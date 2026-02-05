Colombia

CNE autorizó al Pacto Histórico y Colombia Humana a reordenar sus listas tras la revocatoria

La decisión adoptada por mayoría en el tribunal electoral permite a los dos partidos inscribir candidatos de manera separada tras el concepto en contras de sus listas conjuntas en Bogotá y Valle del Cauca

El Consejo Nacional Electoral permitirá inscribir listas individuales luego de revocar las candidaturas conjuntas en Bogotá y Valle del Cauca - crédito X

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil aceptar la inscripción individual de las listas de Pacto Histórico y Colombia Humana en las circunscripciones de Bogotá y Valle del Cauca, después de que fueran revocadas por haber superado el umbral legal para coaliciones.

La decisión, adoptada por mayoría en el tribunal electoral, afecta directamente la participación de los partidos en la elección de la Cámara de Representantes y responde a una interpretación del artículo 262 de la Constitución.

El CNE revocó las listas conjuntas al determinar que la coalición superó el 15% de los votos en las elecciones legislativas de 2022, umbral que impide la presentación conjunta de listas en el siguiente proceso electoral.

De acuerdo con los datos presentados por el tribunal, el Pacto Histórico obtuvo en 2022 más de 816.000 votos en Bogotá, lo que corresponde al 31% de la votación en la ciudad, mientras que en Valle del Cauca la lista sumó más de 371.000 votos y cinco curules, equivalente al 26% de los sufragios en ese departamento.

El Consejo Nacional Electoral ordena
El Consejo Nacional Electoral ordena a la Registraduría aceptar la inscripción individual de Pacto Histórico y Colombia Humana en Bogotá y Valle del Cauca - crédito composición fotográfica Colprensa, X

Decisión del CNE y garantías de participación política

En la sesión que definió la revocatoria, seis magistrados votaron a favor, entre ellos Alfonso Campo (Partido Conservador), Maritza Martínez (Partido de la U), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Cristian Quiroz (Alianza Verde) y Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico).

Velásquez dejó constancia sobre la posibilidad de reorganizar las listas, mientras que Fabiola Márquez (Pacto Histórico) y Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres) se opusieron a la revocatoria.

De acuerdo con las instrucciones del magistrado Benjamín Ortiz, la Registraduría debe garantizar el derecho a la participación tanto de los candidatos inscritos como de los partidos que conformaban la coalición.

La decisión del CNE revoca
La decisión del CNE revoca las listas conjuntas de Pacto Histórico y Colombia Humana por superar el umbral electoral permitido para coaliciones - crédito Colprensa

“Advertir a la Registraduría Nacional del Estado Civil que la modificación de inscripciones, producto de la presente decisión, deberá garantizar el derecho a la participación de los candidatos inscritos y de las colectividades políticas que integraban la coalición. De manera que, como consecuencia de la revocatoria de las listas inscritas en dicha modalidad, estas pueden proceder a la inscripción individual de sus listas en los términos y dentro del plazo previsto para la modificación de inscripciones por revocatoria consagrado en el artículo 31 de la Ley 1475”, expresó Ortiz.

La decisión también aclara que los candidatos excluidos en la lista conjunta podrán ser inscritos de forma individual, incluso si pertenecen a otras colectividades diferentes a Pacto Histórico o Colombia Humana.

Plazos y reacciones ante la medida

Los partidos tendrán plazo hasta el 8 de febrero para reorganizar e inscribir sus listas de manera individual, fecha límite establecida por el CNE para la modificación de candidaturas revocadas. Además, el 6 de febrero vence el término para que los aspirantes se postulen a consultas interpartidistas, eventos que marcan el calendario electoral del mes.

La Registraduría Nacional debe garantizar
La Registraduría Nacional debe garantizar el derecho a la participación política de candidatos y partidos afectados por la revocatoria - crédito Registraduría Nacional

La revocatoria de las listas generó reacciones inmediatas en el ámbito político. El presidente Gustavo Petro calificó la decisión como un “golpe a profundidad contra la constitución y la democracia” a través de sus redes sociales.

La medida implica que figuras reconocidas, como María Fernanda Carrascal, Laura Camila Beltrán y María del Mar Pizarro, deberán presentarse en listas independientes bajo el paraguas de Colombia Humana si desean continuar en carrera.

Con la directriz del CNE, Pacto Histórico y Colombia Humana cuentan con una ventana legal para reorganizar sus candidaturas y asegurar la participación de sus integrantes, aunque ya no podrán hacerlo como coalición en los distritos afectados. El procedimiento garantiza la inscripción de candidatos que, de lo contrario, habrían quedado fuera del proceso electoral tras la revocatoria.

