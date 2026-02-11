Colombia

Petro respondió críticas por el manejo de la crisis ambiental en Córdoba con nuevas críticas a Urrá: “Denuncié que trearía hambre”

Mientras la atención pública se concentra en la investigación de contrataciones en la hidroeléctrica y en el reciente cambio de dirección, la disputa por el control político y técnico sigue escalando en el sector energético colombiano

Guardar
Durante el Consejo de Ministros
Durante el Consejo de Ministros en Montería, Petro insistió en la protección de las zonas vulnerables ante futuras inundaciones - crédito Presidencia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, defendió su papel como opositor histórico de la hidroeléctrica de Urrá y rechazó las acusaciones que lo vinculan con una presunta respuesta insuficiente del Gobierno ante la crisis en Córdoba por las recientes inundaciones, así como con las polémicas asociadas a la megaobra hídrica.

El mandatario, a través de mensajes publicados en su cuenta oficial en X, afirmó que años atrás advirtió públicamente sobre los riesgos del proyecto, que apenas iniciaba. Además, responsabilizó de las acusaciones en su contra a grandes propietarios de tierras y a sectores de la prensa, en este caso, citando un artículo de El Colombiano que, para él, lo señalaría de ser responsable en las decisiones administrativas para atender las inundaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fui el que denunció que Urrá traería hambre y era para los terratenientes en Córdoba”, expuso Petro, recordando que cuando era congresista llevó al líder indígena Kimy Pernía Domicó, entre 1999 y el 2001, a presentar su denuncia sobre el impacto de la hidroeléctrica ante la Cámara.

En el mismo espacio, el mandatario criticó al mencionado medio, afirmando: “Ahora me meten en vainas los del Colombiano como siempre, pero siempre son otros, no yo”.

La situación ocurre en medio de una emergencia que habría sido provocada por la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica de Urrá para gestionar los altos niveles del embalse y evitar su desbordamiento ante las lluvias torrenciales en la región por cuenta de un débil fenómeno de La Niña, lo que causó el desbordamiento del río Sinú y agravó las afectaciones en Córdoba.

Las autoridades lanzan indagaciones penales
Las autoridades lanzan indagaciones penales y administrativas tras la renuncia de Juan Acevedo Rocha, en medio de cuestionamientos sobre contratos y confrontaciones por el control directivo de la empresa energética - crédito captura de pantalla / X

Y es que, de acuerdo con el analisis de El Colombiano, el 99% de la propiedad de Urrá corresponde al Gobierno nacional, mientras que autoridades departamentales y la opinión pública han dirigido sus reclamos directamente al Ejecutivo por el manejo de la crisis.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reiteró que la máxima responsabilidad recae en el Gobierno, el cual controla la junta directiva de Urrá a través de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía.

Mientras desde la Presidencia se intenta atribuir autonomía operativa a la administración de la hidroeléctrica, registros oficiales citados por el medio mencionado muestran que todos los gerentes generales y presidentes encargados han sido designados por delegados gubernamentales.

El reciente cambio en la presidencia de la hidroeléctrica Urrá, tras la salida de Juan Acevedo Rocha, intensificó el debate político. Acevedo Rocha, designado en mayo de 2025 por una junta dominada por representantes del Gobierno, presentó su renuncia pocas horas después de que el presidente Petro pidiera una investigación penal sobre el manejo del embalse durante las inundaciones. A esto se le sumó el análisis de expertos sobre el tema.

La dimisión sucedió tras una petición directa del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en un clima de alta tensión institucional. En su carta de despedida, Acevedo señaló que su salida buscaba evitar una confrontación abierta entre la administración y el Ejecutivo, aunque defendió firmemente su gestión.

El manejo de la emergencia
El manejo de la emergencia climática en Córdoba reaviva el debate sobre la influencia gubernamental, la transparencia en las designaciones y la necesidad de respuestas integrales a las demandas de las comunidades afectadas - crédito Cruz Roja Colombiana

Al despedirse, Acevedo Rocha respaldó la operación técnica del embalse con cifras: “Si no existiera el embalse, la catástrofe en Córdoba habría sido incalculable”, declaró.

Detalló que la hidroeléctrica enfrentó 58 horas de lluvias con aportes superiores a 2.200 metros cúbicos por segundo, conteniendo el flujo y evitando daños mayores en el valle del Sinú.

Acevedo Rocha indicó que desde el 2000 han gestionado con éxito 455 de los 473 eventos extremos en la cuenca, es decir, el 97% de las crecientes. También precisó que el embalse estuvo 90 centímetros por debajo de la cota máxima de seguridad al inicio de la emergencia, desmintiendo que se hayan vulnerado los estándares técnicos.

A pesar de la defensa técnica, el presidente Petro calificó las descargas de la hidroeléctrica durante la emergencia como un “crimen ambiental” y ha insistido en que debe haber responsabilidades penales por las decisiones tomadas tanto en la actual administración como en periodos previos.

Documentos oficiales citados por el medio mencionado señalan que el nombramiento de Acevedo fue promovido por una junta dominada por el Gobierno, en un intento por aumentar la influencia de allegados a la coalición nacional y desplazar la intervención política regional.

Tras la salida de Acevedo Rocha, el Ejecutivo nombró al ingeniero civil Enrique Kerguelen como encargado, bajo presión pública para elevar los criterios técnicos y tomar distancia de intereses partidistas.

El manejo de la emergencia
El manejo de la emergencia climática en Córdoba reaviva el debate sobre la influencia gubernamental, la transparencia en las designaciones y la necesidad de respuestas integrales a las demandas de las comunidades afectadas - crédito Anla

De manera paralela a estos cambios administrativos, la Hidroeléctrica Urrá enfrenta investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en contrataciones y licitaciones supuestamente favorables a empresas afines al entorno presidencial.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCórdobaHidroeléctrica UrráMinisterio de HaciendaCrisis ClimáticaSector EnergéticoColombia-Noticias

Más Noticias

Integrantes del ELN hicieron presencia en el caso urbano del Catatumbo, tras hostigamientos

Una serie de combates y la intervención de fuerzas militares mantuvieron a la población bajo alerta, mientras operaciones de patrullaje aéreo buscaban controlar la crisis en el municipio

Integrantes del ELN hicieron presencia

La revaluación del peso pone en jaque 200.000 empleos del sector floricultor, según Anif

Un informe de la entidad advierte que la apreciación de 15,5% del peso frente al dólar en el último año reduce los ingresos en moneda local del sector floricultor

La revaluación del peso pone

Desde la Gobernación de Córdoba dieron orden urgente de evacuar a las poblaciones ribereñas por creciente súbita del río Sinú

El llamado se produce tras semanas de fuertes lluvias que provocaron estragos en la región y mantienen en riesgo a los habitantes asentados en las zonas más vulnerables

Desde la Gobernación de Córdoba

La Dian detectó en El Dorado de Bogotá contrabando de partes para fusil provenientes de Estados Unidos

Las acciones de control permitieron identificar encomiendas y equipaje con piezas ocultas, en el marco de las medidas implementadas por las autoridades para combatir el tráfico ilegal de armamento en los puntos fronterizos del país

La Dian detectó en El

La oración para afrontar momentos de crisis por la falta de dinero y de empleo

Los católicos suelen recurrir a Santa Isabel de Hungría para pedir ayuda en situaciones económicas difíciles. Fue una mujer reconocida por dedicar su vida a los pobres y los enfermos

La oración para afrontar momentos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Shakira confirmó multitudinario espectáculo en

Shakira confirmó multitudinario espectáculo en la playa de Copacabana: será gratuito como el de Madonna y Lady Gaga

Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores una anécdota espiritual luego de realizar el santo rosario

Erick Pabón confesó a Dímelo King que tuvo importante cambio en su vida por amor: “Uno evoluciona”

Lina Tejeiro habló de cómo fue “su primera vez” y mencionó al actor Carlos Torres: “No lo hice por gusto”

Manuela Gómez rompe en llanto durante el “congelado” tras la visita de su hija y una inesperada propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Independiente Santa Fe quiere ‘ir

Independiente Santa Fe quiere ‘ir a la carga’ por fichaje internacional para la Copa Libertadores

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Esto es lo que se necesita para jugar en la selección Colombia, según James Rodríguez: “Por eso he durado tanto”

James Rodríguez habló sobre su futuro en una ciudad más fría que Múnich y arremetió contra los periodistas colombianos: “Yo digo una cosa y publican otra”

Técnico que formó a Jhon Jáder Durán respaldó convocatoria del jugador del Zenit para la selección Colombia: “Es un adelantado”