Activista denunció que fue despedido de su trabajo por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Me mandaron la razón con un amigo”

El ciudadano Miguel Zarate aseguró que lo echaron de su empleo por apoyar al candidato y responder a críticas provenientes del Centro Democrático

El activista afirmó que fue eliminado de todos los grupos del trabajo - crédito @MiguelZarateNi/X

Miguel Zarate, conocido por su actividad política en redes sociales en favor del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, informó a través de un video que fue despedido de su empleo debido a su respaldo al aspirante a la Presidencia de la República.

Según denunció, la decisión que tomaron sus jefes surgió luego de que respondiera públicamente a críticas provenientes del partido Centro Democrático. Zarate explicó que integrantes de la campaña electoral de Paloma Valencia, candidata del partido para la Presidencia de la República, han estado generando críticas en su contra de manera indirecta.

Me echaron por hacerle campaña al Tigre Abelardo luego de mis dos videos de ayer, en donde contesté a un ataque que nos han venido haciendo desde hace varios días desde el Centro Democrático, especialmente también la campaña de Paloma, que a mí me tiene bombardeado con algunos de sus creadores de contenido que constantemente lanzan pullas y pullas contra mi persona”, detalló.

Miguel Zarate aseguró que sus publicaciones en favor de Abelardo de la Espriella jamás incluyeron críticas directas hacia el Centro Democrático - crédito @MiguelZarateNi/X y Luisa Gonzalez/Reuters

El activista político afirmó que con sus declaraciones en favor de De la Espriella buscaba responder al partido político y a su director, Gabriel Vallejo, que aseguraron que los electores podrían estar desperdiciando su voto al apoyar a la colectividad Salvación Nacional, que respalda la candidatura del abogado.

Tuve que salirles a recordar que nosotros en el pasado ya hemos botado el voto a la basura por algunos candidatos del Centro Democrático y de la lista que no nos han representado. No nos representó Iván Duque (expresidente de Colombia), algunos personajes bastante cuestionables en el Senado o en la Cámara de Representantes. Ahí no hay ninguna mentira”.

Sumado a ello, defendió un comentario que hizo sobre la candidata Paloma Valencia que, a su juicio, pudo haber motivado su despido. Dijo que ella, por sí sola, no logra organizar eventos masivos; esto solo pasa cuando cuenta con la presencia del expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático. Pese a ello, advirtió que en ningún momento hizo alguna crítica directa al partido político, del cual son afines sus ahora exempleadores.

Zarate aseguró que sus críticas solo se enfocaron en Paloma Valencia y no en el Centro Democrático - crédito Prensa Paloma Valencia

Luego de publicar sus opiniones, descubrió que había causado malestar en las directivas debido a que repentinamente dejó de estar incluido en los grupos de trabajo. Adicionalmente, fue informado sobre su despido por un amigo que le transmitió el mensaje de sus jefes. Le dijo que estaban muy molestos y ofendidos con él por sus publicaciones de carácter político-electoral en redes sociales.

Un par de horas después fui eliminado de todos los grupos del trabajo. Me mandaron la razón con un amigo”, dijo, indicando que lo sacaron de 15 grupos que funcionan en aplicaciones de mensajería y plataformas internas, pero todavía está pendiente la formalización administrativa de su despido.

Zarate lamentó la manera en la que se produjo su salida de la organización en la que estaba empleado, recordando que en sus redes sociales siempre estuvo promoviendo candidaturas de Salvación Nacional, sin que eso representara un problema para él a nivel laboral.

El activista aseguró que sus exjefes hacen parte del Centro Democrático - crédito Centro Democrático

Aunado a ello, criticó la falta de diálogo directo con sus jefes previo al despido, advirtiendo que nunca le fue solicitada una explicación y que tampoco se le dio oportunidad para exponer sus motivaciones. “Es triste que me saquen por la puerta de atrás sin siquiera llamarme: ‘Miguel, ¿qué fue? Explíquenos’. Bueno, sí veo que me mandaron la razón. Me sacaron de todos los grupos y, bueno, ahora hago parte de ese selecto grupo gigante de Colombia de desempleados”, señaló.

Pese a toda esta situación, reiteró su respaldo tanto al candidato Abelardo de la Espriella como a la lista de Salvación Nacional al Congreso de la República, asegurando que afrontará las consecuencias de haber defendido públicamente su postura. Indicó también que planea ampliar la información sobre su despido en próximas publicaciones.

