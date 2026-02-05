Polo Polo aseguró que el CNE ratificó su candidatura a la Cámara de Representantes: “Vamos por las dos curules afro”

Consejo Nacional Electoral avala a Polo Polo y tumba lista del Pacto Histórico en el Valle del Cauca - crédito agenciapi.co

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó una serie de decisiones relevantes para el panorama político de cara a la consulta del 8 de marzo.

El organismo electoral comunicó oficialmente que Miguel Abraham Polo Polo mantiene su candidatura por la Cámara de Representantes en la circunscripción especial afrodescendiente, tras negar las solicitudes de revocatoria de doble militancia a su inscripción.

En un video publicado en la red social X, Polo Polo reaccionó a la resolución del CNE con una declaración directa.

“Qué mal día para ser petrista”, expresó el aspirante, subrayando que la autoridad electoral también negó la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida y anuló la lista del Pacto Histórico en el Valle del Cauca.

Consejo Nacional Electoral avala a Polo Polo y tumba lista del Pacto Histórico en el Valle del Cauca - crédito @MiguelPoloP

Por otro lado, en ese mismo video Polo Polo citó la declaración del CNE sobre su caso: “Resuelve: artículo primero. Negar las solicitudes de revocatoria e inscripción del ciudadano Miguel Abraham Polo Polo, candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial afrodescendiente”.

Con este fallo, el organismo electoral ratificó la postulación del aspirante para la consulta que se llevará a cabo el 8 de marzo.

En otro pronunciamiento en X, Polo Polo incluyó un mensaje dirigido a sus críticos. “¿En dónde están los petristas y afro-izquierdos que juraban que me tumbarían la inscripción?”, publicó, haciendo referencia a la confianza de sus adversarios en que el CNE lo dejaría fuera de la contienda.

“Estaban haciendo fiesta creyendo que el CNE me inhabilitaría y así quedarían con el camino libre, se quedaron con las ganas”, afirmó el candidato, quien aseguró: “Polo Polo sigue firme, recargado y, con el favor de DIOS, vamos por las dos curules afro”.

Con lo anterior, el CNE concluyó su pronunciamiento reiterando la validez de la candidatura de Polo Polo, consolidando la participación del aspirante afrodescendiente en la consulta del próximo 8 de marzo.

Polo Polo mantiene su postulación para la consulta del 8 de marzo - crédito @MiguelPoloP

Decisión del CNE deja sin representación al Pacto Histórico en Bogotá

El Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la inscripción de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá la tarde del miércoles 4 de febrero de 2026, replicando la medida adoptada días antes en el Valle del Cauca.

La decisión representa un nuevo golpe para el partido de gobierno, que también quedó fuera de la consulta del Frente por la Vida, donde el senador Iván Cepeda Castro fue excluido de la contienda prevista para el 8 de marzo.

El CNE argumentó que la alianza entre el Pacto Histórico y Colombia Humana rebasó el 15% de los votos válidos en las elecciones legislativas de 2022.

Según la interpretación constitucional en vigor, ese umbral prohíbe que partidos o movimientos que lo superen puedan conformar coaliciones para inscribir listas conjuntas en la siguiente cita electoral, correspondiente a 2026.

De esta manera, la coalición incumple los requisitos legales exigidos para participar en varias circunscripciones, incluida Bogotá. El mismo razonamiento sustentó la revocatoria en el Valle del Cauca, donde el Pacto Histórico alcanzó cerca del 26% de los sufragios válidos en la última elección legislativa.

Alianza Pacto Histórico–Colombia Humana queda fuera de la Cámara por superar umbral electoral - crédito Colprensa

Antes de la inhabilitación, la lista para la capital había sido definida principalmente en una consulta celebrada el 26 de octubre de 2025 y estaba encabezada por la representante María Fernanda Carrascal.

La acompañaban Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, además de los congresistas María del Mar Pizarro y Gabriel Becerra. El grupo aspiraba a consolidar su representación en la Cámara para el periodo 2026-2030.

El congresista David Racero denunció la decisión y la calificó como una acción “antidemocrática” que, según sus palabras, “viola todo derecho político de quienes somos candidatos y de la población que votó por nosotros”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda anticipó el sentido de la resolución en un acto ante simpatizantes en Chapinero, Bogotá, donde expresó: “No van a atropellar al Pacto Histórico”.

Cepeda advirtió que el CNE evalúa extender sanciones a otras 13 candidaturas en regiones estratégicas, lo que podría afectar hasta 15 listas del movimiento. Afirmó que estas medidas constituyen una ofensiva contra la representación política de sectores alternativos.