Bruce Mac Master celebró la reunión de Trump y Petro y envió un mensaje de la importancia de las relaciones bilaterales: “En buena hora”

Bruce Mac Master, la cabeza de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), respaldó la reciente reunión entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump, y envió un mensaje de felicitaciones por el encuentro para las relaciones bilaterales de los dos países que, durante el Gobierno Petro, han sido tensas.

Mac Master, a través de un mensaje en las redes sociales, resaltó que la conversación demostró la posibilidad de encontrar consensos aun cuando existen diferencias ideológicas y políticas.

El líder gremial afirmó que “la forma en que se desarrolló la reunión del 3 de febrero del presidente de Colombia con el presidente, Donald Trump, demuestra que siempre hay forma correcta de hacer las cosas, aún en los casos en los cuales hay diferencias ideológicas y políticas (sic)”.

El presidente de la Andi, de la misma manera, enfatizó que este tipo de diálogo puede beneficiar tanto a Colombia como a Estados Unidos y a sus millones de ciudadanos.

Para Mac Master, la apertura de canales de comunicación facilita la cooperación y el desarrollo conjunto entre dos naciones con múltiples retos y oportunidades.

En el mensaje, el empresario puntualizó: “En buena hora, el presidente de los Estados Unidos abrió la puerta del diálogo lo que, sin duda alguna, va en beneficio de los dos países y establece una forma racional de trabajo, conjunto entre dos naciones, que tienen mucho por hacer, y mucho por construir”.

Además, valoró la disposición del presidente colombiano para aceptar la invitación al diálogo, ya que, según expresó, “esto seguramente evitará inmensos costos personales y económicos para millones de colombianos”.

Gustavo Petro aseguró que no pidió a Donald Trump que lo retirara de la lista Clinton

Desde Washington D. C., Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos que lo vinculan con gestiones ante Donald Trump para ser excluido de la llamada Lista Clinton —la relación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de los Estados Unidos, que impone sanciones financieras—.

El mandatario colombiano defendió que las acusaciones del Departamento del Tesoro sobre presuntos nexos con el narcotráfico carecen de pruebas y atribuyó la medida a motivos políticos, en particular a sus declaraciones recientes en Nueva York, donde exhortó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes relacionadas con la Franja de Gaza.

Sin embargo, a través de una rueda de prensa, Petro aclaró que no realizó tales solicitudes ante Trump y aseguró que ninguno de los dos abordó cuestiones privadas durante su primer encuentro oficial en la Casa Blanca.

El jefe de Estado colombiano sostuvo: “No pregunté eso. Ustedes saben cómo fue mi vida. En buena parte de mi juventud no necesité de bancos ni chequeras.” Más adelante agregó: “Él no me habló de sus negocios ni yo de los míos, porque no tengo”, dijo, citado por Blu Radio.

Durante esa cita de dos horas, tanto Trump como Petro manifestaron satisfacción por el resultado del diálogo tras un año de fuertes discrepancias entre ambos. El tema central de la reunión fue el narcotráfico.

El mensaje sobre el cual las contundentes posiciones de Donald Trump giran es que las autoridades de Estados Unidos aseguran que la producción de cocaína se incrementó bajo el actual Gobierno colombiano.

Sin embargo, se trata de una narrativa que el propio Petro ha rechazado en múltiples oportunidades, en sus redes sociales. De hecho, durante la rueda de prensa, Petro rechazó ante los periodistas el incremento del negocio cocalero, en defensa de los logros de su política de sustitución de cultivos.

Respecto a la inclusión en la Lista Clinton, Petro insistió que no existen fundamentos jurídicos: “Si hubiera pruebas jurídicas, yo no estaría aquí hablando,” señaló durante su visita a la capital estadounidense.

Además, cuestionó la eficacia de la Ofac como herramienta contra el narcotráfico, con el argumento de que actúa más como un mecanismo “simbólico” y no persigue los grandes capitales de los grandes capos del narcotráfico, según el primer dignatario.