El CNE avaló recomposición en lista del partido Alianza Verde para la Cámara de Representantes en Cundinamarca

La decisión adoptada por la autoridad electoral permite que la organización política ajuste su nómina tras la salida de una candidata, cumpliendo con los parámetros legales requeridos en el proceso legislativo del departamento

El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó la recomposición de la lista del partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes, tras la renuncia de una de sus candidatas en el desarrollo del proceso electoral en Cundinamarca.

De acuerdo con la información conocida, la decisión del CNE permite que el partido mantenga su participación activa en la contienda, ajustando su nómina conforme a los procedimientos legales establecidos.

La colectividad confirmó que la lista se mantiene vigente y cumple plenamente con los requisitos normativos exigidos para este tipo de procesos. Voceros del Partido Alianza Verde señalaron que la determinación del ente electoral otorga seguridad jurídica a la campaña, al despejar cualquier incertidumbre sobre la validez de su inscripción.

Angélica Gómez, diputada y vocera departamental de la organización política, resaltó que la resolución del CNE representa una garantía institucional para los ciudadanos y los aspirantes. “Seguimos firmes, cumpliendo la ley y caminando con la gente por Cundinamarca”, afirmó la dirigente. Gómez reiteró que el partido persistirá en su recorrido por los municipios del departamento, con un enfoque orientado a la cercanía y el diálogo directo con las comunidades.

Según detalló la vocera, la campaña del Partido Alianza Verde prioriza la construcción de propuestas desde el territorio, escuchando a los habitantes y promoviendo soluciones surgidas de la participación ciudadana. La colectividad argumenta que esta metodología fortalece el vínculo entre sus candidatos y la población, consolidando una alternativa política sobre la base de la legalidad y la transparencia.

La habilitación concedida por el Consejo Nacional Electoral consolida la presencia del partido en el panorama electoral departamental. Organismos independientes, por su parte, consideran que la decisión sienta precedente sobre la aplicación de los reglamentos en procesos de sustitución de candidatos, especialmente en escenarios de alta competencia.

En el comunicado divulgado por la colectividad, el Partido Alianza Verde reafirmó su disposición para competir en igualdad de condiciones y subrayó su compromiso con un ejercicio político transparente, apegado a las normativas vigentes y centrado en el bienestar de los ciudadanos de Cundinamarca.

CNE autorizó al Pacto Histórico y Colombia Humana a reordenar sus listas tras la revocatoria

Siguiendo esta línea, el CNE ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil aceptar la inscripción individual de las listas de Pacto Histórico y Colombia Humana en las circunscripciones de Bogotá y Valle del Cauca, después de que fueran revocadas por haber superado el umbral legal para coaliciones.

La decisión, adoptada por mayoría en el tribunal electoral, afecta directamente la participación de los partidos en la elección de la Cámara de Representantes y responde a una interpretación del artículo 262 de la Constitución.

El CNE revocó las listas conjuntas al determinar que la coalición superó el 15% de los votos en las elecciones legislativas de 2022, umbral que impide la presentación conjunta de listas en el siguiente proceso electoral.

El Consejo Nacional Electoral permitirá inscribir listas individuales luego de revocar las candidaturas conjuntas en Bogotá y Valle del Cauca - crédito X

De acuerdo con los datos presentados por el tribunal, el Pacto Histórico obtuvo en 2022 más de 816.000 votos en Bogotá, lo que corresponde al 31% de la votación en la ciudad, mientras que en Valle del Cauca la lista sumó más de 371.000 votos y cinco curules, equivalente al 26% de los sufragios en ese departamento.

De acuerdo con las instrucciones del magistrado Benjamín Ortiz, la Registraduría debe garantizar el derecho a la participación tanto de los candidatos inscritos como de los partidos que conformaban la coalición.

“Advertir a la Registraduría Nacional del Estado Civil que la modificación de inscripciones, producto de la presente decisión, deberá garantizar el derecho a la participación de los candidatos inscritos y de las colectividades políticas que integraban la coalición. De manera que, como consecuencia de la revocatoria de las listas inscritas en dicha modalidad, estas pueden proceder a la inscripción individual de sus listas en los términos y dentro del plazo previsto para la modificación de inscripciones por revocatoria consagrado en el artículo 31 de la Ley 1475”, expresó Ortiz.

