Maria Fernanda Cabal pulló al Gobierno Petro tras afectaciones por el clima en el Caribe: “Burocracia y contratos innecesarios”

La senadora y opositora del gobierno Petro se despachó contra el Ejecutivo por su respuesta ante la crisis por lluvias en el norte de Colombia

La senadora María Fernanda Cabal criticó al Gobierno de Gustavo Petro a raíz del manejo de las consecuencias que ha dejado el paso del frente frío y sus intensas lluvias en el Caribe colombiano.

Cabal se enfocó específicamente en el departamento de Córdoba, que es uno de los más golpeados por los desbordamientos de cuerpos hídricos y las inundaciones casi generalizadas que han dejado sin vivienda a miles de cordobeses.

A través de sus redes sociales, la servidora legislativa publicó un video que muestra la tragedia climática, no sin lanzar una pulla al Gobierno nacional ante una aparente falta de gestión inmediata.

María Fernanda Cabal criticó al Gobierno Petro por crisis humanitaria y climática en el Caribe

“Duele ver esta tragedia que está afectando a Córdoba. Todos debemos solidarizarnos con los habitantes de ese bellísimo departamento hoy bajo las aguas. Lo que vemos es que sus calles son ríos, sus hogares están sumergidos, y sus vidas han sido alteradas por una emergencia que merece toda la atención del país”, escribió Cabal.

Agregó que “es inaceptable que mientras miles de colombianos lo han perdido todo, el Gobierno Petro continúe dilapidando billones de pesos en burocracia, contratos innecesarios y estructuras políticas que no generan bienestar”.

La senadora opositora hizo un llamado “urgente” al Gobierno actual para que “canalice los recursos del Estado hacia donde verdaderamente se necesitan”.

Incluso, comentó, en referencia al uso que el presidente le da a la palabra “justicia”, que de eso se trata el término, de brindar atención a quienes lo necesitan, a juzgar por su palabras.

Esta fue la crítica que le hizo María Fernanda Cabal a Gustavo Petro ante inundaciones en el departamento de Córdoba

Le pidió al presidente Gustavo Petro que no ofreciera “más discursos vacíos ni promesas incumplidas”, sino que enfocara su labor administrativa en “atender al colombiano que sufre, al campesino que quedó sin casa, al niño que no tiene comida ni escuela, a la mujer que espera auxilio y solo encuentra abandono”, concluyó Cabal.

Así están las afectaciones en el departamento de Córdoba por ola invernal

La emergencia invernal en Córdoba ha dejado a cientos de familias del Alto y Bajo San Jorge enfrentando la destrucción de sus viviendas y la pérdida total de sus cultivos, en medio del desbordamiento del río San Jorge y el Canaletes.

Más de ocho kilómetros de zona rural permanecen bajo el agua, mientras la incertidumbre y la ausencia de respuestas estatales aumentan la angustia en las comunidades ribereñas.

El senador Antonio Correa reclamó una reacción inmediata de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Un colegio ubicado en Puerto Libertadorm en el departamento de Córdoba, sufrió la destrucción total de sus instalaciones, lo que impidió la continuidad de las actividades escolares y provocó la suspensión del programa de alimentación para estudiantes

“El director de la Ungrd expresó su compromiso de hacer presencia en el territorio de manera inmediata, con el fin de evaluar directamente la magnitud de la emergencia y coordinar las acciones necesarias para mitigar los impactos”, comentó Correa en un comunicado publicado por el Senado.

El congresista insistió en que la situación exige soluciones urgentes, y dijo: “Recibimos una pronta respuesta del director y el compromiso de acompañar a las comunidades afectadas, garantizando que las ayudas lleguen de manera oportuna”.

A su vez, el senador liberal de Córdoba, Fabio Amín, expresó su apoyo a las familias damnificadas y pidió a las autoridades de todos los niveles que “activen rutas de atención del riesgo y acompañen a las comunidades en este difícil momento”.

En el mismo departamento se vio a una vaca cargando mascotas, durante las inundaciones en el departamento

Mientras tanto, el desbordamiento del río Canaletes ha dejado bajo el agua a los habitantes de la ribera en el municipio de Canaletes, y se agravó el balance de daños. Senadores de la región advirtieron sobre el riesgo de una “catástrofe humanitaria de mayores proporciones” si la respuesta estatal sigue siendo insuficiente.

La magnitud del desastre, calificada por los legisladores como sin precedentes en los últimos años, mantiene en máxima alerta a las poblaciones del Alto y Bajo San Jorge.

La expectativa ahora recae en la capacidad de las autoridades para cumplir con el envío y la coordinación de ayudas prometidas por la Ungrd, mientras las comunidades esperan soluciones urgentes que les permitan recuperar su vida, pese a la emergencia.