunicación y el manejo de oportunidades en los grandes espectáculos

Alejandro Sanz deja fuera a
Alejandro Sanz deja fuera a Laura Hamburger y Natalia Curvelo de su concierto en Bogotá sin previo aviso - crédito @alejandrosanz/IG y cortesía Armando Pérez y Kevin Live/fotógrafos

Una polémica sacude por estos días al medio musical colombiano tras conocerse que dos artistas vallenatas, que habían sido seleccionadas para participar como invitadas en el concierto de Alejandro Sanz en Bogotá, quedaron por fuera del espectáculo sin previo aviso.

Se trata de la barranquillera Laura Hamburger y su colega Natalia Curvelo, las cuales ya habían avanzado en todo el proceso requerido por la producción del artista español.

De acuerdo con la información conocida, ambas cantantes fueron contactadas directamente por el equipo de Alejandro Sanz para formar parte de su show en la capital colombiana, programado para el viernes 13 de febrero, pero quedaron por fuera sin comunicación alguna.

Las cantantes explicaron que tras ese primer acercamiento, realizaron un casting exigido por la producción, el cual superaron con éxito, razón por la que fueron confirmadas oficialmente como invitadas al concierto, después de eso, por varios días, las conversaciones avanzaron con normalidad y se mantenía la expectativa por lo que sería una vitrina internacional para sus carreras.

La respuesta de Laura Hamburger
La respuesta de Laura Hamburger tras ser apartada del concierto de Alejandro Sanz demuestra su profesionalismo y esperanza - crédito @alejandrosanz/IG

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, de manera repentina, Laura Hamburger y Natalia Curvelo dejaron de recibir respuestas por parte del equipo que las había contactado.

Según relataron personas cercanas al proceso, el silencio se prolongó durante semanas, sin explicaciones claras ni comunicaciones formales que aclararan si la participación seguía en pie o no, lo que generó preocupación e incertidumbre entre las artistas y su entorno.

El caso salió a la luz pública luego de que el reconocido periodista argentino Javier Ceriani, con más de 20 años de trayectoria en el mundo del entretenimiento, revelara que ambas cantantes habrían sido bajadas definitivamente del show.

De acuerdo con Ceriani, la decisión se habría tomado presuntamente por órdenes del equipo cercano del artista español, del cual haría parte su actual pareja, una versión que rápidamente encendió el debate en el sector artístico.

El enigma tras la salida de dos artistas vallenatas del concierto que dará Alejandro Sanz en Bogotá - crédito @@JavierCeriani/IG

Javier Ceriani: Laura y Natalia estaban confirmadas para cantar con Alejandro Sanz, subir al escenario como cantantes. No iban a subir ni como modelo, ni como bailarina. No iban a subir como principiantes.

Natalia: a mí me confirmaron, pues me dijeron que sí, que era una de las seleccionadas y que nos veríamos el viernes o el sábado en Bogotá y que en el transcurso de la semana nos dirían, pues, cuál sería la fecha asignada para acabar.

