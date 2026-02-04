Colombia

Carolina Corcho afirma que el CNE negó demanda contra su aspiración al Senado y que continuará como cabeza de lista

La candidata Carolina Corcho informó que el Consejo Nacional Electoral negó la demanda que buscaba frenar su aspiración al Senado. Señaló que la decisión contó con 9 votos a favor y que enfrentará el recurso anunciado por el denunciante

REUTERS/Luisa Gonzalez
REUTERS/Luisa Gonzalez

La candidata al Congreso de la República Carolina Corcho informó que la acción presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de su aspiración al Senado quedó sin efecto, luego de que ese organismo negara la solicitud de revocatoria de su inscripción como cabeza de lista.

La información fue divulgada por a través de su cuenta personal en la red social X, donde explicó el alcance de la decisión adoptada por el tribunal electoral.

Según lo expuesto por Corcho, la decisión fue adoptada por el CNE con 9 votos favorables, resultado que, de acuerdo con su mensaje, mantiene vigente su candidatura dentro del Pacto Histórico.

(Colprensa-Mariano Vimos)
(Colprensa-Mariano Vimos)

En su publicación, la aspirante señaló textualmente: “Informo que acaba de ser negada la demanda y solicitud que se presentó ante el CNE para revocar mi cabeza de lista al Senado de la República, con 9 de nueve votos a nuestro favor; sigo en firme como cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico. Enfrentaremos el recurso de reposición del denunciante”. Con esa afirmación, dejó constancia de que el proceso no ha concluido de manera definitiva, dado que el demandante anunció la interposición de un recurso adicional.

La dirigente política también se refirió a las expectativas electorales de su colectividad de cara a las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo, fecha en la que se elegirá el nuevo Congreso de la República. En ese mismo mensaje, agregó: “Seremos la lista más votada al Congreso de la República, con el apoyo masivo del pueblo colombiano el próximo 8 de marzo, que se elige nuevo Congreso; ganaremos esta corporación para el interés general y las reformas que requieren nuestras gentes”. Estas declaraciones se difundieron en medio de un escenario político marcado por debates sobre la conformación de listas y la validez de algunas candidaturas.

Sede del Consejo Nacional Electoral
Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa

De acuerdo con la información publicada por Semana, Carolina Corcho participó en manifestaciones convocadas por el precandidato presidencial Iván Cepeda, realizadas en respaldo al presidente Gustavo Petro en el contexto de su encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington.

La presencia de la candidata en estas actividades se produjo el mismo día en que se conoció la decisión del CNE, lo que coincidió con una jornada de movilizaciones políticas y pronunciamientos públicos de distintos sectores afines al Pacto Histórico.

Posteriormente, Corcho volvió a pronunciarse en la red social X para reiterar su apoyo a Cepeda dentro del proceso de consulta interna.

En esa publicación manifestó: “Hoy, desde Bogotá, apoyamos al candidato Iván Cepeda para que pueda participar en la consulta, reafirmando que nada detiene este proyecto colectivo. El 8 de marzo el país decidirá el rumbo del Congreso, y vamos a ganarlo para que esté al servicio del interés general y de las reformas que Colombia necesita”. El mensaje reforzó la línea política que ha venido defendiendo la candidata y su respaldo a las iniciativas impulsadas por su movimiento.

| crédito Karol Galindo/Colprensa
| crédito Karol Galindo/Colprensa

En paralelo, Luis Guillermo Pérez, apoderado de Carolina Corcho y también candidato al Senado por el Pacto Histórico, difundió un video en el que se observa el momento en que el CNE adopta la decisión de negar la demanda. En su declaración pública, Pérez explicó el estado del proceso jurídico y afirmó: “El demandante presentó recurso que debe ser resuelto en la próxima audiencia, no hay posibilidad alguna de que prospere, responderemos a sus alegaciones”. Con ello, indicó que el trámite continuará en una nueva etapa procesal ante la autoridad electoral.

El apoderado también utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje político relacionado con el calendario electoral y el proyecto que respalda su colectividad. En ese espacio escribió: “El 8 de marzo venceremos #NiunPasoAtrás. El pueblo está impulsando una revolución democrática que permitirá profundizar las reformas del gobierno del cambio de Gustavo Petro y ganaremos en primera vuelta la Presidencia”. Estas afirmaciones se sumaron a las reacciones generadas tras conocerse la decisión del CNE.

La demanda que fue negada hacía referencia a cuestionamientos sobre la inscripción de Corcho como cabeza de lista al Senado, asunto que quedó sin efectos inmediatos tras la votación del Consejo Nacional Electoral.

No obstante, el proceso continuará con el estudio del recurso anunciado, el cual deberá ser resuelto en una próxima audiencia, según lo indicado por su defensa. Mientras tanto, la candidatura permanece vigente dentro del calendario electoral establecido para los comicios legislativos de 2026, en los que se renovará el Congreso de la República.

