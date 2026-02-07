Colombia

Bogotá abre 8.000 cupos para jóvenes que quieran estudiar o mejorar su perfil laboral en 2026

La Alcaldía de Bogotá lanzó una nueva convocatoria del programa Jóvenes con Oportunidades, una estrategia que combina formación, acompañamiento y apoyos económicos para jóvenes entre los 14 y 28 años

óvenes entre 14 y 28
Jóvenes entre 14 y 28 años residentes en Bogotá podrán postularse a la convocatoria 2026 del programa Jóvenes con Oportunidades, que abrió más de 8.000 cupos en su primera fase

En Bogotá, miles de jóvenes abandonan o interrumpen sus estudios cada año por razones económicas, familiares o por la necesidad de trabajar.

Con ese panorama de fondo, la Alcaldía Mayor anunció la apertura de la convocatoria 2026 del programa Jóvenes con Oportunidades, una estrategia distrital que busca cerrar esas brechas y ofrecer rutas reales de formación e inclusión productiva.

El programa tendrá 12.000 cupos en total, y más de 8.000 estarán disponibles desde esta primera etapa, lo que convierte a esta convocatoria en una de las más amplias dirigidas a juventudes en la ciudad. La iniciativa está dirigida a jóvenes entre los 14 y 28 años que vivan en Bogotá, con especial énfasis en quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social o educativa.

Formación flexible y rutas pensadas para distintas realidades

La estrategia distrital articula formación
La estrategia distrital articula formación educativa, cursos de habilidades laborales y acompañamiento psicosocial para reducir la deserción y mejorar la empleabilidad juvenil

Uno de los principales diferenciales del programa es la flexibilidad de su oferta educativa. Para la convocatoria 2026, los jóvenes podrán acceder a cursos cortos orientados al desarrollo de habilidades laborales, enfocados en competencias que mejoran la empleabilidad y responden a las demandas actuales del mercado.

Además, el programa permite retomar o culminar el bachillerato en instituciones educativas que ofrecen horarios adaptados, una alternativa pensada para quienes trabajan, cuidan a familiares o no pueden asistir a jornadas tradicionales.

Actualmente, la oferta se distribuye en 64 instituciones educativas de la ciudad, lo que amplía las posibilidades de acceso según la localidad y reduce barreras de desplazamiento. Desde el Distrito señalan que esta diversidad de opciones es clave para que los jóvenes encuentren una ruta acorde con su situación personal y sus metas a mediano plazo.

Una respuesta a la exclusión que viven miles de jóvenes en la ciudad

Las preinscripciones al programa estarán
Las preinscripciones al programa estarán habilitadas del 6 al 27 de febrero de 2026 y se realizarán de manera virtual a través de los canales oficiales del Distrito

Las cifras muestran por qué este tipo de programas resulta clave. De acuerdo con mediciones recientes basadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, cerca de tres de cada diez jóvenes en Bogotá enfrentan condiciones de exclusión productiva, lo que significa que tienen serias dificultades para acceder a empleo, educación o ingresos estables.

El programa articula a varias entidades del Distrito, entre ellas Integración Social, Educación, Desarrollo Económico y la Agencia Atenea, con el objetivo de que la oferta no esté fragmentada y que los jóvenes encuentren un acompañamiento continuo, desde la formación hasta la proyección laboral.

A esto se suman las transferencias monetarias condicionadas, un apoyo económico que busca aliviar gastos asociados a la educación, como transporte, alimentación o conectividad. Estos incentivos están vinculados al cumplimiento de los compromisos formativos y son uno de los elementos que más contribuyen a reducir la deserción.

Según cifras oficiales, más de 18.000 jóvenes ya han sido atendidos por el programa, lo que lo posiciona como uno de los modelos de atención intersectorial más consolidados en la ciudad en materia de juventudes.

Fechas, requisitos y cómo postularse

Según cifras oficiales, más de
Según cifras oficiales, más de 18.000 jóvenes han sido atendidos por Jóvenes con Oportunidades, una de las principales apuestas de Bogotá en inclusión social y productiva

Las preinscripciones para la convocatoria 2026 estarán abiertas entre el 6 y el 27 de febrero y se realizarán de manera virtual. Los interesados deberán ingresar al formulario habilitado por el Distrito y completar la información solicitada para iniciar el proceso de selección.

Adicionalmente, la Alcaldía anunció que se desplegarán jornadas informativas en las localidades, así como campañas digitales, para orientar a los jóvenes sobre los requisitos, los tipos de formación disponibles y los beneficios del programa.

Desde el Distrito recomiendan a los jóvenes y a sus familias estar atentos a los canales oficiales y realizar el proceso dentro de las fechas establecidas, ya que el número de cupos es limitado y la asignación se hará con base en criterios de priorización social.

La Administración Distrital reiteró que el proceso de preinscripción es gratuito, se realiza únicamente por canales oficiales y no requiere intermediarios. Los jóvenes interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos y estar atentos a las fechas y comunicaciones posteriores al registro, en las que se definirá la asignación de cupos y el inicio de las rutas de formación.

