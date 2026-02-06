Estos son los cortes de la luz del 6 de febrero en Santander

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) compartió la lista de cortes de luz que llevará a cabo este viernes 6 de febrero a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrios Acacias, La Gruta, Almendros I, Almendros II, San Juan de Dios, San Carlos, algunos sectores de Pablo VI y el Centro sobre las carreras 7 y 8 con calle 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Alto Semisa, así como sectores de Bajo Semisa, Iroba y Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Vereda Pena Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Brisas del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Urgua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 10:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Pradera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 10:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Brisas del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Asentamiento Libertadores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Hatos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Volador.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Urgua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Altos de Limoncito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caballito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Hatos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Brisas del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización El Castillo sectores de las carreras 41 y 42 con calles 29 y 30.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas Centenario, Chinigua y algunos sectores de Montevideo y La Cutiga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cantalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Tempestuosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:10

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Peroles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:10

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cedro y Motoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Piedras Negras y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Pradera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Las Torres sectores de las calles 47,48,49,50 y 51 con carreras 41 y 42.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Arrayana y Anacal Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Brisas del Manantial.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Santana y algunos sectores de Campo Alegre sobre las calles 50, 50ª, 52ª, 52B y carreras 34C, 34K,34L y 34M.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Dorada, Plan de Armas, Popayan y algunos sectores de Buenos Aires, Miralindo y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Salitre Seco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Macaregua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Morro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Lagos del Cacique sectores de las calles 72 y 73 con carreras 53 y 54.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Mina y Jabonero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carabali.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Miguel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Venado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Mirador de la Sierra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Conjunto Residencial Calleja Real.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Naranjal, Anacal Alto y La Hoya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palchal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Gad Manases.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Javier y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Cauchos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Barrios Pailitas, Naranjitos, Paraíso, La Salle, La Esperanza, El Mirador, Sagrado Corazón y algunos sectores de las veredas Barzal y Calichal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Alto Semisa, así como sectores de Bajo Semisa, Iroba y Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pantanos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Vereda Semisa sectores de las Fincas Parador, Las Flores, El Limonal, La Cumbre y Buenos Días.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Brisas del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Galán.

Sector(es): Vereda Pena Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pena Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Urbanizaciones Bolivar y Guaduales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrios San Antonio, Carlos Martinez, algunos sectores de San Carlos, San Juan de Dios sectores de las calles 11,12 con carreras 5, 6 y el Centro en las calles 13,14 y 15 con carreras 7,8,9 y 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrios Acacias, La Gruta, Almendros I, Almendros II, San Juan de Dios, San Carlos, algunos sectores de Pablo VI y el Centro sobre las carreras 7 y 8 con calle 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Palmar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Oroco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.