Ministerio de Salud aclara que decreto sobre aseguramiento no contempla traslados masivos entre EPS

El proyecto busca reorganizar el aseguramiento en salud con enfoque territorial y criterios técnicos, garantizando la continuidad de tratamientos y acceso a la atención, sin imponer cambios automáticos en la afiliación de los usuarios. La iniciativa será sometida a discusión antes de su aprobación final

El Ministerio de Salud aseguró
El Ministerio de Salud aseguró que cualquier reasignación de afiliados será gradual y con reglas claras. - crédito Colprensa/Camila Díaz

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó que el proyecto de decreto sobre mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud no contempla traslados masivos ni automáticos de afiliados entre EPS. La aclaración responde a inquietudes planteadas por organizaciones de usuarios, que advirtieron sobre posibles reubicaciones de personas en el sistema de salud.

La entidad informó que el documento se encuentra en etapa de proyecto normativo y explicó que su propósito principal consiste en ordenar el aseguramiento en salud con un enfoque poblacional y territorial. La iniciativa busca que la continuidad de los tratamientos y la atención médica esté garantizada mediante criterios técnicos y procesos graduales, sin cambios automáticos en la afiliación de los usuarios.

De acuerdo con el Ministerio, el proyecto pretende corregir fallas estructurales del sistema de salud observadas en Colombia, como la fragmentación de afiliados, la baja escala operativa en algunos territorios y las dificultades para garantizar atención integral, especialmente en municipios rurales y zonas dispersas.

Objetivos de la propuesta

La propuesta de decreto apunta a fortalecer la sostenibilidad técnica y financiera del sistema de salud, mejorar la articulación entre aseguradores y redes de prestación de servicios, y facilitar el acceso efectivo a la atención médica en todo el país. El Ministerio subrayó que el modelo proyectado no impondrá restricciones arbitrarias a la libre competencia y operará bajo un esquema de competencia regulada.

La propuesta de decreto busca
La propuesta de decreto busca mejorar la atención médica en zonas rurales y dispersas del país. - crédito VisualesIA

Este enfoque no implica la adopción de criterios fiscales ni administrativos distintos, ni la imposición de restricciones arbitrarias a la libre competencia económica. Por el contrario, se enmarca en un modelo de competencia regulada, orientado a corregir fallas del mercado del aseguramiento”, comunicó la entidad, según Blu Radio.

En municipios rurales, dispersos o de frontera, señaló el Ministerio, varias EPS operan con pocos afiliados, lo que dificulta la gestión del riesgo, eleva los costos y puede poner en peligro la continuidad de la atención.

Respuestas de las asociaciones de usuarios

La aclaración del Ministerio de Salud y Protección Social siguió a la advertencia de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, que emitió una alerta nacional sobre posibles cambios en la organización territorial del aseguramiento. Según los usuarios, la preocupación se centra en la posibilidad de que los traslados de afiliados se realicen sin garantizar plenamente el derecho a la libre elección de EPS.

Organizaciones de usuarios expresaron preocupación
Organizaciones de usuarios expresaron preocupación por la posible afectación de la libre elección de EPS. - crédito Academia Nacional de Medicina de Colombia

En Caracol Radio, el vocero de la organización, Álvaro Molina, expresó que persisten dudas respecto a la eventual movilidad de afiliados. Advirtió que esta situación podría “generar retrasos en la prestación de servicios y poner en riesgo la continuidad de tratamientos”. A pesar de estas inquietudes, Molina indicó que el análisis definitivo se realizará después de conocer el contenido final del proyecto.

Las asociaciones de usuarios también alertaron sobre el hecho de que algunas de las EPS receptoras se encuentran intervenidas o cuentan con limitaciones en su capacidad operativa, lo que podría agravar los problemas en la atención a los usuarios.

Garantías y gradualidad

El Ministerio de Salud y Protección Social reiteró que el decreto aún no está en firme y cualquier proceso de asignación o reasignación de usuarios deberá cumplir salvaguardas para proteger la continuidad del aseguramiento y la atención médica. La entidad aclaró que cualquier reasignación de afiliados obedecerá a procesos graduales, con reglas claras y mecanismos que aseguren la continuidad de los tratamientos, la unidad familiar y el equilibrio financiero del sistema.

El proyecto responde a fallas
El proyecto responde a fallas estructurales como la fragmentación de afiliados y la baja escala operativa en algunos territorios. - crédito Acopel

Evaluación de competencia y sostenibilidad

El Gobierno nacional sostuvo que la propuesta no debilita el sistema de salud, sino que persigue una reorganización más eficiente y sostenible, con el objetivo de garantizar el derecho fundamental a la salud para toda la población. La Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que la iniciativa no restringe indebidamente la competencia, sino que fortalece el modelo de competencia regulada y protege a los usuarios.

El Ministerio remarcó que la reorganización del sistema, especialmente en territorios con escasa cobertura, busca corregir desequilibrios y fortalecer la atención médica, sin afectar la libertad de elección de los usuarios ni la continuidad de los servicios.

