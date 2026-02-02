El regreso del ‘Hombre Marlboro’: vuelve a la escena política con apoyo a un congresista conservador y una senadora de Mais

Santander Lopesierra encabezó el lanzamiento de la sede de campaña de Juan Loreto Gómez en Maicao, acompañado por líderes y simpatizantes. - crédito captura de video/@santa.lopesierra

Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, regresó a la vida pública en Maicao, La Guajira, apoyando de manera visible la campaña de Juan Loreto Gómez a la Cámara por el Partido Conservador y sumando su influencia política en la región. La presencia de Lopesierra, exnarcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos y retornó al país tras cumplir condena, marca un nuevo capítulo en el mapa de poder local, según información de Semana y Noticias Caracol.

La reaparición en actos proselitistas ha sido notoria. En su regreso a Maicao, encabezó la inauguración de la sede de campaña de Juan Loreto Gómez, quien busca la reelección en la Cámara de Representantes. Al evento asistieron ciudadanos, líderes comunales y periodistas, todos portando camisetas y gorras identificadas con el Partido Conservador. El acto incluyó la bendición de un sacerdote y de un pastor cristiano, quienes pidieron respaldo para Gómez y manifestaron su aprecio por el llamado “tío Lopesierra”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el encuentro, Lopesierra agradeció a sus seguidores y reiteró su respaldo a Gómez: “Hemos depositado una confianza en nuestro representante y candidato, Juanlo Gómez. A mi familia, a mi esposa, a la familia de mi esposa, que han organizado este evento, mil gracias. Seremos la primera votación en Maicao. Para quienes conocen mi honestidad, transparencia y mi compromiso con Maicao, solo quiero pedirles apoyo irrestricto y que lo multipliquemos en una lucha hombro a hombro para sacar este proyecto de Juanlo Gómez”.

Juan Loreto Gómez, aspirante conservador, recibió el respaldo abierto de Lopesierra en una jornada marcada por alta asistencia ciudadana. - crédito captura de video

Por su parte, Juan Loreto Gómez expresó su agradecimiento a Lopesierra, a quien llamó “tío”, y resaltó el apoyo recibido dentro de su movimiento político. Ambos mantienen una alianza desde hace años, y en 2023 la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Gómez tras hallarse 175 cartuchos de munición en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección a su nombre.

Apoyos, investigaciones y estructura política

Según reportes de Noticias Caracol, el respaldo de Lopesierra a Juan Loreto Gómez se da mientras el congresista enfrenta investigaciones por presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como por su presunta participación en la compra de votos durante las elecciones de 2018. En audios revelados por el medio, se escucha a Gómez hablar de pagos pendientes y contratos con estructuras que habrían negociado votos en La Guajira.

En esas conversaciones también se menciona a Carlos Alberto Lopesierra, alias ‘Ñeco’, hermano del ‘Hombre Marlboro’, extraditado por cargos similares. De acuerdo con las grabaciones, ‘Ñeco’ habría intervenido en la investigación judicial que afectaba al grupo político de Gómez, presentándolo ante magistrados del Tribunal Superior del Atlántico.

Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia mantiene investigaciones abiertas contra Gómez por el caso de los cartuchos y por presuntos acuerdos para la entrega de proyectos viales a congresistas aliados. La excongresista María Cristina Soto, madre de Gómez, también enfrenta juicio por supuestas irregularidades electorales.

El exnarcotraficante reapareció en actos políticos multitudinarios tras años de ausencia pública en La Guajira. - crédito captura de video@santa.lopesierra

Alianzas y expansión de influencia

El apoyo de Lopesierra no se limita a la Cámara de Representantes. Según Semana, también ha manifestado su respaldo a Martha Peralta, candidata al Senado por MAIS y mencionada en el escándalo de la UNGRD. Si bien el anuncio no se ha realizado de forma pública ni se ha organizado un evento a su favor, distintos líderes locales han comentado sobre el vínculo entre Peralta y Lopesierra en transmisiones y reuniones políticas.

De igual manera, Lopesierra impulsa la candidatura a la Gobernación de La Guajira de Iván Mauricio Soto, exalcalde de Barrancas, en coalición con Peralta, Gómez y la excongresista María Tina Soto. Este entramado consolida su posición como referente en el armado de alianzas electorales en la región.

El ´Hombre Marlboro´ respaldo a Martha Peralta, candidata al Senado por MAIS y mencionada en el escándalo de la UNGRD. - crédito Martha Peralta/Facebook - Ungrd

Un barón electoral con pasado judicial

Aunque la condena por narcotráfico le impide ocupar cargos públicos, Santander Lopesierra mantiene una fuerte presencia en la política de Maicao y Barranquilla. En 2023 intentó aspirar a la alcaldía de Maicao, pero el Consejo Nacional Electoral lo inhabilitó; promovió entonces el voto en blanco, que obtuvo más de 17.770 votos y forzó la repetición de los comicios municipales.

Además de su actividad proselitista, Lopesierra organiza acciones sociales, como la entrega de regalos navideños valorados en más de 250 millones de pesos a niños de bajos recursos en Maicao, según datos recogidos por Semana. A pesar de la atención judicial, su influencia y capacidad de movilización electoral continúan siendo notorias en el departamento.