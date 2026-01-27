“Te lo dije”: Daniel Quintero revivió las advertencias que le hizo a María Fernanda Cabal sobre su futuro en el Centro Democrático

Daniel Quintero confronta a María Fernanda Cabal, asegurando que el uribismo la engañó una vez más - crédito @QuinteroCalle/X

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, reaccionó de forma directa a la decisión de la senadora María Fernanda Cabal de renunciar al partido Centro Democrático y aprovechó el momento para recordar advertencias previas que, según él, anticiparon el desenlace; sus declaraciones se centraron en la situación interna del uribismo y en el trato que, a su juicio, recibió la congresista dentro de esa colectividad.

El pronunciamiento del exmandatario local surgió tras conocerse la salida de Cabal y de su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que tomaron distancia del partido por desacuerdos internos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Daniel Quintero sostuvo que este escenario no resultó sorpresivo y afirmó que ya había alertado a la senadora sobre decisiones que, según su versión, se definieron con antelación dentro de la dirección política.

Daniel Quintero recordó cuando le dijo a María Fernanda Cabal que desde el uribismo le iban a dar la espalda - crédito @MariaFdaCanal/X

Desde su cuenta en redes sociales, el exalcalde difundió un video en el que retomó mensajes antiguos dirigidos a la legisladora María Fernanda Cabal. En uno de ellos señaló de manera breve: “Te lo dije”, frase que acompañó con la imagen de una publicación fechada el 29 de agosto de 2024 en la que él había escrito: “Cabal, Uribe te hará bajar. Eso ya está cuadrado. El uribismo es traición. Guarda este tuit”.

El precandidato insistió en que la advertencia no fue aislada y recordó otro mensaje que publicó tras el proceso interno que dejó como ganadora a Paloma Valencia como candidata oficial del Centro Democrático. Allí había publicado: “Yo mismo le dije a Cabal que le iban a robar el aval si aceptaba una encuesta. El uribismo es un nido de ratas”.

Una tercera publicación de “advertencia” reforzó el argumento del exalcalde y apareció fechada el 12 de noviembre de 2024; en ese momento, Quintero había escrito: “Cabal, con el mayor respeto: te van a hacer el cajón. Uribe y el GEA te descartaron hace rato y van a poner a Miguel Uribe porque es el más chiquito y fácil de manipular. Renuncia antes del 31 de enero si quieres estar en el tarjetón. El uribismo es trampa”.

Daniel Quintero reaccionó a la renuncia de María Fernanda Cabal del Centro Democrático y recordó mensajes previos en los que advirtió sobre decisiones internas que, según él, ya estaban definidas - crédito @MariaFdaCabal - @QuinteroCalle/X

Quintero refuerza sus críticas al Centro Democrático con la salida de Cabal y Lafaurie

Las palabras de Quintero se registraron luego de la filtración de una carta enviada por José Félix Lafaurie al director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo. En ese documento, el dirigente ganadero denunció fraude en un proceso interno en el que participó su esposa y poco después, el excongresista confirmó que ambos renunciaron a la colectividad.

María Fernanda Cabal figura como la senadora más votada en las elecciones de 2022 y como una de las voces más visibles del partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez; por ser destacada, sectores internos esperaban que asumiera la jefatura de debate de la campaña presidencial tras quedar en segundo lugar en las encuestas internas; sin embargo, esto no ocurrió y luego se conoció su salida del partido.

Quintero, que busca participar en la contienda presidencial a través de la consulta Frente por la Vida por la izquierda colombiana, utilizó este episodio para reforzar su crítica al uribismo, por lo que al cierre de su video, lanzó una declaración contundente: “El uribismo es la mayor fábrica de trampas del país. Te tumbaron en 2022, te tumbaron ahora y siempre han engañado al país. Por eso los vamos a derrotar”.

Aunque María Fernanda Cabal no se ha pronunciado, su relación con el Centro Democrático no va más - crédito Mariano Vimos-Catalina Olaya/ Colprensa

El pronunciamiento del exalcalde dejó en evidencia la tensión política alrededor de la salida de Cabal y reabrió el debate sobre las dinámicas internas del Centro Democrático, mientras la senadora mantiene silencio público y el partido enfrenta uno de sus episodios más complejos de su carrera política.