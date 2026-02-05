Gobierno asegura que no se está cumpliendo con la reducción en el precio de la gasolina: SIC y Ministerio de Minas y Energia anunciaron inspecciones en todo el país

Villavicencio es la ciudad colombiana que registra el mayor precio del galón de gasolina: $16.091 - crédito Ministerio de Minas y Energía

Un reciente ajuste en el precio de la gasolina, según el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, busca aliviar el bolsillo de los colombianos, sin embargo, a pesar de que tenia que empezar a regir el 1 de febrero de 2026, la orden aún no ha sido acatada en varias regiones del país, por lo que las entidades correspondientes deciiditeron tomar medidas al respecto.

En un comunicado de la Supeintendencia de Industria y Comercio (SIC) que fue emitidio en horas de la mañana del 5 de febrero de 2026, el ministro Edwin Palma resumió la estrategia oficial en un encuentro interinstitucional:

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estamos aquí con la Superintendente de Industria y Comercio para reforzar las acciones articuladas que garanticen el cumplimiento de la medida adoptada por el Gobierno nacional de reducir el ingreso al productor de la gasolina corriente, una decisión política del presidente Gustavo Petro, adoptada dentro del marco legal vigente y cuyo propósito es proteger el bolsillo de los colombianos”.

SIC sobre incumplimineto a la reducción del precio de la gasolina en Colombia - crédito @sicsuper/X

El despliegue de inspección pretende atender las diferencias observadas tras el anuncio, ya que—como sostuvo la superintendente Cielo Rusinque—“luego de una revisión inicial y transcurridos cuatro días, hemos constatado que no todos los agentes del mercado la han aplicado. Por ello, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, adelantaremos acciones de verificación en el territorio nacional para verificar que la reducción se refleje efectivamente en el precio final de la gasolina corriente”.

El informe oficial con corte al 4 de febrero indica que, en promedio, cerca de 25 ciudades principales muestran una reducción aproximada de $300 por galón, frente a los $500 por galón dispuestos por el Gobierno Nacional desde el 1 de febrero de 2026. Mientras tanto, en los cerca de 1.100 municipios restantes del país, no se han hallado condiciones económicas que justifiquen un retraso en la implementación de la medida y se enfatiza que este ajuste debe verse reflejado de forma inmediata en el monto pagado por los consumidores.

El llamado oficial se amplía a quienes puedan detectar anomalías: el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio piden a la ciudadanía continuar reportando cualquier irregularidad para garantizar “la efectividad de esta medida para que tenga la repercusión positiva buscada por el Gobierno en los bolsillos de los consumidores colombianos”, según ambas entidades.