Ya hay reemplazo para Julio Riaño, tras polémica salida de la Embajada ante Turquía: esta es la funcionaria que ocupará su cargo

La abogada Yenniffer Edilma Parra Moscoso asumirá la representación de Colombia en Turquía, en reemplazo del experimentado Julio Riaño, cuya salida se produjo a tan solo semanas del inicio de las elecciones, en medio de una renovación masiva dentro de la Cancillería.

El nombramiento de Parra Moscoso se confirmó tras la publicación de su hoja de vida en la plataforma de aspirantes de la Presidencia de la República.

Según declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio, la medida forma parte de un proceso de aparentes insubsistencias que alcanzó a “menos del 4% de los trabajadores de libre nombramiento y remoción, es decir, cerca de 120 funcionarios”.

Villavicencio explicó a El Tiempo: “Son procesos que vienen de tiempo atrás, no son precisamente de este momento”.

Diversas voces asociadas al servicio exterior, entre ellas la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) y la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), manifestaron su preocupación por el impacto de estas destituciones en el funcionamiento cotidiano de consulados y sedes diplomáticas.

Ambas organizaciones alertaron que la reducción de personal en áreas administrativas podría debilitar la atención a los colombianos en el extranjero, lo que reviste especial gravedad dada la inminencia de las votaciones fuera del territorio nacional, según conoció el medio nacional.

La experiencia de Parra Moscoso

Respecto al perfil de la nueva embajadora, Yennifer Edilma Parra Moscoso es originaria de Ibagué, abogada graduada de la Universidad de Ibagué y especializada en Contratación Estatal.

Antes de su designación, ejerció durante ocho meses la titularidad de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cargo que abandonó a mediados de 2025. Parra Moscoso tiene vínculos cercanos con el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de acuerdo con la información que publicó El Tiempo.

Según la hoja de vida que se publicó en redes sociales, Jennifer Parra Moscoso es abogada egresada de la Universidad de Ibagué.

Complementó su formación con tres especializaciones: Gestión de Entidades Territoriales en la Universidad Externado de Colombia, Gerencia de Proyectos en la Universidad del Tolima y Contratación Estatal en la Universidad de La Sabana.

Su carrera profesional incluye responsabilidades en distintos niveles del sector público colombiano. Desde julio de 2025 se desempeña como directora nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. En el Fondo Adaptación trabajó como asesora en dos periodos durante 2023 y 2024.

Jennifer Parra Moscoso también ha ejercido como contratista en el Instituto Nacional de Vías en varios periodos entre 2020 y 2022, así como en la Alcaldía de Girardot, la Alcaldía de La Palma, la Alcaldía de Ibagué, la Empresa Social del Estado de La Palma y el Instituto Colombiano Agropecuario. Entre 2016 y 2019 fue secretaria de despacho en la Alcaldía de Ibagué.

Por su parte, el exembajador Riaño finalizó su labor en Turquía tras completar siete años como embajador en ese país, cargo que desempeñó desde 2019.

Cuenta con una fecunda trayectoria en el ámbito diplomático, que incluyó las embajadas de El Salvador entre 2012 y 2018, y de la Santa Sede en 2018 y 2019.

Cabe destacar que Riaño abandonó la carrera diplomática en 2011, aunque posteriormente ocupó varios cargos consulares por designación.

El documento declara insubsistente a Julio Riaño como embajador en Turquia - crédito Dapre

El procedimiento de renovación de funcionarios en la Cancillería coincidió con el inicio de la Ley de Garantías Electorales y con la evaluación, por parte de algunos consulados, de la posibilidad de reducir o suspender funciones ante la salida masiva de empleados, según se informó en la última semana. La medida se formalizó con el Decreto 0050 del 22 de enero de 2026.

“Declarar insubsistente el nombramiento de JULIO ANIBAL RIAÑO VELANDIA (...) Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, reubicado mediante Decreto 1071 del 13 de junio de 2019 en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía”, consta en el documento en el que se informó de la salida del exembajador.