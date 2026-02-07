Trabajadores de la Electrificadora de Santander anunciaron huelga que afectaría más de 6.000 usuarios: estas son sus peticiones

La huelga en ESSA fue aprobada por 556 trabajadores afiliados a Sintraelecol, quienes manifestaron inconformidad por las condiciones laborales en Santander - crédito Pexels

El conflicto laboral en la Electrificadora de Santander (ESSA) alcanzó un nuevo punto luego de que el sábado 7 de febrero de 2026, los empleados afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Energía Eléctrica de Colombia (Sintraelecol) decidieran, mediante votación, iniciar una huelga.

La asamblea general, que contó con la presencia de delegados del Ministerio del Trabajo, reflejó un apoyo mayoritario: 556 de 681 trabajadores votaron a favor de la paralización, mientras que una minoría se inclinó por la vía del tribunal de arbitramento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión fue adoptada por las cinco subdirectivas sindicales con presencia en Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa, lo que evidenció un respaldo mayoritario a la protesta laboral.

La tensión laboral en el sector energético de Santander aumentó tras el fracaso en las negociaciones entre ESSA y el sindicato Sintraelecol - crédito Graciela López Herrera/ Cuartoscuro

Según la normativa vigente, los trabajadores disponen ahora de un plazo máximo de 10 días para notificar formalmente a la empresa y al Ministerio del Trabajo la llamada “hora cero”, a partir de la cual podría iniciarse la huelga.

Las razones del inicio de la huelga y cese de operaciones

Desde Sintraelecol, los trabajadores expresaron que sus exigencias están relacionadas con derechos laborales fundamentales, como ajustes salariales conforme a los incrementos legales del salario mínimo, respeto al principio de progresividad laboral y cumplimiento de los acuerdos colectivos suscritos en 2023.

También solicitan mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente para el personal que realiza labores de alto riesgo en plantas, redes eléctricas y transformadores.

El sindicato insistió que la huelga no constituye el objetivo principal, sino una medida extrema ante lo que consideran reiterados incumplimientos y falta de garantías laborales. El caso permanece ahora en el centro de la atención del Gobierno Nacional y de los organismos de control, en un momento crítico para el debate sobre derechos laborales, diálogo social y la prestación de servicios públicos esenciales.

Más de 6.000 usuarios de energía eléctrica en Santander podrían verse afectados por el posible cese de actividades en Essa - crédito LineVision

El posible cese de actividades genera preocupación regional, ya que más de 6.000 usuarios de energía eléctrica en Santander podrían verse afectados. Esta situación se presenta luego del fracaso de la etapa de negociación directa entre la empresa y el sindicato.

El conflicto laboral se intensificó pocos días después de que, el martes 3 de febrero, el Ministerio del Trabajo decretara medidas preventivas y cautelares contra la Essa, tras no lograrse acuerdos y ante denuncias de presuntas presiones para impedir el ejercicio del derecho constitucional a la huelga.

Avianca advirtió posibles afectaciones por huelga en Migración Colombia y pidió soluciones inmediatas

El 2 de febrero de 2026, la aerolínea Avianca expresó su inquietud ante la eventual huelga anunciada por la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco), que reclama el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional durante 2024.

El sindicato argumentó que, para finales de 2026, el Ejecutivo se comprometió a contratar un estudio para el rediseño institucional, implementar una reingeniería organizacional y realizar una nivelación salarial para los trabajadores de Migración Colombia, compromisos que, según denuncian, no han avanzado.

Desde la perspectiva de Avianca, cualquier acción de protesta por parte de Osemco podría afectar gravemente la operación en El Dorado y otros aeropuertos internacionales del país. Mediante un comunicado, la empresa enfatizó su profunda preocupación por el impacto que la situación podría tener sobre miles de viajeros, el turismo y la competitividad nacional.

Avianca se refirió a la posibilidad de huelga por sindicato de Migración Colombia - crédito Europa Press

La compañía recordó que, durante la protesta de diciembre de 2024, se registraron más de 65 retrasos y cancelaciones de vuelos y más de 2.239 pasajeros resultaron afectados, principalmente en El Dorado, lo que desencadenó el inicio de negociaciones entre Migración Colombia y el Gobierno.

Avianca enfatizó que el servicio prestado por migración representa un eslabón esencial en la cadena de valor del sector aeronáutico, constituyendo un pilar para la experiencia de los colombianos y turistas.

Para la aerolínea, existen tres ejes estratégicos afectados por la coyuntura: primero, el funcionamiento del sector aéreo, ya que la eficiencia en los procesos migratorios resulta indispensable para mantener la operatividad de los centros de conexión y la puntualidad de los vuelos.

Segundo, el servicio al pasajero, ya que el control ágil garantiza el primer y último contacto del viajero con Colombia, representando la promesa de valor de la industria aérea a millones de usuarios. Por último, la competitividad se ve comprometida, pues la fluidez en los aeropuertos internacionales es una carta de presentación ante el mundo que favorece la inversión extranjera y mejora la imagen del país.

En este contexto, Avianca hizo un llamado urgente para que las partes involucradas alcancen soluciones que aseguren la continuidad del servicio migratorio. La empresa afirmó que continúa monitoreando la situación y coordinando acciones con el sector para minimizar el impacto en la movilidad aérea.