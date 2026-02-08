Colombia

Ya hay reemplazo para Julio Riaño, tras polémica salida de la Embajada ante Turquía: esta es la funcionaria que ocupará su cargo

Luego de 7 años de Julio Riaño en el cargo, en la página de los aspirantes a la Presidencial apareció la hoja de vida de la abogada Yennifer Parra Moscoso

Guardar
La hoja de vida de
La hoja de vida de Yennifer Parra Moscoso está publicada en la página de la Presidencia - crédito casadelegadadelquindío/Instagram y Dapre

La abogada Yenniffer Edilma Parra Moscoso asumirá la representación de Colombia en Turquía, en reemplazo del experimentado Julio Riaño, cuya salida se produjo a tan solo semanas del inicio de las elecciones, en medio de una renovación masiva dentro de la Cancillería.

El nombramiento de Parra Moscoso se confirmó tras la publicación de su hoja de vida en la plataforma de aspirantes de la Presidencia de la República.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio, la medida forma parte de un proceso de aparentes insubsistencias que alcanzó a “menos del 4% de los trabajadores de libre nombramiento y remoción, es decir, cerca de 120 funcionarios”.

Villavicencio explicó a El Tiempo: “Son procesos que vienen de tiempo atrás, no son precisamente de este momento”.

Diversas voces asociadas al servicio exterior, entre ellas la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) y la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), manifestaron su preocupación por el impacto de estas destituciones en el funcionamiento cotidiano de consulados y sedes diplomáticas.

Ambas organizaciones alertaron que la reducción de personal en áreas administrativas podría debilitar la atención a los colombianos en el extranjero, lo que reviste especial gravedad dada la inminencia de las votaciones fuera del territorio nacional, según conoció el medio nacional.

La experiencia de Parra Moscoso

Respecto al perfil de la nueva embajadora, Yennifer Edilma Parra Moscoso es originaria de Ibagué, abogada graduada de la Universidad de Ibagué y especializada en Contratación Estatal.

Antes de su designación, ejerció durante ocho meses la titularidad de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cargo que abandonó a mediados de 2025. Parra Moscoso tiene vínculos cercanos con el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de acuerdo con la información que publicó El Tiempo.

Según la hoja de vida que se publicó en redes sociales, Jennifer Parra Moscoso es abogada egresada de la Universidad de Ibagué.

Esta es la experiencia académica
Esta es la experiencia académica y laboral de Yennifer Parra - crédito Presidencia

Complementó su formación con tres especializaciones: Gestión de Entidades Territoriales en la Universidad Externado de Colombia, Gerencia de Proyectos en la Universidad del Tolima y Contratación Estatal en la Universidad de La Sabana.

Su carrera profesional incluye responsabilidades en distintos niveles del sector público colombiano. Desde julio de 2025 se desempeña como directora nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. En el Fondo Adaptación trabajó como asesora en dos periodos durante 2023 y 2024.

Jennifer Parra Moscoso también ha ejercido como contratista en el Instituto Nacional de Vías en varios periodos entre 2020 y 2022, así como en la Alcaldía de Girardot, la Alcaldía de La Palma, la Alcaldía de Ibagué, la Empresa Social del Estado de La Palma y el Instituto Colombiano Agropecuario. Entre 2016 y 2019 fue secretaria de despacho en la Alcaldía de Ibagué.

Por su parte, el exembajador Riaño finalizó su labor en Turquía tras completar siete años como embajador en ese país, cargo que desempeñó desde 2019.

Cuenta con una fecunda trayectoria en el ámbito diplomático, que incluyó las embajadas de El Salvador entre 2012 y 2018, y de la Santa Sede en 2018 y 2019.

Cabe destacar que Riaño abandonó la carrera diplomática en 2011, aunque posteriormente ocupó varios cargos consulares por designación.

El documento declara insubsistente a
El documento declara insubsistente a Julio Riaño como embajador en Turquia - crédito Dapre

El procedimiento de renovación de funcionarios en la Cancillería coincidió con el inicio de la Ley de Garantías Electorales y con la evaluación, por parte de algunos consulados, de la posibilidad de reducir o suspender funciones ante la salida masiva de empleados, según se informó en la última semana. La medida se formalizó con el Decreto 0050 del 22 de enero de 2026.

“Declarar insubsistente el nombramiento de JULIO ANIBAL RIAÑO VELANDIA (...) Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, reubicado mediante Decreto 1071 del 13 de junio de 2019 en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía”, consta en el documento en el que se informó de la salida del exembajador.

Temas Relacionados

Yennifer Parra MoscosoJulio RiañoEmbajada de Colombia ante TurquíaHoja de VidaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernación del Caquetá en la mira de la Procuraduría por serias irregularidades en millonaria obra vial

El Ministerio Público solicitó información a la Gobernación y a Gesprode sobre la administración y ejecución de los millonarios recursos asignados al proyecto

Gobernación del Caquetá en la

Dos mujeres protagonizaron violenta pelea en vía pública por presunta infidelidad: la ciudadanía intentó separarlas

Al parecer, una mujer descubrió a su pareja con quien sería su amante, mientras hacían un recorrido en bicicleta

Dos mujeres protagonizaron violenta pelea

Identifican a los siete integrantes de una misma familia que murieron sepultados tras deslizamiento en Mallama, Nariño

Un alud de tierra provocado por lluvias intensas en la vereda La Oscurana ocasionó la muerte de siete miembros de un mismo núcleo familiar, cuyos cuerpos fueron recuperados tras un operativo de varias horas de búsqueda

Identifican a los siete integrantes

Esta es la razón por la que La Liendra no donará sus $100 millones a la tragedia de Urabá y Córdoba: “No vibré mucho”

La decisión tomada por el creador de contenido se produce tras solicitudes de miles de seguidores y autoridades para orientar la ayuda a afectados de desastres producidos por intensas lluvias

Esta es la razón por

Adriana Lucía y Martina La Peligrosa se pronunciaron tras inundaciones en Córdoba: “Hoy los necesitamos más que nunca”

Las precipitaciones provocadas por frentes fríos provenientes del hemisferio norte desataron una grave emergencia humanitaria en el Caribe colombiano, con cerca de 50.000 familias afectadas

Adriana Lucía y Martina La
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Adriana Lucía y Martina La

Adriana Lucía y Martina La Peligrosa se pronunciaron tras inundaciones en Córdoba: “Hoy los necesitamos más que nunca”

Sofía Vergara negó noviazgo con Douglas Chabott y anunció que está soltera: “Estoy conociendo muchísima gente”

Experta en comunicación explicó cómo debió disculparse Johanna Fadul por comentario contra Campanita: “Racista de mier…”

Familia de Omar Geles hizo grave denuncia: utilizan la imagen del fallecido artista para cometer estafas en línea

Sofía Vergara estará en el Super Bowl LX: la ‘Toti’ aparecerá en dos publicidades, y se especula con una tercera

Deportes

Jhon Arias recibe emotiva bienvenida

Jhon Arias recibe emotiva bienvenida de Richard Ríos en Palmeiras: “¡Estamos juntos en esto!“

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 21 de la Bundesliga

Dimayor definió los horarios y fechas de la primera jornada de la Liga Femenina BetPlay: hay tres duelos destacados

Así fue el insólito penalti que cometió Yerson Mosquera con el Wolverhampton en la Premier League

Técnico del Deportivo Pasto exigió la salida de periodista en rueda de prensa tras empate ante Bucaramanga: “No podemos trabajar”